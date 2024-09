L’un des meilleurs cas d’utilisation du cloud est l’environnement de développement logiciel. Les équipes DevOps peuvent rapidement mettre en place des environnements de développement, de test et de production adaptés à des besoins spécifiques. Cela peut inclure, entre autres, le provisionnement automatisé des machines physiques et Virtual Machines.

Pour effectuer des tests et du développement en interne, les organisations doivent disposer d'un budget et mettre en place un environnement de test avec des actifs physiques. Viennent ensuite l'installation et la configuration de la plateforme de développement. Tout cela peut souvent prolonger le temps nécessaire à la réalisation d’un projet et repousser les étapes. Le cloud computing accélère ce processus grâce à des outils de développement basés sur le cloud qui rendent la création d’applications et de logiciels plus rapide, plus facile et plus rentable.

L'un des principaux avantages du cloud computing réside dans la manière dont il facilite le processus DevOps , les pipelines CI/CD et les avancées du cloud natif (par exemple, les microservices, le sans serveur et la conteneurisation). Ces technologies ont conduit à une accélération et à une innovation rapides, mais nécessitent également une infrastructure cloud autonome pour prendre en charge les centaines de services.