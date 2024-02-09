Qu’est-ce que la modernisation des mainframes ?

Publication : 09 février 2024
Contributeurs : Mesh Flinders, Ian Smalley
Qu’est-ce que la modernisation du mainframe ? 

La modernisation des mainframes est un processus utilisé par les entreprises pour migrer leurs systèmes hérités vers un écosystème plus moderne et plus performant. Parmi les domaines prioritaires pour la modernisation figurent le code, l'interface, les économies potentielles et les performances.

Les approches de modernisation peuvent varier considérablement en termes d'échelle et de portée, certaines impliquant une refonte totale des fonctionnalités et du code source d'un système existant, tandis que d'autres ciblent des domaines plus spécifiques pour l'innovation. La deuxième approche est plus largement utilisée car les technologies existantes sont souvent coûteuses et risquées à remplacer complètement. La deuxième approche, plus prudente, de la modernisation repose sur le principe que, même si la technologie sous-jacente a pu évoluer depuis l'installation du système informatique ou la création de l'application, la migration des données d'un système à un autre peut s'avérer risquée et coûteuse.

Le choix de la bonne solution de modernisation des mainframes est crucial pour maintenir votre matériel et vos logiciels à jour et rester compétitif dans un environnement informatique en constante évolution. Étant donné que la plupart des entreprises utilisent des plateformes mainframe pour leurs opérations critiques et stocker des données précieuses, les dirigeants d'entreprise accordent de plus en plus de priorité à la modernisation des mainframes et effectuent d'importants investissements dans ce domaine. Selon un récent rapport IBV commandé par IBM, 71 % des dirigeants affirment que les applications mainframe sont essentielles à leur performance commerciale, et quatre dirigeants sur cinq déclarent que leurs organisations doivent se transformer rapidement pour rester compétitives.

 Pourquoi les mainframes doivent-ils être mis à jour régulièrement ?

Les mainframes sont des ordinateurs dotés de grandes quantités de mémoire et de processeurs de données qui effectuent des calculs simples et des transactions en temps réel. Les mainframes sont essentiels aux processus de cœur de métier de nombreuses entreprises, notamment les bases de données commerciales, les serveurs de transactions et les applications qui dépendent de leur sécurité et de leur résilience.

Les mainframes qui ont été installés il y a à peine 10 ans peuvent encore présenter un risque considérable pour une organisation sur plusieurs fronts. Tout d’abord, les défauts des anciennes technologies peuvent augmenter les frais de fonctionnement et rendre les entreprises vulnérables à la concurrence de nouveaux acteurs plus innovants. Deuxièmement, les systèmes existants créés avec des langages de programmation obsolètes peuvent poser des problèmes de performance et être difficiles à résoudre pour les jeunes codeurs formés aux langages de codage modernes

Les langages de code COBOL (Common Business Oriented Language) et Java , deux des langages de codage les plus utilisés pour la création d'applications, en sont un exemple. Malgré leur popularité, COBOL et Java présentent encore des différences clés qui doivent être prises en compte pour qu'une initiative de  modernisation du mainframe soit efficace. Alors que Java est plus intuitif pour de nombreux programmeurs en raison de ses similitudes avec le C++, la syntaxe de COBOL est conçue pour des déploiements orientés métier et est considérée comme plus lisible.

Voici un aperçu plus détaillé de la modernisation des mainframes et de la manière dont elle est devenue une partie centrale de toute initiative de transformation numérique.
Pourquoi la modernisation du mainframe est-elle importante ?

L'intelligence artificielle (IA), le contexte géopolitique incertain en Europe et au Moyen-Orient, la COVID-19 - ces dernières années, le monde des affaires a été bouleversé par une chaîne apparemment infinie de perturbations, souvent liées aux nouvelles technologies. Même s'il reste à voir comment ces changements sans précédent affecteront l' infrastructure informatique au fil du temps, il est probable que l'innovation numérique et le besoin de modernisation resteront des priorités absolues pour les dirigeants d'entreprise dans un proche avenir.

