Les technologies les plus innovantes d’aujourd’hui dépendent de trois composants critiques qui fonctionnent ensemble : le matériel, les logiciels et les micrologiciels. Les composants matériels sont des objets physiques (tels que des ordinateurs, des processeurs ou des cartes), tandis que les termes logiciel et micrologiciel désignent des ensembles d’instructions dont les périphériques matériels ont besoin pour fonctionner.
Bien que les micrologiciels et les logiciels soient tellement similaires qu’ils sont souvent utilisés de manière interchangeable, il existe quelques différences critiques à comprendre lors de l’évaluation de chacun en fonction des besoins métier.
Le micrologiciels, également connu sous le nom de « logiciel pour le matériel », est un code intégré à un appareil, tel qu’un système informatique ou un appareil mobile, pour l’aider à fonctionner.
Le micrologiciel fournit les instructions sur la manière dont un appareil doit démarrer, interagir avec d’autres appareils (tels que des routeurs ou des télécommandes) et exécuter des tâches d’entrée/sortie (E/S). Il peut être mis à jour régulièrement pour résoudre des problèmes, ajouter des fonctionnalités ou améliorer la compatibilité.
Le terme « firmware» (micrologiciel en anglais) a été inventé par le scientifique américain Ascher Opler en 1967 pour décrire un programme qu’il qualifiait d’« intermédiaire entre le matériel et le logiciel 1 ». Aujourd’hui, de nombreux appareils courants, tels que les téléviseurs, les smartphones et les appareils photo, ont besoin d’un micrologiciel pour fonctionner.
Le logiciel est un ensemble d’instructions qui guident les opérations clés d’un appareil informatique.
Les logiciels peuvent être écrits dans de nombreux langages ou codes de programmation différents, dont les populaires Python, Java et Structured Language Query (SQL). Le logiciel a de nombreux objectifs, mais se divise généralement en deux grandes catégories : les logiciels écrits pour les systèmes d’exploitation (OS) et les logiciels écrits pour les applications.
La différence la plus importante entre le micrologiciel et le logiciel est peut-être que si le micrologiciel aide les appareils à démarrer et à communiquer, le logiciel se concentre davantage sur l’interaction avec l’utilisateur.
Les fabricants mettent fréquemment à jour le micrologiciel pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, renforcer la sécurité et protéger les appareils contre les vulnérabilités. Comme le sait tout utilisateur d’un téléphone Android ou iOS, les mises à jour de la version du micrologiciel doivent être téléchargées et installées régulièrement, sous peine d’affecter les performances de l’appareil.
Les logiciels, quant à eux, sont installés sur des appareils électroniques afin d’améliorer l’expérience utilisateur dans des activités telles que la navigation sur internet, la consultation des e-mails, le traitement de texte, la visualisation de vidéos, le streaming vidéo et bien d’autres encore. Voici quelques-unes des différences les plus importantes à prendre en compte lors de l’évaluation des technologies.
Le micrologiciel a tendance à se concentrer sur des instructions de bas niveau ayant une fonction spécifique, souvent directement liée au contrôle du périphérique pour lequel il a été programmé. Les logiciels se concentrent davantage sur les programmes informatiques avec lesquels l’utilisateur interagit et qui s’exécutent sur l’appareil.
Une autre différence majeure en termes de fonctionnalités est que les logiciels peuvent fonctionner sur de nombreux appareils, alors que le micrologiciel ne fonctionne généralement que sur l’appareil pour lequel il a été programmé.
Les environnements de développement, ou « dev », diffèrent considérablement selon que vous construisez un micrologiciel ou un logiciel. Le développement logiciel utilise des langages de programmation de haut niveau, notamment Python et C++, tandis que le micrologiciel repose sur C ou un simple langage assembleur.
Les développeurs de logiciels utilisent généralement un plus large éventail de frameworks et d’outils que les programmeurs de micrologiciels, tels que des bibliothèques de développement intégrées (IDE) et des bibliothèques de code. Les développeurs de micrologiciels sont limités à des outils conçus pour une plateforme spécifique, tels que le menu d’une télévision intelligente, et doivent souvent se concentrer sur des fonctions plus basiques, telles que le démarrage et le débogage.
Le test est une phase cruciale de l’élaboration de solutions logicielles et micrologicielles efficaces. Avec le micrologiciel, la phase de test se concentre sur la façon dont les solutions interagissent avec le matériel afin de garantir un fonctionnement approprié et d’éviter les risques de « bricking ». Le bricking, c’est lorsqu’une mise à jour du micrologiciel rend un appareil inutilisable par accident. Les développeurs qui s’assurent qu’une mise à jour d’un micrologiciel fonctionne correctement testent souvent différents scénarios à l’aide d’outils de débogage et d’émulateurs.
