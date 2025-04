L’IA au service de la prospection commerciale

Étant donné le haut degré de personnalisation du processus de vente et l’immense quantité de données que les équipes commerciales récupèrent sur les plateformes, les outils alimentés par l’IA s’avèrent désormais indispensables tout au long du processus de vente. Lors de leurs projets de prospection commerciale, les entreprises utilisent généralement l’IA pour analyser les données de vente afin d’identifier les prospects à forte valeur ajoutée, d’éliminer les tâches manuelles chronophages et d'automatiser certaines interactions avec les clients. La puissance et l’utilité de l’IA générative ne cessent de croître. En effet, les professionnels de la vente s’appuient également sur des assistants virtuels pour faire des recherches sur les clients ou générer des messages tels que les e-mails de suivi.

Lorsqu’elle est bien utilisée, la fonctionnalité de l’IA dans le processus de prospection commerciale ne se limite pas aux vendeurs individuels, car elle apporte de la valeur à l’ensemble de l’entreprise. Par exemple, l’IA augmente la productivité des développeurs en gérant les tâches répétitives, facilitant ainsi des piles plus rapides et plus efficaces pour les équipes de vente. Au niveau de la direction, l’IA permet de découvrir des informations de haut niveau sur une entreprise, ce qui permet aux cadres de prendre des décisions plus éclairées sur la manière dont le processus de prospection commerciale s’aligne sur les objectifs plus larges de l’entreprise. En utilisant des plateformes de gouvernance des données d’IA, les équipes de sécurité s’assurent que les données des clients sont gérées de manière appropriée et restent sécurisées.

La capacité de l’IA à avoir un impact positif sur les performances financières, à augmenter les taux de conversion, à améliorer l’engagement commercial et à rationaliser les pratiques de génération de leads dans les ventes B2B et B2C est devenue de plus en plus évidente ces dernières années. Par exemple, selon une étude réalisée l’année dernière par le cabinet de conseil en gestion McKinsey1, les équipes de vente B2B fondées sur les données qui combinent l’expérience client personnalisée et l’IA générative sont 1,7 fois plus susceptibles d’augmenter leur part de marché que celles qui ne le font pas.