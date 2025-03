Qu’est-ce que SAP CX ?

Analytique avancée et rapports : les outils d'analyse avancée et de reporting en temps réel de SAP permettent aux entreprises d'obtenir des informations sur le comportement des clients, l'efficacité du marketing et les performances de vente, et de tenir les décideurs informés.

Gestion cohérente des données clients : alors que les volumes de données à traiter sont de plus en plus importants, SAP CX filtre et trie les informations client pour assurer la précision et la cohérence de l’ensemble du processus de vente.

Flexibilité : la plateforme SAP CX est évolutive et agile. Elle aide les entreprises à répondre rapidement aux nouveaux besoins des clients ou aux difficultés imprévues, améliorant ainsi l’ expérience utilisateur des consommateurs.

Service et support améliorés : SAP CX intègre des fonctionnalités robustes de service client et de support. Les solutions comprennent des outils pour gérer les demandes de service, suivre les problèmes des clients et offrir un soutien efficace via divers canaux.

Intégration à SAP ERP : bien que SAP CX puisse être utilisé seul, il a été conçu pour s’intégrer de façon fluide aux autres produits SAP. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le logiciel de planification financière de l'entreprise, par exemple, le système garantit que les processus orientés client et les opérations commerciales de back-office sont alignés.

Engagement client omnicanal : en tant que logiciel basé sur le cloud, SAP CX permet aux clients d’entrer en relation avec une organisation grâce à plusieurs points de contact et canaux tels que le Web, les appareils mobiles, les médias sociaux et les magasins physiques.

Des expériences client personnalisées : grâce aux solutions SAP CX, les organisations peuvent utiliser les données clients pour personnaliser les interactions commerciales, les offres et les recommandations.

Automatisation des ventes et du marketing : SAP CX améliore l’efficacité en automatisant les tâches de routine dans les processus de vente et de marketing, de la gestion des leads à la personnalisation des campagnes marketing.

Capacités e-commerce transparentes : SAP CX propose des intégrations permettant aux entreprises de créer et de gérer leur vitrine en ligne, avec des fonctionnalités telles que la gestion du catalogue de produits et le traitement des commandes.

Vues client unifiées : SAP CX permet de gérer l’ensemble de l’entonnoir marketing et ventes dans un seul système. Les dirigeants d’entreprise peuvent avoir une vision globale des interactions et des transactions avec les clients, ce qui facilite l’établissement de relations clients de qualité.