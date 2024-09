Voilà ce que dit Chiara Coricelli, directrice générale de Pietro Coricelli S.p.A. et représentante de la troisième génération de cette tradition familiale. Aujourd’hui, elle est le visage de l’entreprise. Ingénieuse et tenace, elle est également connue pour la curiosité et la passion qu’elle investit chaque jour dans son travail. Après une expérience professionnelle aux États-Unis, Chiara est revenue vivre en Italie et, avec ses frères, a pris les rênes de l’entreprise familiale, lui donnant à cette occasion une dimension internationale qui a permis d’amener les produits Coricelli sur les tables du monde entier. « Gérer entre frères et sœurs une entreprise fondée par mon grand-père en 1939 me donne la possibilité de renouer avec mes racines tout en bâtissant un avenir pour ma famille. »



La nouvelle génération de la famille Coricelli assure l’avenir de l’entreprise en exploitant la technologie pour garantir la qualité, la durabilité et la transparence.

Notre objectif est de s’inscrire dans la tradition qu’a instaurée mon grand-père et de maintenir cette passion qui a conduit mes frères et moi-même à diriger une huilerie parmi les plus prospères et les plus résilientes d’Italie et d’Europe.

4 millions de kilos Nous produisons 4 millions de kilos d’huile avec une traçabilité garantie par la blockchain 110 pays Nous avons des activités dans 110 pays du monde 54 % de ventes 54 % de nos revenus proviennent de l’exportation

Nous respectons des normes de production strictes, qui nous ont incités à créer un système de certification et de traçabilité. Avec SAS Informatica – un partenaire commercial d’IBM – et la plateforme blockchain IBM Food Trust, nous nous sommes tournés vers les technologies d’avant-garde pour numériser nos processus. Chiara Coricelli PDG Pietro Coricelli S.p.A

Durabilité, innovation et transparence : voici les maîtres-mots d’une entreprise qui regarde vers le futur Le principe de traçabilité des aliments est un outil qui permet d’identifier l’origine d’un produit, mais c’est bien plus que cela. La technologie offre des possibilités infinies, et les données collectées ont une valeur inestimable pour la transparence des processus et des systèmes dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement. Aujourd’hui plus que jamais, la traçabilité des aliments doit permettre une consommation responsable et durable, mais aussi protéger la qualité des produits « Fabriqué en Italie ». La loi stipule que l’origine doit être indiquée clairement sur l’étiquette, mais en développant le projet avec IBM FoodTrust pour vérifier la qualité de chaque huile avant la mise en bouteille, Coricelli a choisi d’aller plus loin Toutes les mesures prises en faveur de la sécurité et de la transparence doivent être connues du consommateur. La société souhaitait être le premier fabricant d’huile italien à franchir ce cap, à savoir rendre les informations suivies par IBM Food Trust accessibles à tous, et s’inscrire par là même dans une démarche technologique. Les fabricants et les détaillants doivent compter avec un consommateur de plus en plus exigeant et attentif, qui achète non seulement en fonction du prix, mais aussi de la qualité, de l’histoire du produit et de la confiance qu’inspire la marque, qui repose elle-même sur la transparence et l’information. « La relation avec ce nouveau type de consommateur est notre priorité, et nous orientons nos efforts dans ce sens afin de favoriser au maximum la transparence et la qualité.

Nous pensons qu’il est essentiel que les consommateurs puissent comprendre quels paramètres de sécurité sont surveillés dans la fabrication de l’huile, en plus de ce qui est indiqué sur l’étiquette. Notre rêve, c’est que ce projet permette une avancée culturelle dans la production et la consommation de l’huile d’olive. Chiara Coricelli PDG Pietro Coricelli S.p.A

