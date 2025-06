Nous savions ce que nous voulions faire. Mais pour une entreprise d’une telle envergure, il était essentiel de disposer de cadres adaptés pour rendre opérationnelles nos initiatives en matière de productivité. En établissant une base solide, nous avons pu agir rapidement et avec résilience.

Nous avons trois principes directeurs, qui s’articulent autour de l’idée de remettre en cause le statu quo à chaque instant.

Premièrement, nous éliminons la complexité opérationnelle. Comme l’a dit Peter Drucker, « rien n’est moins productif que de rendre plus efficace ce qui ne devrait pas l’être ». Nous évaluons non seulement si quelque chose fonctionne comme il se doit, mais aussi s’il est nécessaire de le faire en premier lieu.

Ensuite, nous simplifions et accélérons les workflows de bout en bout, ce qui commence par la mise en place des bonnes fondations. Dans notre cas, il s’agit d’une infrastructure de cloud hybride, basée sur IBM Z et Red Hat, et d’Enterprise Performance Management, une plateforme de données qui fournit une source unique de données fiables provenant de l’ensemble de l’entreprise, en éliminant les silos de données historiques. Cela permet de mener à bien rapidement et avec précision des processus métier critiques tels que le passage du devis à l’encaissement, le processus source-to-pay ou le cycle de vie des talents de bout en bout.

Ensuite, nous automatisons les tâches manuelles et intégrons l’IA partout. Grâce à nos outils d’IA et d’automatisation IBM watsonx de pointe, nous contribuons à accroître les compétences de nos collaborateurs en éliminant les tâches répétitives. Cela permet à notre personnel talentueux de se consacrer aux tâches plus stimulantes, plus gratifiantes et plus impactantes avec le temps qu’ils gagnent. Ce dernier était estimé à 3,9 millions d’heures en 2024.