Qu’est-ce qu’un bureau intelligent ?

Deux tendances majeures encouragent les chefs d’entreprise à se lancer dans la mise en œuvre de technologies de bureau intelligent :

L’essor des technologies intelligentes : les technologies intelligentes sont le fruit de plusieurs avancées technologiques : la commercialisation d’Internet dans les années 1990, l’avènement d’objets « intelligents » comme les téléviseurs connectés à Internet dans les années 2000, le développement des réseaux mobiles et l’évolution des analyses de données.1 Aujourd’hui, les technologies intelligentes dotées de capacités de collecte de données et d’une connectivité sont de plus en plus déployées pour améliorer la durabilité et l’expérience utilisateur dans divers contextes, tels que les villes, les exploitations agricoles et les logements. Les environnements de bureau ne font pas exception, le marché mondial des bureaux intelligents devant atteindre 122,6 milliards de dollars d’ici 2032.2

Augmentation du télétravail et du travail hybride : l’explosion du télétravail pendant la pandémie de COVID-19 (et l’essor des lieux de travail hybrides depuis lors) a eu pour effet une dispersion inédite des effectifs. Celle-ci entraîne une demande de technologies de bureau intelligent qui facilitent la collaboration entre les télétravailleurs et leur équipe au bureau.