Pourquoi Coricelli a choisi IBM Food Trust Les principaux critères qui ont amené la société à sélectionner IBM Food Trust étaient l’accessibilité, la sécurité, la garantie et la crédibilité. Concrètement, la blockchain d’IBM a été insérée dans le cycle de production en seulement quelques mois et appliquée au produit le plus vendu, l’huile d’olive vierge extra Pietro Coricelli, le but étant de garantir que tous nos consommateurs puissent accéder à des informations certifiées. Nous sommes déjà passés à l’étape suivante avec la marque 100 % italienne « Firmato dagli agricoltori italiani ». Avec un accord de trois ans pour la fabrication de 2 millions de kilos d’huile d’olive « Fabriquée en Italie » avec trois organisations dans la région des Pouilles, Coricelli s’impose comme leader du secteur. Dans le cadre de cet accord, qui structure sa chaîne d’approvisionnement, sera fabriqué un produit issu de pratiques durables avec la mention « Firmato dagli agricoltori italiani », une huile d’olive extra vierge fabriquée en Italie, certifiée par la blockchain et la chaîne d’approvisionnement. La nourriture est l’un des fleurons du label « Fabriqué en Italie », et la blockchain confère aux produits une garantie de traçabilité, de sécurité et de fiabilité qui les démarque de leurs concurrents. Elle crée également un avantage direct pour les agriculteurs qui ont fait le choix de la qualité. Dans cette révolution, le développement de solutions blockchain – s’il ne s’appuie pas sur une évaluation précise des défis existants (infrastructure, alphabétisation numérique et connectivité) – risque fort d’échouer de manière retentissante, mais Coricelli a déjà pris les devants. La technologie blockchain est un excellent outil pour la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. Coricelli a cependant compris qu’il devait trouver une manière « intelligente » de l’imposer sur le marché et qu’il fallait la rendre accessible à tous, seul moyen d’en espérer une large adoption. De là est née l’idée de créer sa propre plateforme basée sur la technologie blockchain d’IBM Transparent Supply, un produit mature et fiable qui permet une intégration sans difficultés avec l’ERP de n’importe quelle entreprise. Coricelli a créé des « services web » pour interagir avec les systèmes de gestion de l’entreprise et une « application web » dédiée aux consommateurs qui, grâce à des codes QR, permet d’accéder à des informations sur le produit, de l’olive jusqu’à la table. « Il faut également savoir que la blockchain offre une grande flexibilité et qu’elle permet à l’entrepreneur de l’utiliser à sa propre manière : Chiara Coricelli, par exemple, souhaitait utiliser la blockchain pour aller au-delà de la traçabilité, notamment en publiant le certificat d’analyse de laboratoires internes et externes pour mettre en valeur la qualité. » Stefano Graziani PDG de SAS INFORMATICA SRL

Un défi pour la qualité La technologie blockchain est une valeur ajoutée qui permet de garantir la qualité, la confiance et la transparence d’un processus de production dans son ensemble.

Cependant, une seule initiative ne saurait suffire, parce que plusieurs actions visant un même objectif doivent converger simultanément, chacune soutenant l’autre. Parmi ces actions, la formation que tous les services de l’entreprise ont reçue en préparation à l’implantation de la solution a permis d’améliorer considérablement les compétences professionnelles internes et d’instaurer une nouvelle culture d’entreprise, résolument tournée vers le numérique. Grâce à cette belle collaboration avec IBM et SAS Informatica, Coricelli a appris qu’avec de l’engagement, du dévouement et un peu de chance, tout est possible.

L’introduction de la technologie dans le secteur alimentaire est un défi de taille ; il implique un fort investissement du personnel, des ressources financières et un important effort en faveur de la durabilité. Cet engagement a cependant eu des retombées extrêmement positives pour la notoriété et la crédibilité de la marque. Il a aussi suscité l’intérêt des consommateurs, dont beaucoup ont souhaité témoigner de leur expérience avec les produits Coricelli. Pour l’entreprise, c’était la confirmation qu’ils étaient sur la bonne voie.

Chez Coricelli, IBM Food Trust représente une toute nouvelle approche de l’activité. Si celle-ci ne donne pas un avantage concurrentiel immédiat, elle permet de s’engager auprès des consommateurs et des parties prenantes, d’être plus transparent, ce qui garantit un niveau de dialogue plus élevé. Chiara Coricelli PDG Pietro Coricelli S.p.A

Forts d’un passé prestigieux, nous sommes tournés vers l’avenir. Coricelli croit fermement que pour obtenir des résultats concrets, un authentique travail d’équipe s’impose. En fait, l’entreprise a transmis sa vision de la durabilité à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement car, pour créer de la valeur, tous ses acteurs doivent regarder dans la même direction. « Collaborer quotidiennement avec l’équipe de SAS Informatica et l’équipe d’IBM pour trouver le moyen d’intégrer cette technologie dans notre monde, lancer la première huile d’olive extra vierge avec traçabilité sur la blockchain et la partager avec le public, tout cela a été, dès le premier instant, une expérience passionnante », se souvient Chiara Coricelli. « Mon grand-père disait que pour être vertueuse, une entreprise doit être composée de personnes honnêtes. Aujourd’hui, IBM Food Trust nous permet de continuer l’histoire avec la technologie d’aujourd’hui et avec un regard tourné vers l’avenir. »

SAS INFORMATICA SRL Entreprise spécialisée dans le matériel, les logiciels et les services informatiques. Première entreprise italienne à adopter la technologie IBM Blockchain. sasinformatica.it