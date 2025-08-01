Qu’est-ce qu’un test de bout en bout (E2E) ?

8 minutes
Le test de bout en bout (E2E) est une méthode de test logiciel qui consiste à vérifier le workflow de l’application du début à la fin.
Les tests E2E permettent de vérifier si les composants intégrés (comme le front-end, le back-end, les bases de données et les services tiers) fonctionnent bien ensemble. Les tests E2E intègrent des scénarios d’utilisation réels.
Un éventail complet de types de tests de logiciels est désormais disponible. Vous pouvez tester des zones spécifiques de toute une application, en vous concentrant sur l'aspect particulier qui vous intéresse, jusqu'au test unitaire de son plus petit niveau incrémental. Vous souhaiterez peut-être tester les performances du logiciel dans diverses fonctions spécifiques ou la manière dont ses différents composants s'intègrent les uns aux autres. Dans ce cas, il serait judicieux d'explorer les tests fonctionnels ou les tests d'intégration.
Mais supposons que votre objectif soit d’avoir une vue complète du fonctionnement de votre logiciel. Vous voulez voir l’application en action du début à la fin, et voir avec quelle efficacité elle gère ses sous-systèmes et les dépendances associées.
Outre ces étapes, supposons que vous souhaitiez également vous faire une idée du fonctionnement de l’interface utilisateur (UI). Quelle que soit l’approche de test que vous choisissez, elle devra prendre en compte la performance de l’application du point de vue de l’utilisateur.
Les tests E2E fournissent un cadre de test complet, qui offre une vision de bout en bout du comportement de l’application, ainsi que la possibilité d’évaluer la qualité de l’expérience utilisateur (UX).
Les tests E2E étant suffisamment ambitieux pour s’attaquer à l’ensemble du cycle de développement d’applications, ils requièrent sans surprise plus d’engagement, de ressources et de temps.
Les tests E2E diffèrent considérablement d'une stratégie de test « boîte noire », où le fonctionnement se résume à une évaluation « réussite/échec ». Cette stratégie implique que nous vérifions uniquement si l'application fonctionne comme prévu. Pour cette raison, l’E2E n’est pas le choix idéal pour tous les besoins. Il s'agit généralement d'un processus de test chronophage, qui convient particulièrement lorsque les testeurs ont réellement besoin d'évaluer chaque étape des performances de l'application.
Le processus de test E2E comporte les étapes suivantes :
Le processus commence par une réflexion sur la façon dont l’application sera exploitée par ses utilisateurs. Il s’agit, entre autres, de réfléchir aux interactions utilisateur les plus importantes et à la manière dont les workflows seront acheminés au sein de l’application.
Les tests doivent couvrir un éventail raisonnable de scénarios et de parcours utilisateur réels, que les testeurs doivent documenter en planifiant leurs différentes étapes.
Les testeurs ont également besoin d’un système de gestion des tests afin que les cas de test puissent être conservés de manière organisée et facilement accessible. Les suites de tests remplissent cette fonction, en regroupant les cas de test selon le parcours utilisateur, certaines fonctionnalités ou certains modules et composants.
Cette phase concerne l’environnement de test et demande à son tour une certaine préparation. Idéalement, les testeurs développeront un environnement de mise en scène qui ressemble fortement à l’environnement de production.
Les testeurs intègrent à cet environnement de test les composants individuels qui seraient normalement intégrés au processus de développement logiciel, tels que les interfaces de programmation des applications (API), les bases de données et d'autres composants nécessaires. De plus, dans le cas où les données de performance réelles ne seraient pas accessibles, les testeurs pourraient choisir d'utiliser des données synthétiques à la place.
Le prochain aspect de la conception des tests E2E consiste à sélectionner les outils de test appropriés, en particulier les cadres et les outils d'automatisation nécessaires. Les outils d'automatisation s'avèrent essentiels pour exécuter les tests E2E, car ils rationalisent le processus de test et accélèrent leur exécution. Lorsque les testeurs évaluent les performances globales d'une application, ce gain de temps contribue à accroître l'efficacité.
Les outils utilisés par les testeurs dépendent du type d’application. Les testeurs qui équipent les applications Web choisissent généralement des outils comme Cypress ou Selenium. Les testeurs travaillant sur des applications mobiles optent pour des outils comme Appium.