Les mainframes sont sans doute le domaine de l’infrastructure informatique le plus vulnérable aux changements au sein d’une organisation. En tant que système central, les mainframes sont le pilier de toute entreprise du secteur technologique. Il est donc primordial de les maintenir à jour et de leur assurer un fonctionnement optimal. Par exemple, la méthodologie DevOps, sur laquelle les entreprises s'appuient pour accélérer le développement de logiciels et d'applications de haute qualité, dépend fortement de l'efficacité des systèmes informatiques mainframe.

Plus que jamais peut-être, les entreprises ressentent le besoin d'intégrer et d'étendre leurs capacités mainframe pour stimuler l'innovation et augmenter la  résilience. Les stratégies de modernisation des mainframes peuvent contribue à stimuler la  transformation numérique et à créer de nouvelles valeurs. Selon un récent rapport IBV commandé par IBM, 45 des 50 plus grandes banques, 4 des 5 plus grandes compagnies aériennes, 7 des 10 plus grands détaillants mondiaux et 67 des entreprises du top 100 utilisent le mainframe comme plateforme principale. 
    Cinq avantages de la modernisation du mainframe

    Voici cinq avantages dont les organisations bénéficient généralement en adoptant une approche solide de modernisation du mainframe. 
    Accélération du rythme des innovations

    La  modernisation des mainframes permet aux entreprises de suivre le rythme des nouvelles technologies sans se laisser distancer par leurs concurrents. De plus, les technologies innovantes sont plus faciles à faire évoluer que leurs prédécesseurs, ce qui simplifie et réduit le coût des évolutions futures.
    Réduction des coûts

    L'infrastructure informatique, à elle seule, représente un coût considérable pour de nombreuses entreprises en termes d'installation, d'exploitation et de maintenance. Ajoutez à cela le fait qu'une technologie obsolète est plus encombrante et moins facile à intégrer dans les applications innovantes dont votre entreprise a besoin, et il est facile de comprendre pourquoi ne pas  mettre à jour les anciennes technologies peut être moins rentable à long terme qu'une initiative de modernisation des mainframes ou des applications.
    Une équipe informatique plus expérimentée

    La modernisation des mainframes offre une chance de former vos employés à de nouvelles compétences, ce qui les rendra plus compétitifs et mieux à même de contribuer à vos opérations essentielles. Par exemple, si vos applications ont été créées il y a plus de dix ans, il est probable que vos codeurs aient autant besoin d'une mise à niveau que leur code. Un investissement dans la modernisation des mainframes n'est pas seulement un investissement dans vos actifs technologiques, mais aussi dans vos ressources humaines.
    Une automatisation améliorée et une productivité accrue

    La mise à niveau des systèmes informatiques est un excellent moyen pour les entreprises de profiter des nombreuses capacités d' automatisation introduites ces dernières années. L'automatisation des tâches répétitives comme la planification, la maintenance et la saisie de données permet aux employés de se concentrer sur des activités plus stratégiques.
    Des informations plus approfondies à partir de vos données

    Les données mainframe concernant les clients, les workflows, les problèmes de maintenance et bien plus encore, restent souvent inutilisées pendant des années dans les systèmes hérités. Les solutions de modernisation du mainframe qui utilisent de nouvelles technologies telles que l’ intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) peuvent vous aider à tirer parti des données historiques de votre entreprise et à repérer des informations stratégiques critiques.
    Ce que la modernisation des mainframes peut apporter

    Bien qu'il existe différentes approches et stratégies pour la modernisation des mainframes, au niveau fondamental, elles impliquent toutes la mise à niveau des systèmes et applications informatiques existants. La portée, l'évolutivité et d'autres exigences peuvent varier en fonction des  besoins de l'entreprise. Il est donc important que les parties prenantes soient alignées sur leurs attentes concernant un projet, ainsi que sur ses risques potentiels.

         Risques courants liés à la modernisation du mainframe

    Toute initiative de modernisation, quelle que soit son ampleur, comporte certains risques. La complexité de la mise à niveau d'une technologie installée il y a 10, 20, voire 30 ans est tout simplement trop importante pour que le risque soit totalement éliminé. Voici quelques-uns des défis auxquels un projet de modernisation mainframe est généralement confronté.  

