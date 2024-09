Grâce à BitGood, le CAR a pu avoir un impact sur des vies dans toute l'Italie. « En seulement un an, note Doriana Ciambruschini, nous avons fourni des repas à 80 000 familles, ce qui équivaut à 300 000 personnes nourries grâce à BitGood. Mais il ne s’agit pas seulement de nourrir des personnes qui n’ont rien à manger. Il s’agit de les nourrir correctement avec des aliments sains.

« En Italie, nous disposons d’une antenne ministérielle qui se consacre à la collecte et à la distribution de nourriture pour les personnes dans le besoin, ajoute M. Nervegna. « Mais ils se concentrent sur les aliments secs, les aliments de longue conservation comme les haricots ou les pâtes. Avec BitGood, nous pouvons atteindre ces mêmes personnes et ajouter la viande et les légumes frais à leur alimentation. Nous leur donnons la possibilité d’avoir un régime alimentaire plus diversifié, plus riche en vitamines et en minéraux qui sont importants pour rester en bonne santé et prévenir les maladies. En fin de compte, c’est toute la communauté et l’ensemble de la société qui en tire les bénéfices. »

Dans le même temps, la traçabilité offerte par IBM Blockchain aide le CAR et toutes les personnes participant aux flux BitGood à suivre plus facilement l’origine, l’état de conservation et l’âge de tous les aliments destinés à la consommation humaine, qu’ils soient achetés dans un supermarché ou fournis par une association caritative. Et si un problème survient, tout produit suspect peut être facilement identifié et retiré du circuit. « Le maintien de la sécurité alimentaire est une autre grande préoccupation pour nous, poursuit Doriana Ciambruschini, et BitGood simplifie grandement ce processus pour le CAR et nos grossistes.

Outre ces avantages pour les consommateurs, en interne, le CAR est parvenu à améliorer un certain nombre de choses grâce à BitGood. En fait, l’entreprise a pu réduire de 30 % les coûts liés à l’élimination des déchets alimentaires. Les clients de l’entreprise sont également beaucoup plus satisfaits depuis qu’ils peuvent facilement faire don de leurs excédents pour bénéficier d’incitations fiscales, récupérant souvent jusqu’à 35 % du prix de vente des dons.

A l’avenir, M. Nervegna ajoute : « Avec BitGood, le CAR a créé de nombreux avantages pour notre société et ses grossistes. Et en travaillant ensemble, nous cherchons à étendre cette expérience à d’autres villes d’Italie, voire au-delà des frontières de l’Europe. »