Qu’est-ce que la modernisation des mainframes ?

Publication : 09 février 2024
Contributeurs : Mesh Flinders, Ian Smalley
La modernisation des mainframes est un processus utilisé par les entreprises pour migrer leurs systèmes hérités vers un écosystème plus moderne et plus performant. Parmi les domaines prioritaires pour la modernisation figurent le code, l'interface, les économies potentielles et les performances.
Les approches de modernisation peuvent varier considérablement en termes d'échelle et de portée, certaines impliquant une refonte totale des fonctionnalités et du code source d'un système existant, tandis que d'autres ciblent des domaines plus spécifiques pour l'innovation. La deuxième approche est plus largement utilisée car les technologies existantes sont souvent coûteuses et risquées à remplacer complètement. La deuxième approche, plus prudente, de la modernisation repose sur le principe que, même si la technologie sous-jacente a pu évoluer depuis l'installation du système informatique ou la création de l'application, la migration des données d'un système à un autre peut s'avérer risquée et coûteuse.
Le choix de la bonne solution de modernisation des mainframes est crucial pour maintenir votre matériel et vos logiciels à jour et rester compétitif dans un environnement informatique en constante évolution. Étant donné que la plupart des entreprises utilisent des plateformes mainframe pour leurs opérations critiques et stocker des données précieuses, les dirigeants d'entreprise accordent de plus en plus de priorité à la modernisation des mainframes et effectuent d'importants investissements dans ce domaine. Selon un récent rapport IBV commandé par IBM, 71 % des dirigeants affirment que les applications mainframe sont essentielles à leur performance commerciale, et quatre dirigeants sur cinq déclarent que leurs organisations doivent se transformer rapidement pour rester compétitives.
Les mainframes sont des ordinateurs dotés de grandes quantités de mémoire et de processeurs de données qui effectuent des calculs simples et des transactions en temps réel. Les mainframes sont essentiels aux processus de cœur de métier de nombreuses entreprises, notamment les bases de données commerciales, les serveurs de transactions et les applications qui dépendent de leur sécurité et de leur résilience.
Les mainframes qui ont été installés il y a à peine 10 ans peuvent encore présenter un risque considérable pour une organisation sur plusieurs fronts. Tout d’abord, les défauts des anciennes technologies peuvent augmenter les frais de fonctionnement et rendre les entreprises vulnérables à la concurrence de nouveaux acteurs plus innovants. Deuxièmement, les systèmes existants créés avec des langages de programmation obsolètes peuvent poser des problèmes de performance et être difficiles à résoudre pour les jeunes codeurs formés aux langages de codage modernes
Les langages de code COBOL (Common Business Oriented Language) et Java , deux des langages de codage les plus utilisés pour la création d'applications, en sont un exemple. Malgré leur popularité, COBOL et Java présentent encore des différences clés qui doivent être prises en compte pour qu'une initiative de modernisation du mainframe soit efficace. Alors que Java est plus intuitif pour de nombreux programmeurs en raison de ses similitudes avec le C++, la syntaxe de COBOL est conçue pour des déploiements orientés métier et est considérée comme plus lisible.
Voici un aperçu plus détaillé de la modernisation des mainframes et de la manière dont elle est devenue une partie centrale de toute initiative de transformation numérique.
L'intelligence artificielle (IA), le contexte géopolitique incertain en Europe et au Moyen-Orient, la COVID-19 - ces dernières années, le monde des affaires a été bouleversé par une chaîne apparemment infinie de perturbations, souvent liées aux nouvelles technologies. Même s'il reste à voir comment ces changements sans précédent affecteront l' infrastructure informatique au fil du temps, il est probable que l'innovation numérique et le besoin de modernisation resteront des priorités absolues pour les dirigeants d'entreprise dans un proche avenir.
