Balises
Développement durable

Objectifs basés sur la science : quels sont les principaux engagements requis ?

Centrale solaire thermique futuriste

Auteur

IBM Envizi

Envizi

Dans l'ethnie vers un avenir zéro émission nette, les objectifs scientifiques servent de pilote de la décarbonation. Les objectifs fondés sur la science montrent aux entreprises à quel point elles doivent réduire rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) pour atteindre les objectifs climatiques de Paris et prévenir les pires effets du changement climatique. Dans cet article, nous vous expliquons les éléments clés de ce cadre des exigences.

Qu’est-ce que l’initiative « Objectifs fondés sur la science » ?

L’initiative Cibles Fondées sur la Science (SBTi) a été fondée en 2015 en partenariat entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, l’Institut des ressources mondiales (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Il a été formé pour aider à mobiliser le secteur privé pour prendre des mesures climatiques urgentes en fixant des objectifs scientifiques qui aident les entreprises à lutter contre le réchauffement climatique tout en saisissant les avantages et en renforçant leur compétitivité dans la transition vers le zéro émission nette. Le programme mondial est volontaire, mais son appel à l'action visant à fixer des objectifs scientifiques est un engagement clé requis pour participer à d'autres campagnes d'action pour le climat, telles que la We Mean Business Coalition.

L'initiative définit et promeut les bonnes pratiques, fournit des Ressources et des conseils techniques, et évalue et approuve de manière indépendante les objectifs des entreprises.

Engagements clés requis pour un objectif fondé sur la science :

  • Les objectifs doivent être conformes à ce que la science climatique la plus récente juge nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels. Les entreprises sont encouragées à redoubler d'efforts pour atteindre une trajectoire de 1,5 °C.
  • Les objectifs doivent couvrir les émissions de scope 1 et 2 à l'échelle de l'entreprise.
  • Un objectif de champ 3 est nécessaire si les émissions du scope 3 représentent 40 % ou plus des émissions totales des objectifs 1, 2 et 3.
  • Les objectifs doivent couvrir un minimum de 5 ans et un maximum de 15 ans.
  • L’utilisation de compensations ne peut pas être comptée comme une réduction des émissions.
  • Les émissions évitées ne comptent pas pour les objectifs fondés sur la science.
  • Les objectifs doivent être modélisés à l'aide de la dernière version des méthodes et outils approuvés par l'initiative.
  • Il est obligatoire de rendre compte publiquement des progrès par rapport aux objectifs chaque année.
  • Les objectifs doivent être examinés, et si nécessaire, recalculés et revalidés, au moins tous les 5 ans.

Bien sûr, les spécificités exactes pour la définition d’un objectif scientifique sont plus techniques et peuvent être consultées dans l’ensemble des critères, des recommandations et des orientations fournis par l’initiative Science-Based Targets (SBTi), mais cette liste met en évidence les engagements les plus importants.

En effet, chaque secteur rencontre des défis différents sur le chemin de la réalisation des objectifs climatiques de Paris. Consciente de cela, SBTi a développé des méthodologies, des cadres des exigences et des exigences spécifiques à chaque secteur afin d'aider les entreprises de tous les secteurs à rejoindre les leaders climatiques en fixant des objectifs  scientifiques.

Pour l’environnement bâti, les orientations sectorielles sont encore en cours d’élaboration, mais des plans sont en place pour mettre à disposition les ressources développées via des webinaires et/ou ateliers à l’avenir.

L'objectif scientifique de la nouvelle norme zéro émission nette du SBTi

Le développement durable étant désormais au cœur des préoccupations des chefs d'entreprise, la nécessité d'atteindre l'objectif zéro émission nette a été largement acceptée. En 2019, les promesses de zéro émission nette couvraient 16 % de l'économie mondiale. En 2021, près de 70 % d'entre eux s'étaient engagés à atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Cependant, de nombreux objectifs sont entravés par le fait qu’il n’existe pas de plan pour atteindre cet objectif. C'est ainsi qu'est apparue la nécessité d'une norme commune pour les objectifs zéro émission nette qui répondrait aux trois questions suivantes : ce qui est couvert, ce qui compte et quand.

Pour combler ce manque, en octobre 2021, la SBTi a lancé sa nouvelle norme de zéro émission nette. Son principal objectif est de fournir un moyen scientifique d'évaluer les engagements en matière de zéro émission nette.