    1. Manque de compétences chez les employés existants :L'une des raisons les plus souvent citées pour ne pas moderniser l'infrastructure informatique est la nécessité de revoir votre main-d'œuvre en parallèle de l'installation de nouvelles technologies afin de vous assurer de disposer de travailleurs qualifiés capables de les exploiter et de les maintenir. La requalification des employés existants sur les nouveaux systèmes informatiques ou l'embauche de nouveaux employés déjà formés à ces systèmes peut s'avérer coûteuse et perturbatrice.
    2. Perturbation des processus métier : Vous n'essayeriez pas de moderniser votre mainframe s'il ne s'agissait pas de l'un de vos actifs informatiques les plus critiques. Selon la même logique, son arrêt, même partiel, pour effectuer des mises à niveau indispensables peut être coûteux. Les temps d'arrêt et les interruptions de service peuvent créer de mauvaises expériences client et inciter les utilisateurs à chercher ailleurs.
    3. Complexité des systèmes hérités : Malgré leur ancienneté, ces systèmes ont souvent subi des modifications au fil des ans. Les ingénieurs ont souvent dû rapiécer des solutions en utilisant des technologies plus récentes pour résoudre des problèmes plus importants sans remplacer l'équipement. Cela peut entraîner un mélange hétérogène de technologies, anciennes et nouvelles, qui peut rendre la modernisation difficile sans perturber les opérations. 
    4. Maintien de la conformité et protection des données critiques : La conformité et l'intégrité des données sont essentielles pour la plupart des entreprises, en particulier celles des secteurs des services financiers ou de la santé, où les informations qu'elles sont chargées de protéger sont hautement confidentielles. Les entreprises qui entreprennent une initiative de modernisation des mainframes sont particulièrement vulnérables aux cyberattaques et aux violations de données,  qui peuvent être coûteuses tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation.
             Approches sécurisées pour la modernisation des mainframes

      Bien que ces dangers ne puissent pas être complètement éliminés, ces méthodes courantes pour la modernisation des mainframes peuvent les réduire considérablement tout en permettant aux organisations d'atteindre leurs objectifs de modernisation.

      1. Migration des mainframes vers le cloud : L'une des approches les plus courantes et les plus efficaces de modernisation des mainframes consiste à déplacer les systèmes et applications informatiques critiques  vers un  environnementcloud hybride hautement adaptable, résilient et flexible. Cette opération est connue sous le nom de migration vers le cloud. Les solutions de modernisation du cloud computing, telles que le rehébergement, permettent d'augmenter l'agilité et la flexibilité, tout en réduisant considérablement les coûts associés au déploiement.
      2. Optimisation de code : L'optimisation du code ancien et inefficace (également connue sous le nom de  refactoring) est également une approche populaire de modernisation des mainframes. Elle implique la réécriture et la restructuration d'une base de code existante. Le refactoring contribue à augmenter la réactivité et l'efficacité, et à réduire la dette technique, ou les dépenses futures créées par de mauvaises décisions architecturales prises dans le présent.
      3. Solutions clés en main : Une solution clés en main est simplement une pièce de rechange (ou un système informatique entier) qui a été achetée pour remplacer un ancien. Les solutions clés en main sont parmi les options les plus simples disponibles pour les entreprises qui souhaitent moderniser leur environnement mainframe mais qui ne sont pas encore prêtes à investir dans les ressources et les risques d'un passage vers le cloud ou d'une refonte du code. Dans une solution clés en main, les anciens systèmes informatiques sont simplement remplacés par quelque chose de plus récent et plus avancé sur le plan technologique.  
      4. Modernisation des API : Les API peuvent être utilisées pour améliorer l'intégration des anciens systèmes informatiques avec les nouveaux systèmes plus avancés sur le plan technologique. Cette approche déploie des API comme un pont entre les anciens systèmes informatiques et les nouvelles applications, ce qui peut contribuer à augmenter vos capacités sans remplacer votre mainframe existant.
