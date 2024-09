L’analytique big data consiste à utiliser des techniques d’analyse avancées sur des ensembles de données big data très volumineux et diversifiés composés de données structurées, semi-structurées et non structurées de différentes sources et différentes tailles, du téraoctet au zettaoctet.

Qu’est-ce que le big data ? Le big data peut être défini comme des ensembles de données dont la taille ou le type dépasse la capacité des bases de données relationnelles conventionnelles à capturer, gérer et traiter les données avec une faible latence. Le big data se caractérise par un volume élevé, une vitesse élevée et une grande diversité des données. Les sources de données deviennent plus complexes qu’auparavant, car elles sont pilotées par l’intelligence artificielle (IA), les appareils mobiles, les réseaux sociaux et l’Internet des Objets (IdO). Les données de différents types sont issues de capteurs, d’appareils, de contenus vidéo et audio, de réseaux, de fichiers journaux, d’applications transactionnelles, du Web, des médias sociaux, etc., et la plupart sont générées en temps réel et à très grande échelle.

L’analytique big data vous permet d’améliorer et d’accélérer la prise de décision, la modélisation et la prévision des résultats futurs, ainsi que la business intelligence. Lorsque vous développez votre solution big data, envisagez des logiciels open source tels qu’Apache Hadoop, Apache Spark et l’ensemble de l’écosystème Hadoop comme outils de traitement et de stockage de données rentables et flexibles conçus pour gérer les volumes de données d’aujourd’hui.