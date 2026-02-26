Une passerelle API sert de point d’entrée qui gère et dirige les requêtes API entrantes, tandis qu’un équilibreur de charge distribue ces requêtes sur plusieurs serveurs ou instances, deux fonctions distinctes qui fonctionnent ensemble pour maintenir une architecture système efficace et résiliente.
Prenons l’exemple d’un terminal d’aéroport et d’un contrôleur de trafic aérien. La passerelle API agit comme un terminal, où les passagers (demandes des clients) arrivent pour la première fois, s’enregistrent, passent le contrôle de sécurité et sont dirigés vers la bonne porte d’embarquement en fonction de leur destination. En tant que point d’entrée front-end, la passerelle API gère l’authentification, l’acheminement des demandes, la traduction des protocoles et toutes les règles qui déterminent la destination d’une demande. Elle décide de la manière d’acheminer le trafic et les demandes vers le service backend approprié.
L’équilibreur de charge, quant à lui, est le contrôleur aérien qui veille à ce qu’une fois qu’un avion est prêt à décoller, une piste lui soit attribuée de manière à ce que le trafic continue à circuler de manière sûre et efficace. Il répartit le workload entrant sur plusieurs serveurs back-end ou instances du même service (dans la plupart des cas).
En travaillant ensemble, la passerelle API détermine ce dont chaque demande a besoin et quel service doit la traiter, tandis que l’équilibreur de charge veille à ce que l’instance de service choisie ne soit pas surchargée. Comprendre ces rôles distincts et leur complémentarité aide les équipes à concevoir des architectures plus claires, plus résilientes, plus évolutives et mieux adaptées aux besoins spécifiques de leurs systèmes.
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Pour comprendre comment les passerelles API et les équilibreurs de charge fonctionnent dans les systèmes distribués, il est utile de commencer par le modèle d’interconnexion des systèmes ouverts (OSI). Le modèle OSI est un cadre conceptuel à sept couches qui normalise l’organisation de la communication en réseau, depuis la transmission physique des bits jusqu’aux interactions des applications qui produisent des réponses lisibles par l’utilisateur.
Dans ce modèle, les passerelles API fonctionnent principalement au niveau de la couche 7 (application), où elles interprètent les requêtes et appliquent des politiques adaptées à l’application telles que l’authentification, les règles de routage et la traduction de protocoles. Les équilibreurs de charge peuvent fonctionner à la couche 4 (transport), en prenant des décisions basées sur les adresses IP et les ports, ou à la couche 7 pour effectuer des choix de routage basés sur le contenu.
Compte tenu de ces rôles, les passerelles API et les équilibreurs de charge sont responsables des différentes étapes de l’acheminement et du traitement du trafic entrant lorsqu’il passe des clients aux services back-end. Étant donné que ces rôles peuvent se recouper à certains égards, notamment lorsque les nouvelles passerelles ajoutent des fonctionnalités légères de routage ou de distribution, ces composants apparaissent dans des arrangements architecturaux différents selon la structure du système. Voici quelques modèles courants :
Ensemble : dans les architectures de microservices, une passerelle API peut authentifier les requêtes, appliquer des limites de débit et normaliser les protocoles, puis les transmettre à un point de terminaison de service placé derrière un équilibreur de charge, souvent un équilibreur de charge d’application (ALB), qui sélectionne un serveur disponible. Dans cette configuration, la passerelle fournit un contrôle adapté aux applications et l’équilibreur optimise la distribution et la résilience. Les microservices n’en sont qu’un exemple ; les passerelles API sont également utilisées dans des environnements monolithiques, multi-applications et hybrides afin de coordonner le trafic API entrant entre divers systèmes.
