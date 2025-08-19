Indicateurs de ventes : lesquels suivre et comment

Pour faire simple, la différence entre ces deux termes réside dans le fait que les KPI se concentrent sur les objectifs à long terme, tandis que les indicateurs mesurent des activités ou des processus particuliers2. Les deux sont des mesures quantitatives, mais sont utilisées à des fins différentes.

Si, par exemple, l’objectif est d’obtenir un taux de conversion plus élevé, l’entreprise aura besoin d’un certain nombre d’indicateurs relatifs aux activités et aux performances commerciales qui ont un impact sur les chiffres de conversion. Dans cet exemple, le KPI correspondant est le taux de conversion, car il mesure les progrès par rapport à un objectif précis, tandis que les indicateurs sont utilisés pour étayer l’objectif de taux de conversion plus élevé ou montrer les progrès accomplis vers cet objectif.

En outre, les KPI peuvent être divisés en indicateurs avancés et indicateurs retardés, et peuvent être utilisés afin de gérer efficacement les activités et d’aider les équipes commerciales à atteindre leurs objectifs de vente. Les indicateurs avancés comprennent notamment les appels passés, les invitations LinkedIn envoyées, les interactions sur les réseaux sociaux et les suivis. Les indicateurs retardés sont notamment la valeur vie client (CLV), le taux de rétention client et le taux d’attrition.