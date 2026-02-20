La collaboration entre l’homme et l’IA : présentation et importance

La collaboration entre l’homme et l’IA désigne le partenariat entre l’intelligence humaine et les systèmes d’intelligence artificielle en vue d’accomplir des tâches que ni l’un ni l’autre ne pourrait réaliser aussi efficacement seul. Plutôt que de remplacer les travailleurs humains, cette approche met l’accent sur la complémentarité des compétences, lorsque les humains et les systèmes d’IA travaillent en tandem.
L’importance de cette collaboration découle d’une réalité fondamentale : les humains et les machines possèdent des compétences différentes et complémentaires. Selon une recherche récente de McKinsey, les technologies d’IA ont évolué au point de pouvoir théoriquement automatiser plus de la moitié des heures de travail actuellement effectuées aux États-Unis.
Toutefois, selon la recherche, cette valeur dépend en grande partie de l’efficacité avec laquelle les humains apprennent à travailler avec ces technologies et de la manière dont elles sont intégrées dans les workflows critiques. Cette enquête correspond à une recherche du Forum économique mondial qui a révélé que les employeurs s’attendent à ce que 39 % des compétences clés requises sur le marché du travail évoluent au cours des quatre prochaines années.
Les systèmes d’IA excellent dans le traitement de grandes quantités de données, l’identification de modèles et l’exécution cohérente de tâches répétitives. Les humains, quant à eux, excellent dans la pensée créative, l’intuition, la prise en compte du contexte, l’intelligence émotionnelle, le raisonnement moral et l’empathie. Une approche collaborative permet aux entreprises d’améliorer leur productivité tout en faisant preuve de discernement humain et de créativité dans la résolution des problèmes, nécessaires à la prise de décisions complexes.
En outre, l’automatisation des tâches fastidieuses génère du travail plus utile pour les humains. La création de relations homme-machine réfléchies, elle, garantit que les systèmes d’IA restent responsables et alignés sur les valeurs humaines grâce à une surveillance permanente.
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La formation à la synergie homme-machine est devenue une priorité majeure pour les entreprises souhaitant mettre en œuvre des systèmes d’IA. Selon l’IBM Institute for Business Value, les dirigeants estiment que 40 % des effectifs devront se reconvertir (PDF) suite à la mise en œuvre de l’IA et de l’automatisation.
Pour répondre au mieux aux besoins modernes, Nickle LaMoreaux, directrice des ressources humaines d’IBM, a récemment repensé les pratiques de recrutement à des postes de premier échelon. Alors que certains pensent que ces postes pourraient bientôt être supprimés, Nickle LaMoreaux a triplé le nombre de ces postes vacants chez IBM.
Par exemple, la directrice a expliqué, lors du sommet Charter Leading with IA à New York, que les développeurs débutants passent moins de temps à coder et plus de temps à interagir avec les équipes internes et les clients. En formant les travailleurs débutants à collaborer efficacement avec les nouvelles technologies et en développant très tôt des compétences centrées sur l’humain, Nickle LaMoreaux espère qu’IBM formera des employés qui s’épanouiront à l’avenir.
« Les entreprises les plus performantes dans trois à cinq ans doubleront leurs offres d’emplois de premier échelon, souligne la directrice. Les résultats commerciaux sont ceux que vous avez fournis hier. Les compétences, c’est ce que vous allez faire pour moi à l’avenir. »
En cette période de profonde transformation, les responsables d’entreprise qui investissent dans des systèmes collaboratifs ont plus de chances de bénéficier des avantages promis par les technologies d’IA. Ils seront également plus enclins à innover grâce à de nouveaux modèles opérationnels qui transforment fondamentalement la manière dont les tâches sont menées.
La relation entre les humains et l’IA a considérablement évolué avec l’évolution de la technologie, exigeant des formes de collaboration plus nuancées entre les personnes et les machines. Alors que les premiers systèmes d’automatisation géraient des tâches simples et fondées sur des règles, l’IA s’occupe de plus en plus de tâches plus complexes ou d’une supervision humaine minimale.
