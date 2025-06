Aborder l’avenir des RH en devenant une entreprise axée sur l’IA

Lorsque nous avons entamé ce processus en 2017, avions-nous une vision complète de ce que nous serions en 2025 ? Non. Il ne s’agissait pas d’une grande décision stratégique. Pas du tout. Il s’agissait plutôt d’une nécessité, d’une confluence de défis qui se sont conjugués pour créer une demande pour une nouvelle solution. Cela devrait faire écho chez de nombreuses entreprises.

Le travail de conformité des RH devenait de plus en plus complexe en raison des nouvelles lois et réglementations en vigueur dans le monde entier, et l’équipe avait du mal à suivre le rythme de ces changements. En parallèle, les consommateurs commençaient à se fier à des applications offrant personnalisation, adaptation et commodité, et les employés avaient les mêmes attentes au travail. Normalement, nous nous attaquons à ce genre de problèmes en y consacrant plus d’argent, mais ce n’était plus possible en raison d’un budget en constante diminution. Nous savions que nous devions travailler différemment.

L’IA s’est imposée comme une solution évidente. Notre déploiement d’AskHR, un chatbot de questions et réponses RH, en 2017, nous a mis sur la voie du client zéro. Nous avons testé et mis en œuvre la technologie d’IA et d’automatisation d’IBM en premier, montrant la puissance et le potentiel à la fois pour IBM et pour notre clientèle.

Le problème ? Aucun de nos employés n’utilisait AskHR en 2017. Pourquoi le feraient-ils alors qu’ils pouvaient encore se rendre sur le site pour parler à un partenaire RH, appeler le numéro 1-800 ou envoyer un e-mail et obtenir une réponse sous 24 heures ? Nous avons continué à travailler pour améliorer la technologie et, en 2018, nous avons pris une décision audacieuse. Du jour au lendemain, nous avons résilié le numéro de téléphone et l’adresse e-mail des RH pour tous les employés et mis fin au soutien des partenaires RH pour 21 000 responsables de première ligne. AskHR est devenu la première porte d’entrée numérique des RH.

Pourquoi avons-nous fait cela ? Nous avons dû forcer ce changement de culture pour que nos employés commencent à penser et à agir différemment. Les débuts ont été un véritable défi. Notre NPS a chuté à -35. Mais les employés d’IBM ont ensuite compris qu’un chatbot actif 7 jours sur 7 leur fournissait les réponses dont ils avaient besoin en quelques secondes.

Au fur et à mesure que le chatbot apprenait et devenait plus intelligent, notre NPS a commencé à augmenter. Nous avons ajouté d’autres fonctionnalités, ainsi que la possibilité d’effectuer des transactions. AskHR s’est transformé en un assistant numérique qui permettait aux responsables de transférer des employés à un autre responsable ou de les aider à lancer le processus de promotion trimestriel. Et tout cela depuis AskHR, en quelques clics.

En 2024, AskHR a traité plus de 11,5 millions d’interactions ; 94 % d’entre elles étaient contenues dans la plateforme. Cela signifie que sur toutes les questions qui ont été posées, seulement 6 % ont dû être acheminées hors AskHR vers un partenaire RH spécialisé. Le NPS actuel est de +74. Nous avons donc parcouru un long chemin depuis le score initial de -35. Près de 90 automatisations sont intégrées dans AskHR, et d’autres sont en cours d’élaboration. Grâce à cela, les responsables peuvent effectuer des transactions RH 75 % plus rapidement qu’auparavant.

AskHR a récemment été intégré à IBM watsonx Orchestrate, notre plateforme d’IA générative. Nous avons également migré nos agents d’IA afin que les utilisateurs d’IBM puissent trouver ce dont ils ont besoin en un seul endroit. Cette couche d’orchestration fait toute la beauté de l’IA agentique.

Aujourd’hui, les employés d’IBM peuvent simplement se rendre sur AskHR au lieu d’utiliser plusieurs plateformes. Ils peuvent :

discuter des carrières ;

intégrer un nouvel employé ;

visualiser, promouvoir, planifier et gérer les formations ;

obtenir de l’aide concernant le processus de promotions trimestrielles.

Et le tout au même endroit. Cette capacité agentique nous permet d’atteindre de nouveaux niveaux de productivité, d’efficacité et d’expérience employé pour les collaborateurs d’IBM du monde entier.