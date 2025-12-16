Guide de la protection des données en IA et machine learning

Les décideurs politiques du monde entier ont affirmé que les technologies d’IA ne devraient en aucun cas être exemptées de la responsabilité en matière de protection de base de la vie privée. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, longtemps considéré comme une référence en matière de traitement des données personnelles (quelle que soit la juridiction), s’applique à l’utilisation des systèmes d’IA par les entreprises. Les principes du RGPD comprennent la minimisation des données (limiter la collecte au strict minimum nécessaire pour accomplir un objectif), la transparence (informer les utilisateurs de l’utilisation des données) et la limitation du stockage (ne pas conserver les données plus longtemps que nécessaire).

L’année 2024 a été une année charnière à cet égard, puisque plusieurs régulateurs ont commencé à appliquer les lois relatives à la protection de la vie privée dans des affaires impliquant des applications d’IA.

Ainsi, en 2024, la Commission irlandaise de protection des données a infligé une amende de 310 millions d’euros au réseau de médias sociaux LinkedIn suite à une violation de la confidentialité liée à l’IA. LinkedIn suivait certains comportements subtils des utilisateurs, tels que le temps passé sur une publication. Le site a ensuite utilisé l’IA pour tirer des conclusions sur ces utilisateurs (par exemple, s’ils recherchaient activement un nouvel emploi ou s’ils présentaient un risque élevé de souffrir d’épuisement professionnel). Ce profilage a ensuite été utilisé pour cibler les publicités et mettre à jour certains systèmes internes de classement de LinkedIn.

La Commission irlandaise a finalement déterminé que, malgré une certaine forme d’anonymisation, ces inférences dérivées de l’IA pouvaient mener jusqu’aux données identifiables des utilisateurs, enfreignant ainsi les lois sur la confidentialité des données. Les tribunaux ont jugé que LinkedIn n’avait pas respecté le principe de limitation des finalités du RGPD et n’avait pas obtenu le consentement direct des utilisateurs, violant ainsi la confidentialité des consommateurs. La décision a également contraint LinkedIn à mettre en place des mécanismes de consentement en temps réel et à revoir ses paramètres de personnalisation publicitaire par défaut.4

Toujours en 2024, la condamnation de la société de reconnaissance faciale Clearview IA illustrait le principe selon lequel les données biométriques (telles que les photos de visages) soulèvent des problèmes de confidentialité supplémentaires, même si les données sont techniquement accessibles au public (par exemple, sur un compte de réseau social non sécurisé).

La société Clearview avait récupéré 30 milliards d’images sur des sites comme Facebook et Instagram, arguant qu’elle n’avait pas besoin de l’autorisation des utilisateurs car les photos étaient publiquement disponibles en ligne. Cette vaste opération de collecte de données avait ensuite alimenté le développement par Clearview d’une base de données de reconnaissance faciale pilotée par l’IA.

Les forces de l’ordre néerlandaises ont critiqué l’approche de Clearview. L’Autorité néerlandaise de protection des données a finalement infligé une amende de 30,5 millions d’euros à l’entreprise, estimant que les droits individuels des citoyens néerlandais inclus dans la collecte de données de Clearview avaient été violés.5

Enfin, en 2024, l’Union européenne a étendu la réglementation spécifique à l’IA avec sa loi sur l’IA, entrée en vigueur en août de la même année. Le champ d’application de la loi ne se limite pas aux données liées à l’IA, mais s’étend aux risques liés à l’IA et au développement de l’IA en général. Cependant, beaucoup de ses dispositions concernent la sécurité des données, le partage des données et la gouvernance des données. Pour citer un exemple marquant : la loi interdit les systèmes d’identification biométrique qui utilisent des données et des modèles d’IA pour identifier les individus en fonction d’attributs sensibles tels que l’ethnie, la religion ou l’orientation sexuelle.