Au cours de la dernière décennie, des technologies d’IA sophistiquées ont permis de réaliser des tâches plus complexes telles que le traitement automatique du langage naturel, le machine learning et la génération de contenu grâce aux avancées de l’IA générative. Au cours de cette période, la collaboration est devenue plus interactive, les systèmes d’IA fournissant des recommandations que les humains peuvent modifier ou rejeter.
L’évolution la plus récente concerne la technologie d’IA agentique, qui représente un changement fondamental dans la collaboration entre l’homme et l’IA. Les systèmes d’IA agentique poursuivent leurs objectifs avec plus d’autonomie et d’adaptabilité, en divisant les tâches complexes en sous-tâches et en utilisant des outils externes ou des API. Contrairement aux premiers chatbots d’IA, qui nécessitaient une intervention humaine à chaque étape, les systèmes agentiques fonctionnent de manière autonome tout en étant supervisés et dirigés par l’homme.
Par exemple, une entreprise de fonctionnalité a déployé une IA conversationnelle sur l’ensemble de sa clientèle. Le système comprenait des agents spécifiques chargés d’authentifier les clients, de déterminer l’objet d’un appel, de gérer les rendez-vous et de fournir une assistance en libre-service. Ces agents traitent désormais environ 40 % des appels et en résolvent 80 % sans intervention humaine. Toutefois, lorsqu’une escalade est nécessaire, les clients et l’historique de leurs conversations sont transférés à des agents du service client.
L’approche agentique permet de nouvelles formes de collaboration, où les humains fixent des objectifs de haut niveau et une direction stratégique tandis que les agents IA gèrent l’exécution et la prise de décision quotidiennes. Mais ces systèmes plus autonomes pilotés par l’IA nécessitent une attention particulière, notamment lorsqu’il s’agit des relations entre les travailleurs humains et leurs homologues technologiques.
Selon McKinsey, les agents alimentés par l’IA pourraient créer 2 900 milliards de dollars de valeur économique chaque année aux États-Unis. Toutefois, pour générer cette valeur, les entreprises doivent fondamentalement repenser leurs workflows plutôt que de simplement adopter de nouvelles technologies.
Dans le cadre de ce changement fondamental, la demande de compétences en IA a été multipliée par sept au cours des deux dernières années seulement.À l’ère de la collaboration humain-IA, les entreprises prospères créeront de toutes nouvelles façons de travailler pour répondre aux forces individuelles des humains et des machines.
Les systèmes humain-IA les plus performants sont conçus autour de forces complémentaires plutôt que de traiter l’IA comme un simple remplacement des capacités humaines.
Selon l’IBM Institute for Business Value (PDF), les entreprises qui adoptent des programmes de requalification qui s’adaptent aux changements d’emploi induits par la technologie enregistrent un taux de croissance du chiffre d’affaires plus élevé. Comparé à d’autres entreprises qui se contentent d’adopter de nouvelles technologies, le taux de croissance des revenus des utilisateurs est 15 % plus élevé. Avec l’IA, la valeur ajoutée est encore plus importante : ces mêmes dirigeants enregistrent un taux de croissance de leurs revenus 36 % plus élevé que celui de leurs pairs.
Ensemble, ces chiffres suggèrent un mandat fort pour restructurer le travail de manière stratégique et jouer sur les forces des travailleurs. Là où les humains font preuve d’empathie et de créativité, l’IA apporte évolutivité et puissance de traitement.
Compréhension du contexte et nuances : les humains, en tant qu’entités conscientes et dynamiques, saisissent les nuances et comprennent les situations de manière globale plutôt que de se contenter de traiter des informations explicites. Par exemple, ils se rendent compte qu’une anomalie dans les données peut apparaître en raison d’un récent congé plutôt que d’indiquer une tendance à long terme. Cette prise en compte contextuelle permet aux humains d’interpréter les situations liées aux données avec une plus grande précision et en tenant compte de circonstances plus générales.
