Dans l'ethnie vers un avenir zéro émission nette, les objectifs scientifiques servent de pilote de la décarbonation. Les objectifs fondés sur la science montrent aux entreprises à quel point elles doivent réduire rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) pour atteindre les objectifs climatiques de Paris et prévenir les pires effets du changement climatique. Dans cet article, nous vous expliquons les éléments clés de ce cadre des exigences.
L’initiative Cibles Fondées sur la Science (SBTi) a été fondée en 2015 en partenariat entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, l’Institut des ressources mondiales (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF).
Il a été formé pour aider à mobiliser le secteur privé pour prendre des mesures climatiques urgentes en fixant des objectifs scientifiques qui aident les entreprises à lutter contre le réchauffement climatique tout en saisissant les avantages et en renforçant leur compétitivité dans la transition vers le zéro émission nette. Le programme mondial est volontaire, mais son appel à l'action visant à fixer des objectifs scientifiques est un engagement clé requis pour participer à d'autres campagnes d'action pour le climat, telles que la We Mean Business Coalition.
L'initiative définit et promeut les bonnes pratiques, fournit des Ressources et des conseils techniques, et évalue et approuve de manière indépendante les objectifs des entreprises.
Bien sûr, les spécificités exactes pour la définition d’un objectif scientifique sont plus techniques et peuvent être consultées dans l’ensemble des critères, des recommandations et des orientations fournis par l’initiative Science-Based Targets (SBTi), mais cette liste met en évidence les engagements les plus importants.
En effet, chaque secteur rencontre des défis différents sur le chemin de la réalisation des objectifs climatiques de Paris. Consciente de cela, SBTi a développé des méthodologies, des cadres des exigences et des exigences spécifiques à chaque secteur afin d'aider les entreprises de tous les secteurs à rejoindre les leaders climatiques en fixant des objectifs scientifiques.
Pour l’environnement bâti, les orientations sectorielles sont encore en cours d’élaboration, mais des plans sont en place pour mettre à disposition les ressources développées via des webinaires et/ou ateliers à l’avenir.
Le développement durable étant désormais au cœur des préoccupations des chefs d'entreprise, la nécessité d'atteindre l'objectif zéro émission nette a été largement acceptée. En 2019, les promesses de zéro émission nette couvraient 16 % de l'économie mondiale. En 2021, près de 70 % d'entre eux s'étaient engagés à atteindre zéro émission nette d'ici 2050.
Cependant, de nombreux objectifs sont entravés par le fait qu’il n’existe pas de plan pour atteindre cet objectif. C'est ainsi qu'est apparue la nécessité d'une norme commune pour les objectifs zéro émission nette qui répondrait aux trois questions suivantes : ce qui est couvert, ce qui compte et quand.
Pour combler ce manque, en octobre 2021, la SBTi a lancé sa nouvelle norme de zéro émission nette. Son principal objectif est de fournir un moyen scientifique d'évaluer les engagements en matière de zéro émission nette.
Avec une norme commune en place, les incohérences qui affectaient les objectifs zéro émission nette seront désormais éliminées. Dans le passé, les mauvais objectifs pouvaient être trompeurs, car certaines entreprises fixaient des objectifs qui ne couvraient que les émissions opérationnelles, alors que les émissions en aval sont beaucoup plus importantes.
De la même manière, les entreprises qui dépendaient auparavant fortement des compensations ont fait savoir qu'elles n'étaient pas susceptibles de modifier leur modèle d'entreprise pour l'aligner sur les objectifs climatiques. Maintenant, avec une norme commune, il est plus facile de valider la qualité des objectifs zéro émission nette, et leur impact collectif a été renforcé.
Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, nous devrons réduire de moitié nos émissions collectives de GES d’ici 2030 et les amener à zéro émission de carbone d’ici 2050. Les objectifs scientifiques sont au cœur de ce processus. Il s'agit d'une feuille de route contenant des conseils techniques permettant aux entreprises de fixer des objectifs scientifiques de haute qualité et d'opérer la transition vers le zéro carbone.
Actuellement, plus de 2 800 entreprises agissent contre le changement climatique en s’engageant à atteindre des objectifs fondés sur la science. Avec plus de 1 500 de ces entreprises implantées en Europe, elle fait figure de pionnière. L'Asie est loin derrière avec plus de 580 entreprises, tandis que l'Amérique du Nord est troisième avec plus de 450 entreprises. Au niveau du secteur, les services professionnels sont le secteur où le plus grand nombre d’entreprises se sont engagées à atteindre des objectifs scientifiques avec plus de 230, tandis que la transformation des aliments et des boissons est le deuxième avec près de 200, et le textile, les vêtements, les chaussures et les articles de luxe sont le troisième avec plus de 200 % d’entreprises. 170 entreprises.
Si les objectifs fondés sur la science sont incontestablement bons pour l’environnement, ils sont également bons pour les résultats, avec des avantages commerciaux tels qu’une confiance forte des investisseurs, une résilience face à la réglementation, une innovation accrue, un avantage concurrentiel et un renforcement de la réputation de la marque.
