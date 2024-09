En 2019, cette livraison ne représente qu'une infime partie des 1,5 million de tonnes de crevettes exportées par l'Équateur, deuxième producteur mondial de crevettes. Les crevettes sont vendues en fonction de leur quantité par livre ; les crevettes équatoriennes se vendent en moyenne entre 20 - 30 par livre et 50 - 60 par livre. « Ça fait beaucoup de crevettes », explique Nath.

Nath est le directeur du Sustainable Shrimp Partnership (SSP), une initiative de durabilité menée par des producteurs de crevettes équatoriens. L'objectif du SSP : des crevettes de qualité supérieure qui répondent aux normes sociales et environnementales les plus strictes.

L'augmentation constante de la population mondiale, estimée par les Nations unies à 9 milliards d'habitants d'ici à 2050, implique un besoin croissant de protéines, notamment de fruits de mer et de crevettes.

Environ 3 millions de tonnes de crevettes d'élevage sont produites chaque année dans le monde. Les crevettes sont élevées en aquaculture, où les populations d'eau douce et d'eau de mer sont cultivées dans des conditions contrôlées. Selon Nath, l'aquaculture utilise moins de terres et d'eau douce que la production de viande, avec une meilleure conversion alimentaire et un meilleur ratio, ainsi qu'un taux de rétention des protéines plus élevé. Cela signifie plus de nourriture et plus de protéines avec moins de ressources, et un impact environnemental moindre.