Pensée créative : si l’IA peut générer de nouvelles combinaisons d’éléments existants, les humains excellent dans la créativité authentique et la pensée critique : relier des concepts disparates, créer de nouveaux paradigmes ou penser de manière à s’éloigner des modèles établis.
Raisonnement éthique et jugement moral : décider de la manière d’équilibrer les intérêts divergents des parties prenantes ou s’adapter aux implications sociales complexes exige une responsabilité humaine. La prise de décision éthique implique une réflexion fondée sur des valeurs qui va au-delà de l’optimisation et de la mise en correspondance avec des modèles.
Intelligence émotionnelle et empathie : la capacité à établir des relations ou à naviguer dans des dynamiques sociales complexes distingue l’humain, en particulier dans les environnements collaboratifs. Un professionnel de santé peut réconforter un patient anxieux, tout comme un professeur peut reconnaître quand un étudiant a besoin d’encouragement plutôt que de critiques. Cette adéquation émotionnelle aide les humains à réagir de manière appropriée aux situations, renforçant ainsi la confiance et les liens.
Traitement de l’ambiguïté avec le jugement humain : lorsqu’ils sont confrontés à des circonstances inhabituelles ou à des informations incomplètes, les humains peuvent émettre des jugements raisonnables en s’appuyant sur leur propre expérience. Les outils d’IA ne peuvent pas facilement reproduire ce niveau d’intuition.
Disponibilité permanente : les systèmes d’IA exécutent les mêmes tâches à tout moment de la journée, souvent de la même manière et sans la variabilité introduite par la fatigue ou la distraction. Cette disponibilité permanente est idéale pour la surveillance de routine ou le contrôle de la qualité.
Traitement de données et analyse : la puissance de calcul de l’IA permet de traiter et d’analyser de vastes jeux de données au-delà de la capacité humaine, identifiant des modèles et des corrélations qui pourraient être impossibles à découvrir seuls. Ce processus permet de passer au crible des millions de points de données, de détecter des relations subtiles et des tendances que les analystes humains ne pourraient pas percevoir.
Optimisation : les systèmes d’IA excellent dans l’évaluation de milliers de solutions possibles afin de trouver des approches optimales à des problèmes complexes, comme l’acheminement des véhicules de livraison ou la planification des processus de fabrication. Cette capacité d’optimisation s’étend à l’allocation des ressources et à la planification logistique, où l’IA peut trouver la meilleure solution parmi une multitude de possibilités.
Traitement rapide et en temps réel : l’IA peut exécuter des calculs, récupérer des informations et prendre certains types de décisions en temps quasi réel. Ces capacités permettent aux outils alimentés par l’IA de gérer des tâches critiques qui pourraient être difficiles à gérer manuellement par un humain.
L’innovation s’accélère lorsque les humains peuvent rapidement brainstormer, construire et tester de nouveaux concepts ou prototypes. Combiner créativité humaine et capacité d’itération rapide de l’IA permet de réduire le délai entre le concept et la mise en œuvre.
Les systèmes d’IA permettent aux entreprises de répondre aux attentes modernes des clients pour une assistance instantanée, personnalisée et permanente. Parallèlement, une collaboration humaine efficace avec ces systèmes apporte le type de touche empathique qui rend l’expérience client agréable. En associant la cohérence évolutive de l’IA aux compétences humaines en matière d’établissement de relations, les entreprises offrent des expériences client à la fois efficaces et satisfaisantes.
Les entreprises qui exploitent et optimisent l’IA dans leurs services clients, aussi connues sous le nom d’utilisateurs « matures », enregistrent des scores de satisfaction client 17 % plus élevés. Par ailleurs, une recherche menée par le National Bureau of Economic Research (NBER) a montré que la productivité des employés du support client a augmenté de presque 14 % après qu’ils ont eu accès à des agents IA.