Indépendamment (équilibreur de charge uniquement) : Pour les couches web uniformes et sans état, les équipes peuvent placer un équilibreur de charge directement devant des serveurs identiques pour atténuer les pics et maintenir le temps de fonctionnement sans orchestration au niveau de l’API. Au-delà de cela, les équilibreurs de charge peuvent fonctionner de manière indépendante dans des scénarios tels que l’orientation du trafic entre les répliques de base de données en lecture seule, la répartition de la charge entre des points de terminaison géographiquement distribués, la gestion du basculement dans les déploiements multirégionaux ou l’équilibrage des requêtes vers des systèmes hérités qui ne nécessitent pas de logique au niveau de la passerelle.
Indépendamment (passerelle uniquement) : sur certaines plateformes gérées, une passerelle peut terminer le trafic client, appliquer des politiques et rediriger directement vers des services qui disposent déjà d’une distribution intégrée, tout en conservant les avantages liés aux politiques et à l’expérience développeur sans couche d’équilibrage distincte.
De nombreuses passerelles modernes sont également en mesure d’exécuter certaines fonctions d’équilibrage de charge, telles que le routage pondéré, le routage round-robin ou le routage basé sur le chemin, mais les équipes peuvent tout de même placer devant elles un équilibreur de charge dédié de couche 4 pour gérer les connexions ou délester les aspects liés à la couche transport à haut débit.
Catégorie
API Gateway
Équilibreur de charge
Fonction principale
Sert de point d’entrée unique pour les clients ; gère, sécurise et orchestre les demandes entrantes sur plusieurs services back-end
Répartit le trafic réseau entrant entre plusieurs instances de backend, généralement identiques, afin d’améliorer la disponibilité et les performances et de réduire les goulets d’étranglement.
couche OSI
Principalement la couche 7 (application)
Couche 4 (transport) et/ou couche 7 (application), selon le type (équilibreur de charge L4 vs. L7)
Fonctions principales
Authentification/autorisation, contrôle d’accès, limitation de débit, transformation requête/réponse, version d’API, mise en cache, analytique
Contrôles d’intégrité, persistance de session, terminaison SSL, pooling de connexions et redondance intégrée
Gestion du trafic
Limitation de débit, régulation des requêtes, circuit breaking, nouvelles tentatives, délais d’attente, qualité de service par API/consommateur, mise en forme des requêtes/réponses
Gestion des connexions et des sessions, protection contre les pics de trafic, démarrage progressif, détection des anomalies (dans certains équilibreurs L7)
Mécanismes de routage
Routage basé sur le contenu (chemin/hôte/en-tête/requête), versionnement, règles canary/bleu-vert, intégration de la découverte de services
Routage algorithmique (round-robin, moindres connexions, pondéré, hachage IP), sélection d’instances pilotée par des contrôles d’intégrité
Fonctionnalités de sécurité
Authentification/autorisation (OAuth 2.0, OIDC, JWT), clés API, terminaison mTLS vers les services amont, intégration WAF, validation des schémas
Terminaison/déchargement TLS, ACL de base, intégration WAF (dans les produits L7), absorption des attaques DDoS (souvent via un edge/CDN en amont)
Cas d’utilisation
Point d’entrée API pour les microservices, entrée zero trust, médiation des API mobiles/web, passerelle entre protocoles, API monétisées avec forfaits/quotas et prise en charge de modèles réels de consommation d’API
Mise à l’échelle horizontale de services principalement sans état (peut également prendre en charge des scénarios avec état tels que l’affinité de session), haute disponibilité et tolérance aux pannes, basculement zonal/régional, lissage des pics de trafic et minimisation des temps d’arrêt des services
L’observabilité au niveau de la couche de passerelle API inclut généralement des indicateurs tels que les volumes de requêtes, les distributions de latence, les évaluations de politiques, les résultats d’authentification et les taux d’erreur liés à des routes ou des consommateurs spécifiques. Les passerelles génèrent également des journaux détaillés qui capturent les caractéristiques des charges utiles des requêtes et des réponses, les transformations des en-têtes et les événements de sécurité tels que l’échec de la validation des tokens ou les déclenchements de limitation de débit. Le traçage à cette couche met souvent en lumière la manière dont une requête passe par les règles de routage, les transformations, l’agrégation de réponses et les appels back-end, facilitant ainsi le diagnostic des problèmes de comportement de l’API ou d’application des contrats.
