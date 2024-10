De la fast fashion à la fluorine, les consommateurs et les parties prenantes s'intéressent de plus en plus à la provenance des produits, s'attendant à ce que les marques adoptent des pratiques d'approvisionnement éthiques et responsables. En fait, dans une enquête réalisée en 2022, 73 % des consommateurs ont déclaré que la traçabilité était importante pour eux, et 71 % d'entre eux se disent prêts à payer un supplément pour en bénéficier. En plus de cette demande croissante, de nouvelles réglementations rendent la traçabilité incontournable pour certaines entreprises : la règle 204 de la Food Safety Modernization Act (FSMA) de la FDA exige que les entreprises alimentaires qui fabriquent, transforment, emballent ou stockent des aliments figurant sur la Liste de traçabilité des aliments (FTL) utilisent des systèmes de traçabilité et respectent de nouvelles exigences en matière de tenue de registres.

Pour en savoir plus sur la préparation à la FSMA, cliquez ici ou essayez gratuitement notre module de conformité à la FSMA 204(d).

Répondre aux exigences d'approvisionnement responsable nécessitera des tactiques d'approvisionnement stratégiques et des technologies favorisant la transparence et la traçabilité. Les solutions basées sur la blockchain peuvent être utilisées pour créer un écosystème de confiance entre les fournisseurs et les partenaires. Comment ? Le registre immuable de la blockchain authentifie l'origine d'un produit et suit son parcours tout au long de la chaîne de valeur.

Par exemple, Antonello Produce souhaitait offrir des produits alimentaires en lesquels ses clients pouvaient avoir confiance. L'entreprise a associé les produits cultivés par ses partenaires agricoles à des enregistrements de traçabilité basés sur la blockchain grâce à la solution IBM Food Trust. Aujourd'hui, l'historique complet d'un produit est disponible via un simple numéro de lot ou de facture. À l'avenir, cette entreprise italienne envisage de déployer des kiosques en magasin où les consommateurs pourront scanner des codes QR sur les emballages pour découvrir tout le parcours de leurs aliments.

En plus de garantir un approvisionnement éthique et responsable, les capacités d'approvisionnement basées sur la blockchain peuvent également contribuer à garantir des produits de haute qualité. Découvrez comment Pietro Coricelli a utilisé IBM FoodTrust pour garantir la qualité de son huile d'olive « Made in Italie ».