Le jugement humain soutenu par les capacités analytiques de l’IA peut conduire à de meilleures décisions dans tous les secteurs. Les dirigeants peuvent par exemple prendre des décisions stratégiques plus éclairées en accédant à des informations synthétisées par l’IA, tandis que les conseillers financiers peuvent créer des portefeuilles plus robustes en combinant analyse algorithmique et compréhension personnelle des besoins des clients.
La combinaison de la cohérence évolutive de l’IA et de la supervision humaine crée des systèmes à la fois fiables et adaptables. Les applications critiques telles que la gestion des réseaux électriques bénéficient de la surveillance constante de l’IA, combinée au jugement humain dans des situations exceptionnelles. Cette collaboration permet de garantir que les opérations de routine respectent des normes élevées, alors que les circonstances inhabituelles reçoivent l’attention qu’elles requièrent, ce qui améliore les performances globales du système.
Les systèmes d’IA peuvent aider à surmonter les obstacles et à améliorer l’accessibilité des compétences et des informations : les capacités de traduction de l’IA permettent notamment une collaboration mondiale, tandis que les outils alimentés par l’IA peuvent rendre des systèmes complexes plus accessibles aux personnes n’ayant pas de formation spécialisée.
La satisfaction au travail et le bien-être peuvent augmenter lorsque l’IA prend en charge des tâches fastidieuses et répétitives que les individus pourraient trouver insatisfaisantes. Cela permet également aux humains de consacrer plus de temps aux aspects créatifs et interpersonnels de leur travail, qui a tendance à devenir plus stimulant et plus important.
Les professionnels de santé peuvent se concentrer davantage sur les soins aux patients que sur les formalités administratives. Les analystes, eux, peuvent consacrer plus de temps à l’interprétation plutôt qu’au traitement de données. En prenant en charge les aspects basiques du travail, l’IA permet aux humains de réaliser des tâches qu’ils jugent plus gratifiantes.
Des workflows bien conçus impliquant une utilisation appropriée de l’IA peuvent augmenter considérablement la productivité. Dans ce scénario, l’IA gère des tâches routinières chronophages tout en permettant aux humains de se concentrer sur des activités à forte valeur.
L’étude de la collaboration homme-machine remonte à loin et les chercheurs ne cessent de trouver de nouveaux moyens pour permettre aux systèmes d’IA et aux travailleurs humains d’interagir. Récemment, McKinsey a publié un document s’intéressant au passage des assistants passifs aux « collègues virtuels » et a prédit que l’avenir du travail impliquerait des partenariats entre personnes assistées par l’IA, agents et robots. Le potentiel de collaboration entre l’homme et l’IA existe dans tout le spectre des capacités de l’IA :
À mesure que la technologie évolue, chaque fonction devient plus complexe. Ainsi, grâce à l’IA générative, les capacités de création de contenu se sont étendues à des fonctions telles que le résumé et la contextualisation. Avec l’IA agentique, l’automatisation prend de nouvelles formes, les agents effectuant des actions en plusieurs étapes avec une intervention minimale.
La collaboration homme-machine est un domaine dynamique et en constante expansion, mais les méthodes les plus élémentaires de son déploiement sont les suivantes :
Dans un modèle de conseiller, l’IA fournit des recommandations ou des informations tandis que les humains prennent les décisions finales. L’IA peut analyser les données et suggérer des plans d’action, l’humain conservant la pleine autorité sur le produit final. Ainsi, dans un cabinet médical, une IA peut signaler des affections potentielles pendant que les médecins prennent des décisions thérapeutiques. En matière d’embauche, une IA pourrait sélectionner des CV tandis que des humains mèneraient des entretiens et partageraient des offres.
