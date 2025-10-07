Qu’est-ce que le PCAF ?

Le PCAF a été fondé en 2015 par 14 institutions financières néerlandaises sous la direction d’ASN Bank. L’initiative découle d’un engagement du gouvernement néerlandais qui a appelé les banques à mener la transition vers une économie à faibles émissions de carbone en évaluant et en divulguant les émissions de GES associées à leurs prêts et investissements. Au fil du temps, de plus en plus d’institutions financières des Pays-Bas se sont jointes à cet effort visant à développer des méthodologies open source pour mesurer les émissions de GES de diverses catégories d’actifs, allant des actions à l’immobilier commercial.

En 2018, le PCAF s’est étendu à l’Amérique du Nord. Sous la direction d’Amalgamated Bank, 12 autres institutions financières ont adapté les méthodologies de comptabilisation des GES du PCAF au marché nord-américain. En 2019, 28 banques de la Global Alliance for Banking on Values (GABV) ont adopté l’approche du PCAF en matière de divulgation des émissions de GES. À partir de là, ABN AMRO, Triodos Bank et ASN Bank ont rejoint Amalgamated Bank et la GABV pour faire du PCAF une initiative mondiale.

En outre, à la demande des banques et des investisseurs, le PCAF a élargi son champ d’action pour couvrir davantage d’aspects du secteur financier. Depuis 2021, le partenariat a créé des méthodes de mesure et de déclaration des émissions de GES pour les activités des marchés de capitaux et du secteur des assurances.

Aujourd’hui, plus de 400 institutions financières ont harmonisé leurs méthodes d’évaluation et de divulgation des GES avec les normes de comptabilisation du PCAF.1