Filtrage DNS et filtrage Web : quelle est la différence ?

Les deux politiques de filtrage de contenu visent essentiellement à atteindre le même objectif de cybersécurité : protéger l’utilisateur (et son système) de tout contenu préjudiciable provenant de sites Web ou d’acteurs malveillants. Chaque forme de contrôle d’accès est conçue différemment pour exécuter des fonctions connexes, mais distinctes.

Le filtrage DNS est basé sur le système de noms de domaine (DNS) et vise à intercepter les sites Web potentiellement dangereux avant qu'ils ne soient consultés. Le filtrage Web implique des mesures de sécurité plus riches et plus développées qui non seulement détectent les sites malveillants, mais procèdent également à l’analyse de ces sites et de leurs méthodes.