Lorsque l’IA augmente le nombre de travailleurs, elle améliore les capacités humaines en temps réel. Plutôt que de formuler des recommandations distinctes, l’IA collabore avec les humains pour améliorer leurs performances. Parmi ces améliorations, on pourrait citer un outil de traduction facilitant la communication multilingue ou des assistants de rédaction qui aideraient les employés à affiner leur travail. En matière de service client, l’IA est de plus en plus utilisée pour faire apparaître les données des clients en temps réel et suggérer des pistes d’action aux employés des centres d’appels.
La délégation représente un workflow dans lequel les humains attribuent des tâches spécifiques aux systèmes d’IA, qui fonctionnent ensuite de manière autonome selon des paramètres définis. Les humains fixent des objectifs et des contraintes mais ne supervisent pas chaque action. Les systèmes modernes d’IA agentique excellent dans ce domaine, gérant des tâches complexes à plusieurs étapes comme la recherche, l’optimisation de la programmation de la maintenance des équipements ou la gestion des demandes de renseignements courantes des clients.
Comme nous l’avons vu précédemment, les « collaborateurs » de l’IA prennent de nombreuses formes, dans l’ensemble des secteurs et des fonctions. Aujourd’hui, voici quelques-unes des façons les plus courantes dont les outils d’IA agissent en tant que membres d’équipe :
L’IA agit comme un analyste en traitant et synthétisant de grands volumes de données, faisant émerger des informations pour éclairer la prise de décision humaine. Dans ce type d’interactions, les humains définissent les questions importantes et traduisent les informations en actions. Plus important encore, l’IA ne remplace pas la pensée analytique humaine, mais l’améliore. Un analyste financier pourrait utiliser l’IA pour analyser des millions de points de données à la recherche de modèles, puis appliquer sa compréhension humaine pour évaluer l’exploitabilité de ces modèles.
L’un des rôles les plus visibles de la collaboration entre l’homme et l’IA implique que l’IA fonctionne comme un générateur créatif, en produisant des brouillons, du code, du contenu ou des conceptions. Les humains affinent, dirigent et évaluent ensuite l’entrée de l’IA. Dans ce type d’interaction, les humains jouent le rôle de directeurs créatifs et de techniciens de l’assurance qualité, tandis que l’IA sert à produire de grandes quantités de matières premières.
Par exemple, un directeur marketing peut demander à une IA de générer 50 variantes de textes publicitaires. De la même façon, un ingénieur logiciel peut demander à une IA de générer du code pour une tâche spécifique.
L’IA transforme la recherche dans tous les secteurs d’activité et toutes les fonctions, et constitue un collaborateur puissant. Alors que la recherche traditionnelle exigeait que les travailleurs humains lisent et synthétisent manuellement les sources sur de longues périodes, l’IA traite d’énormes volumes d’informations presque en temps réel. Elle peut aider à résumer, à identifier des tendances et à mettre en évidence les liens entre toutes les informations, permettant aux chercheurs de gagner du temps.
De plus en plus, les systèmes d’IA n’analysent pas seulement les données passées, mais modélisent les scénarios futurs et évaluent les options stratégiques. Dans ce rôle, les systèmes d’IA évaluent rapidement plusieurs scénarios stratégiques, tels que les plans d’expansion du marché ou les interventions médicales.
Ces outils d’IA peuvent mettre en évidence des risques ou des dépendances qui ne seraient pas évidents pour les stratèges humains. En conséquence, ils peuvent prospérer dans des situations telles que la découverte de médicaments, où les données disponibles sont impossibles à ingérer pour une seule personne. Les rôles humains dans ces collaborations restent critiques, car l’IA ne peut pas extrapoler les valeurs ou les priorités par elle-même. Le jugement humain lié à la dynamique du monde réel et aux considérations éthiques reste essentiel.
