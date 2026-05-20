Qu’est-ce que l’ingénierie des performances ?

L’ingénierie des performances consiste à optimiser les systèmes informatiques afin qu’ils répondent à des critères de référence en matière de vitesse et d’efficacité.

L’ingénierie des performances n’est pas une simple action ponctuelle, mais une méthodologie DevOps et « shift left » qui permet aux entreprises de suivre et d’optimiser les performances à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel (SDLC). Son objectif est de garantir que les systèmes respectent les indicateurs de performance pour des critères tels que la vitesse, la fiabilité, l’efficacité et le temps de réponse.

Les équipes d’ingénierie des performances établissent d’abord les performances de base du système à l’aide de tests de résistance. Elles utilisent ensuite cette base de référence pour identifier les problèmes réseau et les opportunités d’amélioration. Une fois les critères de référence définis, les ingénieurs peuvent commencer à reconfigurer le réseau, mettre en place des correctifs et surveiller en permanence le réseau pour détecter les problèmes de performance et planifier la capacité future.

L’observabilité est au cœur de l’ingénierie des performances. Les outils d’observabilité recueillent les données brutes (journaux, indicateurs et traces) qui décrivent les performances du système, et les équipes d’ingénierie des performances exploitent ces mêmes données pour suivre les effets de leurs correctifs. Les ingénieurs en performance utilisent également divers autres outils pour la gestion et la surveillance de la performance des applications, les tests de résistance, l’audit des navigateurs et l’analyse comparative afin d’obtenir une image aussi claire que possible de leurs systèmes.