Qu'est-ce que l'agriculture intelligente ?

Les premières pratiques agricoles étaient centrées sur le recours à la main-d'œuvre, aux animaux et à des outils simples. Parmi les progrès notables de la technologie agricole, on peut citer l'invention du semoir pour une plantation plus efficace en 1701, l'introduction des moteurs de traction à vapeur pour le battage des céréales dans les années 1800 et l'introduction des tracteurs à essence au début des années 1900.

Alors que l'avènement des machines agricoles a considérablement réduit le travail manuel nécessaire à la production agricole, la capacité de collecter et d'analyser des données a permis aux agriculteurs d'optimiser leurs cultures et leurs élevages. Cette « agriculture de précision » remonte au moins au début des années 1980, avec les travaux du Dr Pierre Robert, surnommé « le père de l'agriculture de précision ». Le Dr Robert a étudié la variabilité des sols et l'idée que les différentes parties d'un champ ont besoin de différents niveaux d'éléments nutritifs pour permettre un rendement optimal des cultures. Les recherches du Dr Robert ont contribué à ouvrir la voie au développement de la gestion des champs à taux variable dans les systèmes agricoles.3

Les années 1990 ont été marquées par une nouvelle avancée en matière de technologie utilisée par les entreprises agricoles, avec l'invention du moniteur numérique de rendement des cultures et l'utilisation croissante des systèmes de positionnement global par satellite (GPS). La combinaison des données des moniteurs de rendement et de la cartographie GPS a permis d'établir des cartes de rendement, qui ont fourni des informations importantes sur les caractéristiques et la qualité des cultures en temps réel, au moment de la récolte. Le GPS a ensuite contribué à une autre avancée majeure de la technologie agricole : l'automatisation. Le tracteur autonome et autopiloté est né d'une collaboration entre l'entreprise d'équipement agricole John Deere et la NASA au début des années 2000.