Channell Commercial Corporation

Grâce à l’implémentation d’IBM Planning Analytics Express et Cognos Analytics, Channell a amélioré la charge de travail de ses planificateurs et gagne en visibilité plus rapidement sur son stock et ses processus de fabrication.

Au lieu de passer manuellement au crible les données et de préparer des feuilles de calcul, les planificateurs de Channell disposent désormais d’un plus grand nombre d’outils pour générer et visualiser les données.



George Sarabia explique : « Dans le cas de nos catégories de produits, il fallait beaucoup d’heures à notre équipe pour classer et faire un reporting sur tous les composants. Et lorsque nous planifiions un nouveau projet à l’aide d’une nomenclature imbriquée, cela pouvait prendre jusqu’à une journée entière. Avec les solutions IBM, nous pouvons obtenir les informations dont nous avons besoin et prendre les bonnes décisions en quelques heures seulement. »



En éliminant les processus manuels de ses workflows, Channell réduit également le risque d’erreur humaine, fournissant une vue plus précise de son stock actuel de matériaux et contribue à optimiser le processus de planification.



Avec une vue précise des matériaux qu’elle détient actuellement et de ce dont elle aura besoin tout au long du processus de fabrication, Channell peut offrir aux clients des délais de mise en oeuvre plus précis et être plus confiant quant à la livraison des produits à temps. L’entreprise peut également éviter les coûts de stockage de matériaux supplémentaires ou la nécessité de créer de nouveaux composants avant de pouvoir terminer une tâche.



George Sarabia continue : « Avoir une vision plus claire des matériaux inventoriés et des délais de mise en oeuvre aidera notre planification des ressources humaines et de la maintenance des usines. Il devrait être moins nécessaire de prévoir des équipes supplémentaires pour s’assurer que les commandes sont achevées à temps. Et comme nous pouvons dire avec plus de confiance lorsque les tâches seront terminées, il sera plus facile de trouver des fenêtres de maintenance sans perturber nos lignes de production. »



Ces solutions aideront également Channell à réorganiser sa stratégie de logistique et de distribution. Auparavant, l’entreprise s’appuyait sur un système ad hoc pour la logistique et attendait qu’un chargement complet soit prêt avant de commencer le processus de chargement.



« Si nous savons quand les articles seront prêts, nous pouvons prendre des mesures proactives pour les emballer et les charger dès que possible. Nous pouvons calculer le nombre de camions dont nous aurons besoin, le nombre de manutentionnaires dont nous aurons besoin et le nombre de conducteurs de chariots élévateurs. Grâce à nos solutions IBM, nous adoptons une approche de distribution beaucoup plus efficace et systématique », déclare George Sarabia.



Il conclut : « Chez Channell, nous pensons que l’informatique devrait être considérée comme un catalyseur de la croissance de l’entreprise, et non comme un centre de coûts. Notre travail avec IBM et Draca nous aide à atteindre cet objectif et à rendre notre planification plus précise, rapide et efficace. »