Nous arrivons au stade où les testeurs formulent les scripts de test décrivant les différents scénarios d’utilisation des composants connexes tels que le front-end, les bases de données et les API.
Lors des tests E2E, les testeurs évaluent le comportement de l’application tout au long du workflow et s’assurent que l’intégrité des données est préservée pendant l’exécution des tests. S’ils choisissent de ne pas utiliser de scripts de test, les testeurs doivent alors tester manuellement les différents scénarios.
Les méthodes de test ne sont utiles que dans la mesure où elles fournissent des informations pertinentes. À ce stade, il est important d'évaluer avec soin les données générées par les tests. Les testeurs comparent les résultats des tests et les mesures associées aux résultats attendus afin de déterminer les enseignements à tirer de la couverture des tests et d'identifier les failles ou les erreurs qui subsistent dans le code.
Les testeurs se mettent ensuite au travail pour résoudre les problèmes découverts lors des tests. Ils examinent les messages d’erreur et les journaux de performance pour identifier l’origine des défaillances. Une fois le débogage terminé, les tests sont exécutés à nouveau pour s’assurer que les problèmes ont été résolus et que la performance a bien été améliorée grâce au processus de test.
C’est à ce stade que les testeurs exécutent les fonctions normales d’assurance qualité (QA), afin d’assurer une qualité de données irréprochable.
L’étape finale des tests E2E consiste à exploiter la puissance de l’automatisation pour garantir que les tests automatisés sont correctement intégrés en tant qu’activité régulière. Cela signifie qu'il faut ajouter l'automatisation des tests à partir d'un outil comme le cadre open source Playwright dans le pipeline d'intégration et de livraison continues (CI/CD) afin que les tests nécessaires soient exécutés de manière régulière et routinière.
Les testeurs qui utilisent le pipeline CI/CD peuvent alors détecter les problèmes de performance plus tôt dans le processus de développement logiciel, lorsqu’ils sont plus faciles et plus rapides à résoudre.
Vous souhaitez améliorer vos pratiques de test de bout en bout ? Suivez ces conseils.
Les parcours utilisateur diffèrent considérablement. S’il est important d’en inclure autant que possible dans vos tests, il est sans doute judicieux de vous fixer des priorités. Cette approche doit se concentrer en premier lieu sur vos parcours utilisateur les plus importants.
La définition du terme « important » varie selon chacun. D’une manière générale, il s’agit ici de tests qui sont réalisés régulièrement en raison de leur importance constante pour l’entreprise, comme le processus de connexion à son site, par exemple.
L’autre partie de cette étape consiste à décomposer les workflows en étapes gérables pour faciliter les tests.
Les sélecteurs sont des schémas qui appellent les éléments réactifs dans le modèle objet de document (DOM) d’une page Web. Les sélecteurs servent d’adresses pour aider les cadres de test à localiser les éléments d’écran tels que les champs d’entrée, les éléments de texte et les boutons.
De même, il est préférable d’utiliser les attributs « data-* » ou d’autres identifiants stables. Les sélecteurs fragiles comme les noms de classe sont à éviter. En outre, une structure DOM peut subir différentes itérations, il est donc préférable de l’utiliser avec précaution.
Qu’est-ce qui fait qu’un test est efficace ? Les critères peuvent varier, mais les meilleurs tests ont quelques attributs communs. Tout d’abord, les testeurs doivent pouvoir faire appel au même test chaque fois qu’ils en ont besoin. Il est donc préférable que les tests soient reproductibles.
De même, les tests doivent pouvoir être exécutés librement et sans influences externes comme la disponibilité des tiers et les problèmes de synchronisation réseau. Ces problèmes peuvent entraîner des résultats peu fiables.
En l’absence d’une gestion efficace pour freiner la dérive des objectifs, les tests E2E deviennent trop amples, peinent à avancer et sont difficiles à exécuter. Leur performance en pâtit donc.
C’est pourquoi, dans la mesure du possible, il est préférable de se décharger des tâches de traitement les plus lourdes. Il s’agit principalement d’activités telles que la vérification de la logique, que les testeurs peuvent effectuer dans le cadre des tests unitaires et d’integration. Cette méthode permet aux tests E2E de se concentrer sur la validation des tendances en matière de comportement utilisateur et la synchronisation des systèmes logiciels.
