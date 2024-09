« La traçabilité des aliments prend une importance croissante pour nos clients et nos fournisseurs », précise Adrian Antonello, directeur général d’Antonello Produce. « Le consommateur veut connaître l’origine des denrées, surtout en Australie, car nous avons été confrontés à plusieurs problèmes de sécurité alimentaire au cours des cinq ou dix dernières années, dont certains ont causé des dommages importants. »

Face à cette réalité, Antonello Produce cherchait une solution intelligente pour garantir à ses clients des aliments durables et fiables. L’entreprise avait notamment décidé de lancer une nouvelle marque, East Fresh, qui proposerait des produits de qualité cultivés par ses partenaires agricoles, et dont la traçabilité serait assurée grâce à la blockchain pour permettre de vérifier l’origine et le parcours de chaque fruit ou légume.

Bien sûr, recueillir et partager ces informations sur la production et le transport promettait d’être tout sauf facile. « Une poignée d’entreprises australiennes s’étaient déjà lancé un défi similaire », explique Adrian Antonello. « Comparée à la nôtre, leur approche reste toutefois assez classique, voire rudimentaire. Nous voulions apporter une solution zéro papier, beaucoup plus transparente et accessible à tous. »

La substitution des opérations papier par des workflows numériques allait non seulement réduire les frictions, mais aussi améliorer la disponibilité des informations liées aux produits, et ce pour toutes les parties prenantes d’Antonello Produce : producteurs, distributeurs, détaillants et consommateurs. En cas de problème, cette nouvelle approche allait faciliter l’identification, l’isolement et le rappel des produits concernés.

« Cela n’arrive que très rarement », précise Adrian Antonello. « Nous proposons des aliments sûrs ; aucun produit avarié n’arrive chez le détaillant. Cependant, une fois tous les 100 ou 300 jours, on peut être confronté à un cas de contamination extérieure ou à un autre facteur susceptible d’affecter la santé du consommateur.

Au-delà de la question sécuritaire, l’accès à ces informations allait permettre tant aux consommateurs qu’aux détaillants de faire des choix alimentaires éclairés et plus responsables.

« Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir connaître l’origine géographique des aliments », ajoute Antonello. « Je pense que les gens se soucient de plus en plus de la distance parcourue par les aliments et de l’impact que leur assiette a sur la maîtrise de l’énergie et sur l’environnement. Les produits sont-ils cultivés, emballés et livrés localement ? Ou ont-ils parcouru 1 000 kilomètres ? Autant de questions qui influencent désormais les habitudes d’achat. »