Objectifs basés sur la science : quels sont les principaux engagements requis ?

Une fois que votre organisation a pris la décision de fixer un objectif scientifique, le processus compte cinq étapes :

Engagement— Envoyez une lettre au SBTi confirmant l’intention de votre entreprise de fixer un objectif fondé sur des données scientifiques. Élaborer— Commencer à travailler sur un objectif de réduction des émissions aligné sur les critères, recommandations et directives du SBTi. Envoyer—Présentez la cible de votre entreprise au SBTi pour une validation officielle. Communiquez : annoncez l'objectif de votre entreprise et informez vos parties prenantes. Divulguer - Rendre comptechaque année des émissions de l'entreprise et des progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés.

Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, nous devrons réduire de moitié nos émissions collectives de GES d’ici 2030 et les amener à zéro émission de carbone d’ici 2050. Les objectifs scientifiques sont au cœur de ce processus. Il s'agit d'une feuille de route contenant des conseils techniques permettant aux entreprises de fixer des objectifs scientifiques de haute qualité et d'opérer la transition vers le zéro carbone.

Actuellement, plus de 2 800 entreprises agissent contre le changement climatique en s’engageant à atteindre des objectifs fondés sur la science. Avec plus de 1 500 de ces entreprises implantées en Europe, elle fait figure de pionnière. L'Asie est loin derrière avec plus de 580 entreprises, tandis que l'Amérique du Nord est troisième avec plus de 450 entreprises. Au niveau du secteur, les services professionnels sont le secteur où le plus grand nombre d’entreprises se sont engagées à atteindre des objectifs scientifiques avec plus de 230, tandis que la transformation des aliments et des boissons est le deuxième avec près de 200, et le textile, les vêtements, les chaussures et les articles de luxe sont le troisième avec plus de 200 % d’entreprises. 170 entreprises.

Si les objectifs fondés sur la science sont incontestablement bons pour l’environnement, ils sont également bons pour les résultats, avec des avantages commerciaux tels qu’une confiance forte des investisseurs, une résilience face à la réglementation, une innovation accrue, un avantage concurrentiel et un renforcement de la réputation de la marque.