Lors des tests logiciel, les développeurs utilisent des outils et des procédures différents de ceux des tests de micrologiciel pour identifier et appliquer des correctifs aux bogues et déterminer si le logiciel fonctionne efficacement. Alors que les tests du micrologiciel sont effectués sur le matériel, et en particulier sur la ROM d’un appareil où le micrologiciel est stocké, les tests logiciels sont effectués sur des plateformes spécifiques.
Le micrologiciel et le logiciel sont fréquemment mis à jour sur Internet via une connexion Wi-Fi 5G ou Ethernet. Les mises à jour logicielles sont de niveau supérieur aux mises à jour des ou micrologiciels, qui se concentrent sur les fonctionnalités de l’appareil plutôt que sur l’interaction avec l’utilisateur. Les mises à jour logicielles ciblent les applications qui fonctionnent sur un appareil, telles que les traitements de texte et navigateurs Internet, tandis que les mises à jour du micrologiciel visent des fonctionnalités sous-jacentes critiques à la performance de l’appareil, comme son système d’exploitation.
Une autre différence est que les mises à jour des micrologiciels sont moins fréquentes que les mises à jour logicielles et comportent un risque plus élevé de blocage en raison de leur connexion plus étroite au matériel. Compte tenu de la complexité des appareils sur lesquels les micrologiciels et les logiciels sont déployés, qu’il s’agisse d’ordinateurs portables, de consoles de jeu, de smartphones ou de voitures autonomes, les mises à jour sont critiques à la performance.
De nombreuses entreprises modernes prospères utilisent des micrologiciels et des logiciels pour répondre à leurs besoins professionnels. Voici certains des avantages les plus courants :
Les micrologiciels et les logiciels sont tellement similaires qu’on les utilise souvent de manière interchangeable. Cependant, il existe quelques différences dans leur fonctionnement qui méritent d’être prises en compte pour évaluer leur adéquation avec un objectif métier.
Le micrologiciel est installé sur un appareil pendant sa fabrication. Il facilite principalement les communications entre le système d’exploitation (OS) et l’appareil lui-même. L’unité centrale de traitement (CPU) de l’ordinateur, l’endroit où les données d’entrée sont transformées en informations de sortie, récupère les micrologiciels de la mémoire de l’ordinateur et les exécute.
Situé dans la mémoire non volatile d’un appareil, où le contenu peut être stocké lorsque l’appareil est éteint, le micrologiciel peut être écrit sur différents types de mémoire, notamment la mémoire vive (RAM), la mémoire morte (ROM), la mémoire morte programmable et effaçable (EPROM) et la mémoire flash. Au fur et à mesure que la complexité des tâches liées au firmware s’est accrue, celui-ci a adopté certaines caractéristiques du matériel informatique, à savoir l’utilisation d’une mémoire flash et d’un système d’entrée/sortie (BIOS) de base.
Le micrologiciel stocke généralement les données dans la mémoire « non volatile » ou « en lecture seule » (ROM) d’un système, également appelée mémoire flash. Ce type de mémoire est utilisé dans un large éventail d’appareils portables tels que les clés USB, les smartphones, les appareils photo numériques, les ordinateurs portables, etc., et il est essentiel aux fonctionnalités du micrologiciel. La mémoire flash a récemment acquis les mêmes fonctionnalités que celles habituellement associées aux ordinateurs.
Par exemple, lorsqu’un ordinateur démarre, il passe par une séquence connue sous le nom de système d’entrée/sortie de base (BIOS). Le premier micrologiciel à exécuter une séquence BIOS utilisait une puce ROM, mais les systèmes utilisent désormais la mémoire flash pour le BIOS, afin que les données puissent être réécrites sans que la puce ait à être retirée de la carte système et réinsérée une fois qu’elle a été reprogrammée.
Les logiciels contiennent des instructions et des informations importantes dont les ordinateurs ont besoin pour fonctionner. Les deux types de logiciels, les logiciels d’application et les logiciels d’exploitation, fonctionnent différemment et ont des objectifs différents.
Du fait de la dépendance de nombreuses entreprises et de leurs clients aux micrologiciels et logiciels, ils constituent des cibles privilégiées pour les pirates informatiques. Les dispositifs matériels qui reposent sur des micrologiciels présentent de nombreuses vulnérabilités parce qu’ils utilisent souvent le même code. Les attaques logicielles, souvent appelées « logiciel malveillant », sont des extraits malveillants de code ou d’application qui peuvent endommager des ordinateurs ou aider les pirates à voler des données sensibles.