La meilleure chose qu’un testeur puisse faire pour garantir des tests efficaces et complets est sans doute de profiter de l’immense puissance de traitement qu’offre l’automatisation. C’est le meilleur moyen de s’assurer que les tests sont effectués à la bonne fréquence.
C’est aussi le principal moyen de limiter la présence continue d’erreurs humaines dans les tests, en plus d’automatiser les tâches répétitives. Lorsqu’ils travaillent sur des applications multi-navigateurs ou mobiles, de nombreux testeurs optent pour les services de test cloud.
La création et la gestion des environnements de test jouent un rôle essentiel dans les tests système. Les testeurs doivent optimiser l’environnement de test et le rendre aussi agile que possible, afin de permettre une configuration rapide et des tests immédiats.
Il est également essentiel que les environnements de test assurent une isolation profonde afin de protéger les résultats des tests contre toute interférence anormale provenant de sources extérieures.
Les tests E2E fonctionnent mieux lorsque toutes les parties concernées sont impliquées. Ainsi, les testeurs peuvent s’appuyer sur des résultats de test de qualité, qui s’avèrent particulièrement utiles lors des révisions de code. En particulier, les équipes DevOps et les équipes d’assurance qualité doivent communiquer et collaborer étroitement pour garantir une qualité logicielle optimale.
Il est également important de former les équipes d’assurance qualité pour s’assurer qu’elles comprennent bien les besoins de l’entreprise et qu’elles ne les compromettent pas par inadvertance lors des révisions.
Enfin, informer toutes les parties prenantes concernées de l’évolution du projet.
Les API sont essentielles au bon fonctionnement des applications, car elles permettent aux différents composants de ces dernières de communiquer entre eux.
Les tests d’API se concentrent sur la fonctionnalité de ces derniers et permettent d’éliminer tout problème logique avant même que les testeurs n’évaluent la fonctionnalité de l’interface utilisateur.
Lorsque vous effectuez plusieurs tests, il est recommandé de tirer parti de la capacité de votre système à effectuer plusieurs tâches simultanément en exécutant les tests en parallèle. Cette méthode est particulièrement pertinente pour les configurations de test basées sur le cloud, mais elle représente une bonne pratique générale.
Lorsque vous exécutez des tests en parallèle, vous réduisez le temps nécessaire à leur exécution, ainsi que le délai de feed-back.
Comme on nous le rappelle sans cesse, en informatique, peu de choses restent inchangées pendant longtemps. Les choses changent et les situations évoluent, tout comme les applications. En raison de ce changement constant, le travail des testeurs n’est jamais complètement terminé.
Il est conseillé de revoir périodiquement vos cas de test E2E pour identifier tout changement susceptible d’avoir un impact négatif sur leur performance analytique.
L’intelligence artificielle (IA) dynamise et révolutionne presque tous les aspects de l’informatique. Pour les tests E2E, les principaux avantages de l’IA sont à peu près les mêmes que ceux que l’IA apporte à d’autres formes de tests logiciels. Fondamentalement, l'IA accélère les tests E2E, rend le processus plus efficace et assure une meilleure protection des applications contre les erreurs.
Au-delà de ces aspects, l’IA facilite le processus de test E2E en s’appuyant sur le comportement des applications et les flux d’utilisateurs pour générer des cas de test. Cette approche inclut des tests d’auto-réparation, capables de se corriger en s’appuyant sur la capacité du système à reconnaître les modifications apportées à l’interface utilisateur.
Au fur et à mesure que les applications évoluent, l’IA surveille les tests et les adapte en fonction des changements notables qu’elle perçoit. Et lorsqu’il convient d’exécuter ces tests, l’IA le fait à une vitesse incroyable. En outre, elle identifie les aspects qui pourraient nécessiter des tests de suivi supplémentaires.
Pour les entreprises qui souhaitent éviter de se ruiner en infrastructure sur site, il existe des tests alimentés par l’IA qui peuvent être exécutés dans le cloud. Quant aux éditeurs de logiciels, l’IA les aidera à accélérer les tests et la mise sur le marché de leurs produits.
Enfin, contrairement à l’idée très répandue selon laquelle l’IA « prendrait le dessus », quel que soit le secteur, l’IA facilite le processus de test aux utilisateurs non techniques. Elle implique davantage de personnes dans le processus, grâce aux outils qu’elle alimente, et qui exigent moins de prérequis chez les testeurs.
