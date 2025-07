Qu’est-ce que le HaaS (matériel à la demande) ?

Le HaaS (matériel à la demande) profite aux entreprises de toutes tailles, quel que soit leur secteur d’activité. En effet, il leur permet de confier la gestion du matériel à des tiers qualifiés afin de pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier. Selon un rapport récent, le marché mondial du HaaS s’élevait à 70 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25 % au cours des cinq prochaines années.1

Mais le modèle Haas comporte également des défis. La coordination de l’installation et de la maintenance du matériel avec des tiers peut s’avérer coûteuse et complexe. Dans des secteurs très réglementés, des problèmes de sécurité et de conformité peuvent également surgir.

De nombreuses entreprises estiment que les avantages du HaaS l’emportent sur ses risques, et les MSP améliorent constamment leurs capacités de sécurité et de conformité pour rassurer les clients dans des secteurs spécialisés tels que la santé et le droit. En fin de compte, la pertinence du HaaS pour une entreprise est une décision qui doit être prise au plus haut niveau, en tenant compte à la fois des avantages et des inconvénients. Voici un aperçu plus détaillé des avantages et des inconvénients du HaaS.