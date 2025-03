Les systèmes d’IA composés sont déjà employés dans des cas d’utilisation réels, notamment :

Chatbots

Certaines versions de chatbots, notamment ChatGPT d’OpenAI et Copilot de Microsoft, sont fondées sur des architectures composées. ChatGPT, par exemple, étend sa fonctionnalité à travers plusieurs outils et API pour des tâches spécifiques.

Il regroupe un LLM, le générateur d’images DALL-E et un plug-in d’interprétation de code. Il utilise la RAG pour accéder à des sources de données et à des bases de connaissances externes de manière dynamique. Des modèles d’IA distincts sont utilisés pour détecter et filtrer les contenus nuisibles ou inappropriés avant de fournir une réponse.

Voitures autonomes

Bien que cette technologie ne soit pas encore généralisée, les systèmes de véhicules autonomes utilisent des modèles de vision par ordinateur pour détecter et reconnaître les objets dans l’environnement du véhicule. Les algorithmes de fusion de capteurs combinent les données des caméras, du LiDAR, du radar et des capteurs à ultrasons pour créer une carte 3D complète de l’environnement, améliorant ainsi la conscience situationnelle.

Les modèles d’apprentissage par renforcement gèrent la prise de décision, par exemple en déterminant quand changer de voie, ajuster la vitesse ou s’arrêter à un feu de circulation, en fonction des conditions en temps réel.

En outre, le traitement automatique du langage naturel (NLP) permet au véhicule d’interpréter et de répondre aux commandes vocales des passagers. Ces composants fonctionnent de concert pour traiter de grandes quantités de données, prendre des décisions intelligentes et rapides, et offrir une expérience intuitive.

Support client

Un système d’IA composé dans le support client combine plusieurs technologies d’IA pour fournir un service efficace, personnalisé et réactif. Par exemple, les modèles NLP analysent les demandes des clients pour en extraire l’intention et les détails clés, permettant ainsi au système de comprendre le problème avec précision.

Une fois l’intention définie, un chatbot alimenté par l’IA générative engage la conversation avec le client pour lui offrir une assistance immédiate ou apporter des précisions. Parallèlement, un système de recommandation propose des solutions pertinentes, telles que des étapes de dépannage, des articles de FAQ ou des recommandations de produits adaptées aux besoins du client.

Pour améliorer l’expérience, un modèle d’analyse des sentiments évalue le ton et l’état émotionnel du client, ce qui permet de hiérarchiser les cas urgents ou d’insatisfaction en vue d’une intervention humaine. Cette combinaison de composants permet un support client rapide, intelligent et empathique, réduisant le temps de résolution tout en maintenant un niveau élevé de satisfaction de la clientèle.

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Un système d’IA composé dans les chaînes d’approvisionnement utilise plusieurs composants d’IA pour optimiser la logistique, la gestion des stocks et l’efficacité globale. Par exemple, les modèles d’analyse prédictive prévoient la demande en analysant les données de vente historiques, les tendances saisonnières et les variables du marché, ce qui permet une planification précise des stocks.

Les systèmes de vision par ordinateur suivent les opérations des entrepôts, repérant les inefficacités ou les erreurs en temps réel, comme les articles égarés ou les marchandises endommagées. Dans le même temps, les algorithmes d’optimisation d’itinéraire déterminent les trajets de livraison les plus efficaces, en tenant compte de facteurs tels que le trafic, la météo et la consommation de carburant.

En outre, le NLP permet de gérer automatiquement les communications avec les fournisseurs et les clients, comme le traitement des commandes ou la réponse aux demandes. En intégrant ces composants, le système améliore la réactivité de la chaîne d’approvisionnement, réduit le gaspillage et garantit une livraison dans les délais, tout en s’adaptant dynamiquement à l’évolution de la demande et des conditions externes.