Les mainframes sont sans doute le domaine de l’infrastructure informatique le plus vulnérable aux changements au sein d’une organisation. En tant que système central, les mainframes sont le pilier de toute entreprise du secteur technologique. Il est donc primordial de les maintenir à jour et de leur assurer un fonctionnement optimal. Par exemple, la méthodologie DevOps, sur laquelle les entreprises s'appuient pour accélérer le développement de logiciels et d'applications de haute qualité, dépend fortement de l'efficacité des systèmes informatiques mainframe.
Plus que jamais peut-être, les entreprises ressentent le besoin d'intégrer et d'étendre leurs capacités mainframe pour stimuler l'innovation et augmenter la résilience. Les stratégies de modernisation des mainframes peuvent contribue à stimuler la transformation numérique et à créer de nouvelles valeurs. Selon un récent rapport IBV commandé par IBM, 45 des 50 plus grandes banques, 4 des 5 plus grandes compagnies aériennes, 7 des 10 plus grands détaillants mondiaux et 67 des entreprises du top 100 utilisent le mainframe comme plateforme principale.
Voici cinq avantages dont les organisations bénéficient généralement en adoptant une approche solide de modernisation du mainframe.
La modernisation des mainframes permet aux entreprises de suivre le rythme des nouvelles technologies sans se laisser distancer par leurs concurrents. De plus, les technologies innovantes sont plus faciles à faire évoluer que leurs prédécesseurs, ce qui simplifie et réduit le coût des évolutions futures.
L'infrastructure informatique, à elle seule, représente un coût considérable pour de nombreuses entreprises en termes d'installation, d'exploitation et de maintenance. Ajoutez à cela le fait qu'une technologie obsolète est plus encombrante et moins facile à intégrer dans les applications innovantes dont votre entreprise a besoin, et il est facile de comprendre pourquoi ne pas mettre à jour les anciennes technologies peut être moins rentable à long terme qu'une initiative de modernisation des mainframes ou des applications.
La modernisation des mainframes offre une chance de former vos employés à de nouvelles compétences, ce qui les rendra plus compétitifs et mieux à même de contribuer à vos opérations essentielles. Par exemple, si vos applications ont été créées il y a plus de dix ans, il est probable que vos codeurs aient autant besoin d'une mise à niveau que leur code. Un investissement dans la modernisation des mainframes n'est pas seulement un investissement dans vos actifs technologiques, mais aussi dans vos ressources humaines.
La mise à niveau des systèmes informatiques est un excellent moyen pour les entreprises de profiter des nombreuses capacités d' automatisation introduites ces dernières années. L'automatisation des tâches répétitives comme la planification, la maintenance et la saisie de données permet aux employés de se concentrer sur des activités plus stratégiques.
Les données mainframe concernant les clients, les workflows, les problèmes de maintenance et bien plus encore, restent souvent inutilisées pendant des années dans les systèmes hérités. Les solutions de modernisation du mainframe qui utilisent de nouvelles technologies telles que l’ intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) peuvent vous aider à tirer parti des données historiques de votre entreprise et à repérer des informations stratégiques critiques.
Bien qu'il existe différentes approches et stratégies pour la modernisation des mainframes, au niveau fondamental, elles impliquent toutes la mise à niveau des systèmes et applications informatiques existants. La portée, l'évolutivité et d'autres exigences peuvent varier en fonction des besoins de l'entreprise. Il est donc important que les parties prenantes soient alignées sur leurs attentes concernant un projet, ainsi que sur ses risques potentiels.
Toute initiative de modernisation, quelle que soit son ampleur, comporte certains risques. La complexité de la mise à niveau d'une technologie installée il y a 10, 20, voire 30 ans est tout simplement trop importante pour que le risque soit totalement éliminé. Voici quelques-uns des défis auxquels un projet de modernisation mainframe est généralement confronté.
Bien que ces dangers ne puissent pas être complètement éliminés, ces méthodes courantes pour la modernisation des mainframes peuvent les réduire considérablement tout en permettant aux organisations d'atteindre leurs objectifs de modernisation.
