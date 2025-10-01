Qu’est-ce que la maturation des prospects ?

La maturation arrive après la génération. Après avoir identifié de nouveaux prospects, les équipes commerciales et de marketing doivent les stimuler, les informer et les guider pour devenir des clients fidèles. Les outils de gestion des prospects et d’automatisation du marketing utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour personnaliser les interactions avec les clients et fournir un contenu de valeur dans le but d’instaurer la confiance et de renforcer la fidélité à la marque.

L’intégration d’un centre de commande basé sur l’IA dans une opération de vente porte déjà ses fruits. Les responsables commerciaux prévoient un taux de croissance de 25 % en utilisant l’IA pour générer des leads et les évaluer, selon un rapport de l’IBM Institute for Business Value. Les dirigeants reconnaissent le potentiel de transformation de l’IA. En effet, plus de la moitié font état de résultats positifs en matière de performance grâce aux workflows alimentés par l’IA.

Grâce à une maturation des prospects efficace, l’équipe marketing et l’équipe commerciale peuvent ensemble assurer la notoriété de la marque et offrir un parcours client unifié, qui trouve un écho auprès du public cible.