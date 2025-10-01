Qu’est-ce que la sécurité DNS ?

La sécurité DNS tient à distance les « acteurs malveillants » et leurs domaines en appliquant des méthodes de chiffrement, d’authentification et de renseignement sur les menaces.

Pourquoi la sécurité DNS est-elle nécessaire ? En grande partie en raison du rôle central et clé que les services DNS jouent dans la communication moderne. Le DNS sert d’« annuaire téléphonique » (ou de répertoire) de l’Internet, ce qui permet d’associer requêtes de domaine et adresses IP.

Pour bien comprendre à quel point cette activité est essentielle, il suffit de considérer un instant le nombre de fois où vous êtes susceptible d’avoir besoin de ces services au cours d’une journée moyenne. Multipliez maintenant ce chiffre pour représenter des semaines, des mois et des années, et vous verrez clairement à quel point cette activité est une composante constante et continue de l’informatique moderne.

Le DNS est également une activité riche en adresses IP, qui constituent des données potentiellement précieuses et sensibles. En outre, la technologie de la couche DNS présente plusieurs vulnérabilités qui l’exposent à diverses formes de cyberattaques.