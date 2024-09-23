Le micrologiciel est installé sur un appareil pendant sa fabrication. Il facilite principalement les communications entre le système d’exploitation (OS) et l’appareil lui-même. L’unité centrale de traitement (CPU) de l’ordinateur, l’endroit où les données d’entrée sont transformées en informations de sortie, récupère les micrologiciels de la mémoire de l’ordinateur et les exécute.

Situé dans la mémoire non volatile d’un appareil, où le contenu peut être stocké lorsque l’appareil est éteint, le micrologiciel peut être écrit sur différents types de mémoire, notamment la mémoire vive (RAM), la mémoire morte (ROM), la mémoire morte programmable et effaçable (EPROM) et la mémoire flash. Au fur et à mesure que la complexité des tâches liées au firmware s’est accrue, celui-ci a adopté certaines caractéristiques du matériel informatique, à savoir l’utilisation d’une mémoire flash et d’un système d’entrée/sortie (BIOS) de base.

Le micrologiciel stocke généralement les données dans la mémoire « non volatile » ou « en lecture seule » (ROM) d’un système, également appelée mémoire flash. Ce type de mémoire est utilisé dans un large éventail d’appareils portables tels que les clés USB, les smartphones, les appareils photo numériques, les ordinateurs portables, etc., et il est essentiel aux fonctionnalités du micrologiciel. La mémoire flash a récemment acquis les mêmes fonctionnalités que celles habituellement associées aux ordinateurs.

Par exemple, lorsqu’un ordinateur démarre, il passe par une séquence connue sous le nom de système d’entrée/sortie de base (BIOS). Le premier micrologiciel à exécuter une séquence BIOS utilisait une puce ROM, mais les systèmes utilisent désormais la mémoire flash pour le BIOS, afin que les données puissent être réécrites sans que la puce ait à être retirée de la carte système et réinsérée une fois qu’elle a été reprogrammée.