Qu'est-ce que les émissions financées ?

Les émissions financées relèvent de la catégorie des émissions du Champ 3, soit les émissions provenant d’entreprises au sein de la chaîne de valeur d’une organisation, mais que celle-ci ne possède ni ne contrôle directement. (Ces émissions se distinguent des émissions du Champ 1 et des émissions du Champ 2 de l’entreprise.) Dans le secteur financier, cette chaîne de valeur englobe les entreprises auxquelles une institution financière accorde des prêts ou dans lesquelles elle investit.
Aujourd’hui, de nombreuses institutions financières calculent et déclarent leurs émissions financées conformément à une norme établie par le Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Ce groupe international à but non lucratif du secteur financier fournit des conseils sur les initiatives de développement durable des entreprises . D'autres initiatives et groupes soutiennent également les institutions financières dans leurs efforts de suivi et de réduction des émissions financées, notamment l'Alliance de la banque zéro émission nette et l'initiative Science-Based Targets (SBTi).
Récemment, les efforts mondiaux d'atténuation du changement climatique se sont de plus en plus concentrés sur la finance durable et sur l'impact environnemental des institutions financières, comme les banques, les sociétés de gestion des actifs, les compagnies d'assurance et les sociétés de capital-investissement. Comme c’est le cas pour d’autres secteurs, le secteur financier a été incité à mesurer ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et à s’engager à réduire ses émissions. Cependant, les institutions financières sont également sous les feux de la rampe pour un type spécifique d’émissions indirectes : les émissions financées.
La quantité d’émissions financées par rapport aux autres émissions est significative. Une étude mondiale a révélé qu'en 2022, les émissions déclarées liées aux activités de financement des institutions étaient en moyenne 750 fois supérieures à leurs émissions directes. L’ampleur de cet écart différait d’une région à l’autre, les institutions financières d’Amérique du Nord faisant état d’émissions financées 11 000 fois supérieures, en moyenne, aux émissions opérationnelles.1
Les rapports sur les GES et les défenseurs de l’environnement ont encouragé les institutions financières à mesurer et à travailler à réduire les émissions financées. Ils soutiennent que le secteur financier a le pouvoir de façonner la transition énergétique mondiale des combustibles fossiles à fortes émissions de carbone vers des énergies propres et renouvelables.
Selon le groupe d’action climatique des entreprises, le Science-Based Targets initiative (SBTi), le secteur financier peut « rediriger les capitaux vers les entreprises qui contribuent à la transition bas-carbone et s’écarter des sociétés qui participent au changement climatique. » Un membre du comité directeur du SBTi a affirmé que de tels efforts peuvent « jeter les bases d’une économie aux émissions nettes nulles et favoriser des améliorations à l’échelle du système basées sur la science climatique. » 2
Le fait de mesurer et de communiquer les émissions financées procure aux établissements financiers une vision plus précise des conséquences climatiques de leurs choix en matière de prêts et de placements. Cela leur donne les moyens de fixer des objectifs pour réduire l’empreinte carbone de leurs chaînes d’approvisionnement, d’éclairer leurs initiatives en matière d’environnement, social et gouvernance (ESG) et de répondre aux parties prenantes soucieuses de l’environnement. Cela peut aussi contribuer aux efforts des institutions en matière de gestion des risques, en leur donnant la capacité de déterminer leur vulnérabilité face aux risques associés au climat et aux mesures réglementaires, notamment le prix du carbone.3
Les institutions financières peuvent calculer les émissions financées en suivant la méthodologie établie par le Partenariat pour la comptabilité carbone du secteur financier (PCAF). Le PCAF est une coalition du secteur des services financiers dédiée à aider les banques et autres institutions financières à aligner leurs portefeuilles sur l’Accord de Paris de 2015, un traité international visant à limiter le réchauffement climatique.
En 2020, le PCAF a publié pour la première fois sa norme universelle de mesure et de divulgation des émissions financées, « Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A ». Il a publié une version mise à jour en 2022.
La norme PCAF stipule que les émissions financées par une institution financière doivent être déterminées sur la base du partage proportionnel du prêt ou de l’investissement dans l’emprunteur ou la société d’investissement.4. Les émissions de GES attribuées à une institution financière doivent refléter son niveau d’investissement ou de prêt dans l’entreprise à l’origine des émissions. Un investissement ou un prêt moins important à une entreprise se traduirait par un niveau inférieur d’émissions financées attribué à l’institution financière correspondante, et vice versa.
Selon la formule générale du PCAF pour le calcul des émissions financées, les émissions de l’emprunteur ou de l’investisseur sont multipliées par ce que l’on appelle un facteur d’attribution. Le facteur d’attribution est le rapport entre l’encours des prêts et des investissements de l’institution et le total des fonds propres et des dettes de l’entreprise ou du projet financé.
Le PCAF fournit des conseils supplémentaires sur le calcul des émissions financées, spécifiques aux différentes catégories d'actifs qui composent les portefeuilles de prêts et d'investissements. Les sept classes d’actifs incluses dans la norme actuelle sont les suivantes :
Dans un premier temps, la norme d’émissions financée par le PCAF a été approuvée par le Greenhouse Gas Protocol (également connu sous le nom de GHG Protocol), une initiative conjointe de l'Institut des Ressources mondiales et du World Business Council for Sustainable Development. Le GHG Protocol a confirmé que la norme de 2020, y compris les méthodologies pour six classes d’actifs, était conforme à la norme de comptabilisation et de déclaration du Protocole pour les émissions de Scope 3.
