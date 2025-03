LlamaIndex et LangChain : quelle différence ?

L’ingestion de données est la première étape du pipeline RAG de LlamaIndex. Dans LlamaIndex, cette étape est connue sous le nom de chargement de données et consiste à s’appuyer sur des chargeurs de données, ou connecteurs de données, pour récupérer et traiter les données. LlamaIndex prend en charge plus de 160 types de formats de données structurées, semi-structurées et non structurées .

Lorsqu’ils emploient LlamaIndex pour effectuer des tâches de récupération non couvertes par une seule source de données, les utilisateurs peuvent se tourner vers LlamaHub, un pool de chargeurs de données open source polyvalent, conçu pour répondre à des besoins bien précis. Les utilisateurs de LlamaHub peuvent associer dans le même workflow plusieurs sources de données telles que les API , les bases de données SQL et même Google Workspace. Certains connecteurs LlamaHub prennent en charge même les fichiers audio et vidéo.