La collaboration entre l’homme et l’IA : présentation et importance

L’importance de cette collaboration découle d’une réalité fondamentale : les humains et les machines possèdent des compétences différentes et complémentaires. Selon une recherche récente de McKinsey, les technologies d’IA ont évolué au point de pouvoir théoriquement automatiser plus de la moitié des heures de travail actuellement effectuées aux États-Unis.

Toutefois, selon la recherche, cette valeur dépend en grande partie de l’efficacité avec laquelle les humains apprennent à travailler avec ces technologies et de la manière dont elles sont intégrées dans les workflows critiques. Cette enquête correspond à une recherche du Forum économique mondial qui a révélé que les employeurs s’attendent à ce que 39 % des compétences clés requises sur le marché du travail évoluent au cours des quatre prochaines années.

Les systèmes d’IA excellent dans le traitement de grandes quantités de données, l’identification de modèles et l’exécution cohérente de tâches répétitives. Les humains, quant à eux, excellent dans la pensée créative, l’intuition, la prise en compte du contexte, l’intelligence émotionnelle, le raisonnement moral et l’empathie. Une approche collaborative permet aux entreprises d’améliorer leur productivité tout en faisant preuve de discernement humain et de créativité dans la résolution des problèmes, nécessaires à la prise de décisions complexes.

En outre, l’automatisation des tâches fastidieuses génère du travail plus utile pour les humains. La création de relations homme-machine réfléchies, elle, garantit que les systèmes d’IA restent responsables et alignés sur les valeurs humaines grâce à une surveillance permanente.