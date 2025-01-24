Qu'est-ce que les émissions financées ?

Les institutions financières peuvent calculer les émissions financées en suivant la méthodologie établie par le Partenariat pour la comptabilité carbone du secteur financier (PCAF). Le PCAF est une coalition du secteur des services financiers dédiée à aider les banques et autres institutions financières à aligner leurs portefeuilles sur l’Accord de Paris de 2015, un traité international visant à limiter le réchauffement climatique.

En 2020, le PCAF a publié pour la première fois sa norme universelle de mesure et de divulgation des émissions financées, « Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A ». Il a publié une version mise à jour en 2022.

La norme PCAF stipule que les émissions financées par une institution financière doivent être déterminées sur la base du partage proportionnel du prêt ou de l’investissement dans l’emprunteur ou la société d’investissement.4. Les émissions de GES attribuées à une institution financière doivent refléter son niveau d’investissement ou de prêt dans l’entreprise à l’origine des émissions. Un investissement ou un prêt moins important à une entreprise se traduirait par un niveau inférieur d’émissions financées attribué à l’institution financière correspondante, et vice versa.

Selon la formule générale du PCAF pour le calcul des émissions financées, les émissions de l’emprunteur ou de l’investisseur sont multipliées par ce que l’on appelle un facteur d’attribution. Le facteur d’attribution est le rapport entre l’encours des prêts et des investissements de l’institution et le total des fonds propres et des dettes de l’entreprise ou du projet financé.

Le PCAF fournit des conseils supplémentaires sur le calcul des émissions financées, spécifiques aux différentes catégories d'actifs qui composent les portefeuilles de prêts et d'investissements. Les sept classes d’actifs incluses dans la norme actuelle sont les suivantes :

Actions cotées et obligations d’entreprise

Prêts commerciaux et actions non cotées

Financement de projets

Prêts hypothécaires

Immobilier commercial

Prêts automobiles

Dette souveraine

Dans un premier temps, la norme d’émissions financée par le PCAF a été approuvée par le Greenhouse Gas Protocol (également connu sous le nom de GHG Protocol), une initiative conjointe de l'Institut des Ressources mondiales et du World Business Council for Sustainable Development. Le GHG Protocol a confirmé que la norme de 2020, y compris les méthodologies pour six classes d’actifs, était conforme à la norme de comptabilisation et de déclaration du Protocole pour les émissions de Scope 3.

La méthodologie pour la septième catégorie d’actifs, la dette souveraine, a été incluse dans la norme PCAF 2022 mise à jour et est en attente d’approbation par le GHG Protocol.

En plus de fixer une norme pour les émissions financées, le PCAF a également établi des normes pour les émissions facilitées et les émissions associées à l'assurance. Les émissions facilitées sont les émissions de GES associées au travail de facilitation des transactions sur les marchés de capitaux, tandis que les émissions associées à l'assurance sont les émissions de GES des entreprises faisant partie des portefeuilles de souscription des compagnies d'assurance.