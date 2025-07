Créer une infrastructure de données qui soutient les capacités d’IA reste une autre priorité critique du leadership. Le développement de l’IA nécessite des données bien organisées et de haute qualité pour fonctionner correctement. Les dirigeants investissent généralement dans des processus de gouvernance des données, des structures de sécurité et des intégrations pour jeter les bases d’un déploiement efficace de l’IA.

Des cadres efficaces de gouvernance des données établissent clairement la propriété et la responsabilité des données au sein de l’entreprise. Ils contribuent également à garantir la transparence des outils d’IA et l’explicabilité de leurs productions, un aspect critique de l’adoption de l’IA, à la fois pour garantir des productions appropriées et renforcer la confiance organisationnelle. De plus, les projets d’IA réussis reposent sur des données qui ne sont pas simplement adaptées à la tâche à accomplir, mais qui sont également dépourvues de biais. Pour cela, les entreprises doivent mettre en œuvre des processus d’assurance qualité des données et auditer régulièrement les pratiques de collecte et d’utilisation des données.

Le processus de collecte des données permet généralement de détruire les silos entre les services et de créer une architecture de données unifiée. Les informations sont ainsi accessibles à l’ensemble de l’entreprise. Souvent, l’élimination de ces silos permet d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts. Une source d’information unique à travers les systèmes de données d’une entreprise permet aux décideurs de prendre des décisions et réduit la charge de travail liée à la maintenance simultanée de plusieurs systèmes.