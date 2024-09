Mizuho Bank Ltd.

La solution réduit la durée moyenne des interactions avec les clients de plus de 6 % en permettant aux agents du centre d'appel de détecter et de répondre plus efficacement aux besoins des clients. En offrant une expérience plus satisfaisante et personnalisée, la solution renforce la fidélisation des clients.

La solution réduit également de manière significative les besoins en formation des centres d’appel en utilisant l’analyse de contenu en temps réel pour améliorer les connaissances des employés.