Pour comprendre comment les passerelles API et les équilibreurs de charge fonctionnent dans les systèmes distribués, il est utile de commencer par le modèle d’interconnexion des systèmes ouverts (OSI). Le modèle OSI est un cadre conceptuel à sept couches qui normalise l’organisation de la communication en réseau, depuis la transmission physique des bits jusqu’aux interactions des applications qui produisent des réponses lisibles par l’utilisateur.



Dans ce modèle, les passerelles API fonctionnent principalement au niveau de la couche 7 (application), où elles interprètent les requêtes et appliquent des politiques adaptées à l’application telles que l’authentification, les règles de routage et la traduction de protocoles. Les équilibreurs de charge peuvent fonctionner à la couche 4 (transport), en prenant des décisions basées sur les adresses IP et les ports, ou à la couche 7 pour effectuer des choix de routage basés sur le contenu.

Compte tenu de ces rôles, les passerelles API et les équilibreurs de charge sont responsables des différentes étapes de l’acheminement et du traitement du trafic entrant lorsqu’il passe des clients aux services back-end. Étant donné que ces rôles peuvent se recouper à certains égards, notamment lorsque les nouvelles passerelles ajoutent des fonctionnalités légères de routage ou de distribution, ces composants apparaissent dans des arrangements architecturaux différents selon la structure du système. Voici quelques modèles courants :

Ensemble : dans les architectures de microservices, une passerelle API peut authentifier les requêtes, appliquer des limites de débit et normaliser les protocoles, puis les transmettre à un point de terminaison de service placé derrière un équilibreur de charge, souvent un équilibreur de charge d’application (ALB), qui sélectionne un serveur disponible. Dans cette configuration, la passerelle fournit un contrôle adapté aux applications et l’équilibreur optimise la distribution et la résilience. Les microservices n’en sont qu’un exemple ; les passerelles API sont également utilisées dans des environnements monolithiques, multi-applications et hybrides afin de coordonner le trafic API entrant entre divers systèmes.



Indépendamment (équilibreur de charge uniquement) : Pour les couches web uniformes et sans état, les équipes peuvent placer un équilibreur de charge directement devant des serveurs identiques pour atténuer les pics et maintenir le temps de fonctionnement sans orchestration au niveau de l’API. Au-delà de cela, les équilibreurs de charge peuvent fonctionner de manière indépendante dans des scénarios tels que l’orientation du trafic entre les répliques de base de données en lecture seule, la répartition de la charge entre des points de terminaison géographiquement distribués, la gestion du basculement dans les déploiements multirégionaux ou l’équilibrage des requêtes vers des systèmes hérités qui ne nécessitent pas de logique au niveau de la passerelle.

Indépendamment (passerelle uniquement) : sur certaines plateformes gérées, une passerelle peut terminer le trafic client, appliquer des politiques et rediriger directement vers des services qui disposent déjà d’une distribution intégrée, tout en conservant les avantages liés aux politiques et à l’expérience développeur sans couche d’équilibrage distincte.

De nombreuses passerelles modernes sont également en mesure d’exécuter certaines fonctions d’équilibrage de charge, telles que le routage pondéré, le routage round-robin ou le routage basé sur le chemin, mais les équipes peuvent tout de même placer devant elles un équilibreur de charge dédié de couche 4 pour gérer les connexions ou délester les aspects liés à la couche transport à haut débit.