La méthodologie pour la septième catégorie d’actifs, la dette souveraine, a été incluse dans la norme PCAF 2022 mise à jour et est en attente d’approbation par le GHG Protocol.
En plus de fixer une norme pour les émissions financées, le PCAF a également établi des normes pour les émissions facilitées et les émissions associées à l'assurance. Les émissions facilitées sont les émissions de GES associées au travail de facilitation des transactions sur les marchés de capitaux, tandis que les émissions associées à l'assurance sont les émissions de GES des entreprises faisant partie des portefeuilles de souscription des compagnies d'assurance.
Plusieurs organisations à but non lucratif encouragent et aident les institutions financières à mesurer, divulguer et réduire les émissions qu'elles financent.
CPD, anciennement appelée « Carbon Disclosure Project », l’entreprise internationale à but non lucratif fournit un système de communication des impacts environnementaux à l’usage des secteurs privé et public. Le système comprend un questionnaire destiné aux institutions financières qui demande la divulgation des émissions liées aux entreprises du portefeuille des institutions.
La Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ou GFANZ, est une coalition mondiale d'institutions financières qui s'engagent à accélérer la décarbonation de l'économie mondiale. La coalition encourage les institutions à élaborer des plans pour atteindre leurs objectifs zéro émission nette, y compris des stratégies de réduction des émissions financées.
La Net-Zero Banking Alliance est un regroupement de banques mondiales, réuni par les Nations Unies, qui s’est engagé à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris en visant la réduction des émissions totales et financées. L'alliance recommande à ses membres d'établir des niveaux de référence pour les émissions et de fixer des objectifs axés sur les émissions absolues ou l'intensité des émissions. (Un objectif d’intensité est une cible d’émissions relative à un indicateur spécifique, comme les émissions par kilowattheure ou par tonne de produit.)5
La Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), était une organisation mondiale qui a mis en place un ensemble de recommandations visant à rendre les risques liés au climat plus transparents pour les entreprises. Dans le cadre de son travail, la TCFD aide les gestionnaires d’actifs et les propriétaires d’actifs à rendre compte de leur exposition aux entreprises à forte intensité de carbone. L'organisation a été dissoute en 2023.
La Science-Based Targets Initiative, ou SBTi, aide les entreprises à établir des objectifs fondés sur la science pour réduire les émissions. Pour les institutions financières, la SBTi a élaboré des critères détaillés pour des approches communes de définition des objectifs pour les portefeuilles d’investissement et de prêt. Les critères couvrent les approches qui incluent le centre des objectifs d'intensité des émissions, l'engagement avec les emprunteurs et les bénéficiaires d'investissements, et la prise en compte du rôle des entreprises et des projets liés aux combustibles fossiles dans les portefeuilles des institutions.6
La responsabilité du calcul et du reporting des indicateurs d'émissions financées est partagée par plusieurs divisions au sein d'une institution financière, notamment les gestionnaires d'actifs, les gestionnaires de portefeuille, les services de reporting des risques et d'entreprise, les services informatiques et les services de développement durable. Néanmoins, tandis que cette discipline prend de l’ampleur, de nouveaux postes axés sur la finance durable, qui comprendraient le suivi des émissions financées, émergent.
Les institutions financières qui cherchent à répondre à diverses exigences de déclaration sur les émissions financées peuvent être confrontées à des problèmes en matière de collecte et de qualité des données. Par exemple, une enquête menée en 2022 par la TCFD a révélé que les gestionnaires d'actifs et les propriétaires d'actifs considéraient le manque d'informations fournies par les entreprises détenues comme leur principal obstacle à l'établissement de rapports sur le climat.7
L’amélioration de la qualité des émissions financées est appelée à être un processus permanent et évolutif. Les institutions peuvent utiliser une hiérarchie de données et un tableau de bord créés par le PCAF pour comprendre la qualité des données sur les émissions des entreprises, suivre cette qualité dans le temps et développer des stratégies d'amélioration.
En outre, la norme du PCAF permet aux institutions financières de se tourner vers des fournisseurs de données tiers vérifiés, comme le CDP, qui recueillent les informations sur les émissions des entreprises. Les institutions peuvent également estimer les émissions des entreprises financées à partir de leurs propres données économiques et des données générales sur les émissions disponibles auprès de sources publiques et de fournisseurs tiers.8
Le GHG Protocol, par exemple, fournit des outils qui utilisent des facteurs d'émission. Il s’agit de valeurs représentatives qui établissent un lien entre les quantités de gaz à effet de serre produites par une entreprise et une quantité déterminée d’activités effectuées par cette entreprise, ce qui permet de calculer les émissions.9
Les solutions logicielles peuvent aider les institutions financières à suivre les émissions qu'elles financent et à soutenir leurs rapports sur le développement durable. Les solutions de pointe peuvent inclure des fonctionnalités et des avantages :
