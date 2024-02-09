Qu’est-ce que la modernisation des mainframes ?

Les mainframes sont des ordinateurs dotés de grandes quantités de mémoire et de processeurs de données qui effectuent des calculs simples et des transactions en temps réel. Les mainframes sont essentiels aux processus de cœur de métier de nombreuses entreprises, notamment les bases de données commerciales, les serveurs de transactions et les applications qui dépendent de leur sécurité et de leur résilience.

Les mainframes qui ont été installés il y a à peine 10 ans peuvent encore présenter un risque considérable pour une organisation sur plusieurs fronts. Tout d’abord, les défauts des anciennes technologies peuvent augmenter les frais de fonctionnement et rendre les entreprises vulnérables à la concurrence de nouveaux acteurs plus innovants. Deuxièmement, les systèmes existants créés avec des langages de programmation obsolètes peuvent poser des problèmes de performance et être difficiles à résoudre pour les jeunes codeurs formés aux langages de codage modernes

Les langages de code COBOL (Common Business Oriented Language) et Java , deux des langages de codage les plus utilisés pour la création d'applications, en sont un exemple. Malgré leur popularité, COBOL et Java présentent encore des différences clés qui doivent être prises en compte pour qu'une initiative de modernisation du mainframe soit efficace. Alors que Java est plus intuitif pour de nombreux programmeurs en raison de ses similitudes avec le C++, la syntaxe de COBOL est conçue pour des déploiements orientés métier et est considérée comme plus lisible.

Voici un aperçu plus détaillé de la modernisation des mainframes et de la manière dont elle est devenue une partie centrale de toute initiative de transformation numérique.