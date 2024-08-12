Architecture sans serveur ou microservices : quelle architecture convient le mieux à votre entreprise ?

Lorsque les entreprises doivent créer une application, l'une des décisions les plus importantes que leurs dirigeants doivent prendre est le type de développement logiciel à utiliser. Bien qu’il existe de nombreuses architectures logicielles parmi lesquelles choisir, les architectures sans serveur et microservices sont de plus en plus populaires en raison de leur évolutivité, de leur flexibilité et de leur performance. En outre, les dépenses pour les services cloud devant doubler au cours des quatre prochaines années, les instances sans serveur et les microservices devraient croître rapidement, car elles sont largement utilisées dans les environnements de cloud computing.

Alors que les architectures sans serveur sont généralement privilégiées par les startups et les entreprises qui ont besoin de développer et d’évoluer rapidement, les microservices sont plus populaires pour les entreprises qui ont besoin d’une gestion plus pratique de l’infrastructure backend. Les solutions sans serveur et les microservices sont proposées par les principales entreprises de technologies de cloud computing, notamment Microsoft (Azure), Amazon (AWS Lambda), IBM et Google Cloud.

Voici un aperçu plus détaillé des caractéristiques qui rendent les architectures sans serveur et les microservices uniques, ainsi que des conseils pour choisir celle qui convient le mieux à vos besoins.