IBM Cloud a adopté les bonnes pratiques pour développer une approche globale de conception, de mise en œuvre et d’exploitation d’une plateforme cloud pour soutenir les workloads réglementés des organisations de services financiers.

La solution se compose de quatre composants clés qui accélèrent le déploiement de la sécurité et de la conformité pour le cloud hybride :

Cadre de contrôle Architecture de référence Architecture déployable Conformité continue

Les sections suivantes résument les capacités et renvoient à d’autres sources d’information pour explorer davantage ces capacités.

Cadre de contrôle

Toute solution de sécurité repose sur un ensemble d’exigences de sécurité auxquelles un système doit se conformer. IBM a développé l’IBM Cloud Framework for Financial Services, en collaboration avec ses partenaires du secteur, jetant les bases pour assurer la sécurité et la conformité des workloads réglementées. Le cadre se compose de 565 exigences de contrôle dérivées de la norme NIST SP 800-53.

La correspondance entre le cadre des exigences de contrôle et la ressource Cloud Security Alliance Cloud Controls Matrix démontre une large possibilité d’application dans l’ensemble du secteur.

Explorez et téléchargez le cadre de contrôle dans la documentation IBM Cloud.

Architecture de référence

L’intégration du cadre des exigences de contrôle et d’un ensemble de bonnes pratiques pour le développement de logiciels et de services a permis de fournir des architectures de référence pour VMware, le cloud privé virtuel (VPC), Red Hat OpenShift et le cloud distribué.

Architectures déployables

L’automatisation est un moyen efficace de déployer la sécurité et la conformité de manière cohérente. IBM a adopté l’IBM Cloud Framework for Financial Services, a conçu des architectures de référence et a ensuite développé des architectures déployables capables d’automatiser.

Découvrez la documentation sur les architectures déployables et déployez vous-même une architecture déployable simple de cloud privé virtuel.

Conformité continue

Une architecture de référence conforme déployée nécessite une évaluation continue pour la conformité aux exigences de contrôle pour lesquelles elle a été conçue et construite. La conformité continue d’une plateforme de cloud hybride est assurée par l’IBM Cloud Security and Compliance Center (SCC) démontrant la conformité au cadre IBM Cloud Framework for Financial Services et à d’autres références de sécurité du NIST et du Center for Internet Security (CIS).

Le SCC propose une combinaison intégrée démontrant la conformité à une plateforme de cloud hybride, à des workloads cloud natifs et à des serveurs. Une documentation détaillée est disponible sur Security and Compliance Center, Security and Compliance Center Workload Protection et Tanium Comply pour la gestion de la sécurité des points de terminaison.