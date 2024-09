Environ les deux tiers des entreprises utilisent encore l’e-mail, le téléphone, le fax et le courrier postal pour échanger des transactions B2B avec au moins 30 % de leurs partenaires commerciaux, selon l’enquête Aberdeen sponsorisée par IBM, intitulée « Manual Documents Processing Pain Points. »



IBM Sterling Transaction Manager fournit un portail Web convivial qui automatise les transactions B2B manuelles. Gagnez du temps et de l’argent en réduisant les erreurs, en diminuant les coûts et en améliorant la satisfaction des clients auprès des fournisseurs, clients et autres partenaires commerciaux non EDI.

Cette solution sécurisée offre une plateforme de gestion des transactions B2B personnalisable pour numériser facilement les transactions B2B, intégrer de nouveaux partenaires et favoriser une visibilité en profondeur sur les cycles de vie des transactions B2B.

Options de produit