Le piratage de micrologiciels et de logiciels implique le déploiement de code écrit intentionnellement pour endommager le système ou l’utilisateur d’un ordinateur. Les types populaires de logiciels malveillants incluent les ransomwares qui retiennent les données d’un utilisateur en otage, les chevaux de Troie qui échappent à la détection en se faisant passer pour un programme légitime, et les logiciels espions qui volent des informations sensibles sur un utilisateur.
Par exemple, en juin 2024, Google a émis un avertissement indiquant qu’un problème lié au micrologiciels de son Pixel le rendait vulnérable aux attaques et qu’il n’existait aucun correctif connu au problème2.
Il existe de nombreux exemples de micrologiciels et de logiciels jouant un rôle critique dans les opérations de base des entreprises prospères. Voici cinq des cas d’utilisation les plus courants en entreprise.
Le fonctionnement des ordinateurs personnels (PC) repose sur des micrologiciels et des logiciels. Un micrologiciel intégré à une puce mémoire sur la carte mère d’un ordinateur portable permet à l’appareil de conserver des données critiques lorsqu’il est hors tension. En outre, les spécifications BIOS et UEFI (Unified Extensible Firmware Interfaces) sous-tendent l’interface logicielle entre un système d’exploitation et un micrologiciels.
Parmi les applications logicielles essentielles pour les PC, citons les programmes de traitement de données, les applications qui permettent de naviguer sur Internet, les applications utilisées pour la vidéoconférence, etc.
Les micrologiciels sont intégrés dans les puces de mémoire flash dont ont besoin de nombreux dispositifs de stockage de données modernes tels que les clés USB, les disques durs externes et les clés USB pour fonctionner.
Lorsqu’il s’agit de traitement et d’analyse de données, de nombreuses solutions populaires telles que Microsoft Excel, Google BigQuery et la base de données Db2 d’IBM s’appuient sur des logiciels pour fonctionner correctement.
Les microprogrammes garantissent qu’un smartphone démarre après un certain temps d’inutilisation et que les composants critiques peuvent interagir les uns avec les autres de la manière dont ils ont été conçus.
Les logiciels alimentent les nombreuses applications avec lesquelles les utilisateurs interagissent pour consulter leur e-mail, effectuer des appels vidéo, commander un repas, vérifier le solde de leurs comptes et bien plus encore.
Les voitures conçues au cours des dix dernières années reposent en grande partie sur des micrologiciels et des logiciels. Différents types de micrologiciels sont utilisés dans les systèmes automobiles, notamment les unités de contrôle du moteur (ECU) qui optimisent les performances du moteur et le rendement énergétique.
Le logiciel repose sur la conception assistée par ordinateur (CAO), qui facilite le processus de conception, ainsi que sur de nombreuses fonctionnalités de sécurité plus récentes, notamment la conduite assistée par caméra et les avertissements de changement de voie.
L’Internet des objets (IdO) désigne un réseau d’appareils physiques, de véhicules, d’appareils électroménagers et d’autres objets physiques disposant de capteurs, de logiciels et d’une connectivité réseau leur permettant de collecter et de partager des données. Le micrologiciel est essentiel pour de nombreux cas d’utilisation de l’IdO, notamment pour les appareils électroménagers intelligents tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs intelligents.
Les logiciels sont à la base de la plupart des applications IdO les plus complexes, notamment les voitures autonomes, les applications de villes intelligentes, les applications intelligentes de gestion de l’énergie et plus encore.
Bien que les micrologiciels et les logiciels partagent de nombreuses similitudes, les entreprises qui évaluent les technologies pour une utilisation potentielle doivent également définir clairement leurs différences. De nombreux dispositifs matériels dépendent d’un micrologiciel pour leurs fonctions essentielles, notamment la mise sous tension et hors tension et la conservation des données lorsqu’ils sont éteints, tandis que le logiciel est la clé de l’interaction avec l’utilisateur et de l’application. Il est important de comprendre comment ces deux technologies fonctionnent ensemble, en coulisses, pour stimuler l’innovation, afin de libérer leur potentiel commercial.
1. Firmware, Wikipedia
2. Google Warns of Pixel Firmware Security Flaw Exploited as Zero-Day , The Hacker News, 13 juin 2024
En savoir plus
En savoir plus
Découvrir les tests logiciels
Découvrir l’IdO
Les serveurs IBM Power sont conçus pour aider les clients à répondre plus rapidement aux besoins de l’entreprise, à protéger les données du cœur jusqu’au cloud et à rationaliser les analyses et l’automatisation tout en maximisant la fiabilité de manière durable. Disponible sur site et dans le cloud.