Les écrivains, les artistes et les designers ont de plus en plus recours à l’IA pour collaborer, déployant cette technologie en tant que partenaire de brainstorming ou en tant que générateur d’idées. Le créateur humain fait alors appel à sa créativité et à son jugement pour transformer le contenu généré par l’IA en quelque chose d’authentique. Dans le domaine du design, les artistes utilisent des outils d’intelligence artificielle qui peuvent générer des maquettes et des variantes de concepts de design avant de s’engager pleinement dans une vision créative.
Les équipes marketing tirent parti de la collaboration basée sur l’IA pour créer des campagnes plus efficaces et mieux atteindre leurs publics. Les systèmes d’IA analysent les données comportementales des consommateurs et identifient les segments de public à partir de données démographiques complexes. Les spécialistes du marketing utilisent ensuite ces informations pour élaborer des stratégies et prendre des décisions créatives concernant l’orientation des campagnes. L’IA peut générer de multiples variantes de textes publicitaires ou de publications sur les réseaux sociaux, que les spécialistes du marketing humains affinent pour les aligner sur le ton de la marque et les objectifs de la campagne.
Les opérations intelligentes de service client ont évolué vers une collaboration sophistiquée entre agents IA, assistants IA et agents humains. Des agents IA autonomes traitent les demandes courantes et fournissent des réponses instantanées aux questions les plus fréquentes. Les assistants IA tournés vers les employés peuvent accompagner les représentants du service client dans leurs interactions avec les clients, en faisant remonter des données pertinentes et en suggérant des fonctions de dépannage. Cette collaboration permet aux agents humains de se concentrer sur des questions complexes ou des situations émotionnellement sensibles.
Idéalement, cette collaboration est fluide du point de vue du client : l’IA peut gérer le premier contact, recueillir des informations pertinentes et résoudre des problèmes simples. Lorsque les situations exigent un jugement humain, l’IA les transfère facilement à un agent humain, qui lui fournit l’historique des conversations et le contexte pertinent afin que les clients n’aient pas à répéter le processus.
Alors que les centres médicaux se tournent vers la collaboration homme-machine, les soins de santé sont devenus le théâtre de certains des cas d’utilisation les plus prometteurs de la technologie. Dans un exemple marquant, la Mayo Clinic a déployé l’IA dans son département de radiologie, ajoutant des centaines de modèles d’IA pour soutenir l’analyse et augmentant son personnel de plus de la moitié depuis 2016.À la clinique, l’IA aide les radiologues à effectuer des tâches de routine, comme la mesure du volume rénal. Elle peut aussi analyser les radiographies anormales pendant que les médecins interprètent les résultats.
En matière de découverte de médicaments, les systèmes d’IA analysent les structures moléculaires et prédisent quels composés pourraient cibler efficacement des maladies spécifiques, un processus qui pourrait prendre des années aux chercheurs humains. Les chercheurs appliquent ensuite leur expertise scientifique pour valider les candidats prometteurs et concevoir des essais cliniques.
Les systèmes d’aide au diagnostic alimentés par l’IA aident les médecins en analysant les symptômes et en suggérant des maladies possibles à prendre en compte. Selon l’IBM Institute for Business Value, quatre cadres du secteur de la santé sur dix utilisent déjà l’IA pour le suivi des patients hospitalisés et pour détecter les premiers signes avant-coureurs. Les médecins intègrent ces suggestions à leur examen clinique et à leur compréhension globale de l’état de santé du patient, ce qui leur permet de prodiguer des soins empathiques et nuancés, comme seul un être humain peut le faire.
Le secteur de la technologie lui-même représente un espace majeur de collaboration entre l’homme et l’IA. L’IA change fondamentalement la façon dont les logiciels sont écrits et la façon dont les systèmes hérités se modernisent. La collaboration IA-humain permet aux ingénieurs d’aborder plus rapidement des projets ambitieux et de livrer des solutions plus efficacement.