Les équilibreurs de charge exposent des indicateurs opérationnels axés sur le nombre de connexions, les contrôles d’intégrité des cibles, les temps de réponse des instances back-end et le comportement des algorithmes de routage, ainsi que des journaux qui indiquent les décisions de distribution du trafic et les événements de basculement. Lorsqu’elles sont analysées ensemble, les données au niveau de la passerelle et de l’équilibreur de charge révèlent une vue plus complète de la manière dont le trafic circule dans un système et des endroits où des problèmes peuvent survenir.
Par exemple, une latence élevée de la passerelle peut être corrélée à un déséquilibre en aval ou à des cibles défaillantes au niveau de la couche de l’équilibreur de charge, tandis que les pics de basculement de l’équilibreur de charge peuvent provenir de requêtes malformées ou inhabituellement lourdes, visibles uniquement au niveau de la passerelle.
Les entreprises ayant des pratiques d’observabilité matures fusionnent souvent ces points de vue dans des tableaux de bord unifiés ou des traces qui permettent aux équipes de suivre une requête depuis la limite côté client jusqu’à la logique de routage et au comportement des instances back-end. Les équipes moins matures peuvent examiner chaque couche séparément, mais même une corrélation modeste des journaux et des indicateurs permet de faire la distinction entre les problèmes liés aux politiques au niveau de la passerelle et les problèmes de performance ou de disponibilité derrière l’équilibreur de charge. Avec le temps, l’intégration des données issues des deux couches peut accélérer le dépannage, clarifier la répartition des responsabilités et offrir une compréhension plus approfondie de la santé globale du système.
Selon leur emplacement dans les plateformes, les responsabilités des passerelles API et des équilibreurs de charge évoluent dans Kubernetes, entre les contrôleurs Ingress/Gateway API et l’équilibrage de charge des services, en fonction de la manière dont le trafic est admis, sécurisé et acheminé.
Les équipes rencontrent souvent des passerelles API et des équilibreurs de charge à différentes étapes de leur parcours architectural, mais la séquence n’est pas fixe. Le composant qui apparaît en premier (et la question de savoir si les deux sont nécessaires) dépend de ce qu’une application ou un environnement informatique plus large exige, ainsi que des principes de conception système qui guident cet environnement.
Un équilibreur de charge peut être introduit tôt pour améliorer la disponibilité et répartir le trafic entre plusieurs instances serveur, mais il ne fournit pas l’autorisation, l’application de politiques ou les contrôles au niveau API que certains systèmes exigent dès le départ. Ces besoins relèvent généralement du domaine plus vaste de la gestion des API.
De même, certains environnements introduisent d’abord une passerelle API car le besoin initial repose sur l’authentification, le routage des requêtes, les limites de débit ou la gestion d’un catalogue croissant d’API. À mesure que le trafic augmente et que les systèmes s’étendent, que cette expansion se fasse au sein d’une seule application ou de nombreuses applications d’une entreprise, les passerelles API gagnent souvent en importance.
Elles fournissent une couche structurée pour gérer la manière dont les API sont exposées, sécurisées et gouvernées. Dans certaines organisations, les passerelles servent de « porte d’entrée » unifiée à de nombreuses applications internes et externes, tandis que, dans d’autres, elles peuvent servir de couche de routage et de politique pour les microservices au sein d’un seul produit.
En bref, à mesure que le trafic des API augmente et que les environnements informatiques se complexifient, les passerelles API et les équilibreurs de charge jouent un rôle de plus en plus crucial. Leur importance croît parce qu’ils répondent à différentes dimensions d’échelle, de fiabilité, de sécurité et de clarté opérationnelle.
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