Principaux engagements requis pour un objectif zéro émission nette fondé sur la science :

  • Réduisez rapidement et en profondeur les émissions de la chaîne de valeur. La norme net-zéro couvre l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise (scope 1, 2 & 3). La plupart des entreprises auront besoin d'une décarbonisation profonde de 90-95 % pour atteindre zéro émission nette dans le cadre de la norme.
  • Fixez des objectifs à court et à long terme fondés sur des données scientifiques pour atteindre zéro émission. Cela signifie opérer des réductions rapides, réduire de moitié les émissions d’ici 2030 et produire des émissions proches de zéro d’ici 2050, tout en neutralisant toutes les émissions résiduelles qu’il est impossible d’éliminer (la compensation carbone est autorisée pour les 5 à 10 % finaux).
  • Dépasser la chaîne de valeur en réalisant des investissements en dehors des objectifs scientifiques pour contribuer à atténuer le changement climatique dans d'autres domaines. Mais les entreprises doivent suivre la hiérarchie d'atténuation en s'engageant à réduire les émissions de leur chaîne de valeur avant d'investir pour atténuer les émissions en dehors de la chaîne de valeur.
  • Les entreprises doivent également divulguer publiquement comment d’autres actions au-delà de la chaîne de valeur sont financées.
  • Aucune déclaration de zéro émission nette ne doit être faite tant que les objectifs à long terme ne sont pas atteints.

Avec une norme commune en place, les incohérences qui affectaient les objectifs zéro émission nette seront désormais éliminées. Dans le passé, les mauvais objectifs pouvaient être trompeurs, car certaines entreprises fixaient des objectifs qui ne couvraient que les émissions opérationnelles, alors que les émissions en aval sont beaucoup plus importantes.

De la même manière, les entreprises qui dépendaient auparavant fortement des compensations ont fait savoir qu'elles n'étaient pas susceptibles de modifier leur modèle d'entreprise pour l'aligner sur les objectifs climatiques. Maintenant, avec une norme commune, il est plus facile de valider la qualité des objectifs zéro émission nette, et leur impact collectif a été renforcé.

Premiers pas

Une fois que votre organisation a pris la décision de fixer un objectif scientifique, le processus compte cinq étapes :
  1. Engagement— Envoyez une lettre au SBTi confirmant l’intention de votre entreprise de fixer un objectif fondé sur des données scientifiques.
  2. Élaborer— Commencer à travailler sur un objectif de réduction des émissions aligné sur les critères, recommandations et directives du SBTi.
  3. Envoyer—Présentez la cible de votre entreprise au SBTi pour une validation officielle.
  4. Communiquez : annoncez l'objectif de votre entreprise et informez vos parties prenantes.
  5. Divulguer - Rendre comptechaque année des émissions de l'entreprise et des progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés.

Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, nous devrons réduire de moitié nos émissions collectives de GES d’ici 2030 et les amener à zéro émission de carbone d’ici 2050. Les objectifs scientifiques sont au cœur de ce processus. Il s'agit d'une feuille de route contenant des conseils techniques permettant aux entreprises de fixer des objectifs scientifiques de haute qualité et d'opérer la transition vers le zéro carbone.

Actuellement, plus de 2 800 entreprises agissent contre le changement climatique en s’engageant à atteindre des objectifs fondés sur la science. Avec plus de 1 500 de ces entreprises implantées en Europe, elle fait figure de pionnière. L'Asie est loin derrière avec plus de 580 entreprises, tandis que l'Amérique du Nord est troisième avec plus de 450 entreprises. Au niveau du secteur, les services professionnels sont le secteur où le plus grand nombre d’entreprises se sont engagées à atteindre des objectifs scientifiques avec plus de 230, tandis que la transformation des aliments et des boissons est le deuxième avec près de 200, et le textile, les vêtements, les chaussures et les articles de luxe sont le troisième avec plus de 200 % d’entreprises. 170 entreprises.

Si les objectifs fondés sur la science sont incontestablement bons pour l’environnement, ils sont également bons pour les résultats, avec des avantages commerciaux tels qu’une confiance forte des investisseurs, une résilience face à la réglementation, une innovation accrue, un avantage concurrentiel et un renforcement de la réputation de la marque.

 
Solutions connexes
IBM Envizi ESG Suite

Découvrez comment Envizi vous aide à résoudre vos problèmes les plus urgents et les plus complexes grâce aux données ESG et à atteindre vos objectifs en matière de durabilité.

 

 Découvrir IBM Envizi ESG Suite
Solutions de durabilité

Commencez votre démarche durable dès aujourd’hui en alignant votre feuille de route stratégique avec vos opérations quotidiennes.

 Découvrir les solutions de durabilité
Services de conseil en développement durable

Utilisez les services de conseil en durabilité d’IBM pour transformer votre ambition en action et devenir une entreprise plus responsable et plus rentable.

 Découvrez les services de conseil en développement durable
Passez à l’étape suivante

Accélérez votre démarche de durabilité grâce à une planification durable et rentable avec les solutions et plateformes d’IBM ouvertes et alimentées par l’IA, ainsi qu’à son expertise sectorielle approfondie.

         Découvrir les solutions de durabilité Découvrir Envizi ESG Suite