En matière de développement quotidien de logiciels, les assistants de codage IA sont devenus des partenaires de collaboration essentiels pour de nombreux développeurs. Ces collaborateurs d’IA, qui reflètent les scénarios précédents des « ingénieurs en binôme », peuvent générer des avantages significatifs. Plutôt que d’écrire chaque ligne de code manuellement, les ingénieurs décrivent ce dont ils ont besoin tandis que l’IA crée un code fonctionnel que les humains vérifient et affinent.
Récemment, Gartner a estimé que d’ici 2028, 75 % des ingénieurs logiciels d’entreprise utiliseront de tels assistants de codage IA. Comme le cabinet de conseil l’a écrit précédemment, cet arrangement créera un scénario « dans lequel les développeurs agiront en tant que validateurs et orchestrateurs des composants et intégrations en back-end et en front-end ». Cette collaboration accélère considérablement le développement, tout en conservant le rôle central du développeur humain.
« L’IA générative ne va pas créer chaque ligne de code, souligne Gerry Leitão, associé chez IBM Consulting. Associée à un humain, elle agira comme un multiplicateur de force. » Par exemple, IBM a constaté une amélioration de la productivité des versions initiales allant jusqu’à 45 %, après la mise en œuvre de recommandations générées par l’IA pour les ingénieurs de développement de protocoles Ansible.
De nombreuses usines de fabrication modernes ont adopté la collaboration humaine-IA. Les systèmes d’IA surveillent les lignes de production en temps réel, optimisent la consommation d’énergie et prévoient les pannes d’équipement avant qu’elles ne se produisent (PDF). Pendant ce temps, les opérateurs humains et les ingénieurs se concentrent sur la résolution de problèmes complexes et l’amélioration des processus.
En matière de chaîne d’approvisionnement, les systèmes d’IA prévoient la demande, optimisent les niveaux d’inventaire et acheminent efficacement les expéditions en traitant d’énormes quantités de données, y compris la performance des fournisseurs et les conditions météorologiques. Les systèmes d’IA réduisent également le fardeau de la conformité et de la tenue de registres.
Récemment, l’entreprise de fabrication internationale Channell a mis en place des outils permettant aux planificateurs de générer automatiquement un rapport sur la nomenclature pour chaque projet, réduisant ainsi les temps de décision humaine de quelques jours à quelques heures. Le travail manuel de routine étant de plus en plus efficace et exempt d’erreurs, les gestionnaires humains de la chaîne d’approvisionnement peuvent fournir une perspective plus stratégique et gérer les perturbations qui exigent une résolution créative des problèmes.
Pour maintenir des partenariats homme-machine efficaces et concrets, les entreprises doivent investir dans le renforcement de la fluidité et de la confiance grâce aux outils d’IA. Bâtir cette confiance nécessite une transparence sur les capacités de l’IA et les processus de prise de décision, ainsi que la création de mécanismes de rétroaction pour aider les utilisateurs à comprendre quand faire confiance à l’IA et quand l’examiner de plus près. En général, cette maîtrise est acquise au plus haut niveau, les chefs d’entreprise devant clairement indiquer quels sont les points forts des systèmes d’IA et les domaines dans lesquels ils rencontrent des difficultés.
En outre, la collaboration entre l’homme et l’IA dépend de la qualité des données d’entraînement pour les modèles d’IA, d’où l’importance d’une bonne gouvernance des données. Les entreprises doivent établir des politiques claires sur les données auxquelles les systèmes d’IA peuvent accéder, comment les données sont collectées et stockées, et qui possède les données générées par la collaboration avec l’IA.
Une mauvaise gouvernance des données peut conduire les systèmes d’IA à prendre des décisions basées sur des données incomplètes ou obsolètes. De plus, les entreprises ont besoin de mécanismes pour garantir que les systèmes d’IA utilisent les données de manière appropriée et fournissent des modèles d’IA clairs et explicables.
L’introduction de la collaboration par IA au sein d’une entreprise nécessite une gestion du changement réfléchie qui va au-delà de la simple formation technique. Les employés ont besoin de clarté quant à l’évolution de leurs rôles et d’une communication claire sur l’impact de l’IA sur leur travail, ainsi que d’indicateurs pertinents et exploitables pour évaluer le succès d’une initiative.
Une gestion efficace du changement implique de créer des rôles au sein des équipes qui peuvent modéliser une collaboration réussie entre les IA, puis d’établir des canaux de retour d’informations continus. Les dirigeants doivent formuler une vision convaincante de la manière dont la collaboration en matière d’IA améliore, et non diminue, le travail des utilisateurs humains.
À mesure que les capacités de l’IA se développent, les compétences requises pour une collaboration efficace évoluent continuellement, le perfectionnement continu devenant ainsi essentiel. Les travailleurs pourraient avoir besoin de développer de nouvelles compétences dans des domaines tels que le prompt engineering et l’évaluation des résultats de l’IA. Les initiatives de mise à niveau doivent être continues plutôt que ponctuelles, car les capacités de l’IA continueront à progresser. Les entreprises qui abordent l’apprentissage comme un processus continu donnent naissance à un personnel agile qui s’adapte à l’évolution de la technologie.
De plus en plus, le chemin vers une collaboration efficace entre l’homme et l’IA dépend autant du modèle opérationnel de l’entreprise que de l’adoption de la technologie. L’automatisation de certains processus est peu susceptible de conduire à des gains de productivité significatifs ou de faciliter les transformations opérationnelles d’envergure que l’IA peut soutenir.
Selon l’IBM Institute for Business Value (PDF), les entreprises qui considèrent le modèle opérationnel comme le pilote ultime de la transformation de l’entreprise ont obtenu des résultats exceptionnels en matière de rentabilité, de croissance des revenus, d’innovation et de rétention des employés. Souvent, cet avantage concurrentiel est rendu possible en investissant dans des infrastructures et des plateformes qui permettent une collaboration à l’échelle de l’écosystème.
Récemment, Allie K. Miller, PDG d’Open Machine, s’est entretenu avec David Levy d’IBM, s’opposant à ce que l’IA soit considérée comme un simple outil de productivité reproduisant les actions humaines. « Si vous pensez encore à de petits éléments d’efficacité et de productivité, si vous pensez seulement à écrire des e-mails ou des requêtes SQL plus rapidement, vous écrivez toujours l’e-mail et vous écrivez toujours la requête SQL. »
« Peut-être, a-t-elle ajouté, qu’il existe un monde dans lequel vous ne devriez pas rédiger cet e-mail en premier lieu, un monde où vous ne devriez pas écrire cette requête SQL. »
L’obtention d’une valeur réelle exige une transformation fondamentale de la manière dont les entreprises s’organisent et fonctionnent. Les modèles opérationnels traditionnels conçus autour de workflows purement humains deviennent souvent des obstacles lorsque les entreprises tentent d’intégrer la collaboration avec l’IA. Cette situation oblige les chefs d’entreprise à repenser les workflows et les processus de prise de décision pour permettre aux systèmes d’IA de prendre des décisions de routine de manière autonome, tout en garantissant une supervision humaine appropriée pour les décisions à fort enjeu.
La restructuration des équipes et des rôles peut s’avérer nécessaire, car l’IA prend en charge des tâches auparavant effectuées par des humains. Toutefois, plutôt que de supprimer des postes, les entreprises tournées vers l’avenir redéfiniront les rôles pour mettre en valeur les contributions humaines uniques.
Relever ces défis exige avant tout que les dirigeants favorisent une culture d’expérimentation et d’apprentissage. En donnant le ton de l’innovation et en se concentrant sur les résultats, les entreprises peuvent se positionner pour tirer parti de la collaboration entre l’homme et l’IA à long terme.
Ou, comme l’a affirmé Allie Miller lors de son passage dans le podcast L’IA en action d’IBM : « Si vous vous concentrez uniquement sur l’accélération des chevaux, vous manquerez les voitures ».
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