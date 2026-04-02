L’approche typique des tests de performance suit le schéma simplifié « Mesurer les temps de réponse à des charges/débits donnés ». Elle permet de savoir si le temps de réponse des transactions clés lors des pics d’activité satisfait aux accords de niveau de service (SLA) existants. En général, les magnitudes testées sont limitées à « faible », « pic » et « contrainte ». Cette approche peut répondre aux questions sur les temps de réponse à des charges typiques, mais elle ne donne pas une image complète des performances du système dans toutes les situations possibles.

L’approche plus avancée des *tests de performance exploratoires* vise à créer un *aperçu de performance* de la solution testée. L’instantané comprend un ensemble complet d’indicateurs de performance, rassemblés sur le plus large éventail de charges pris en charge, des mesures pour un seul utilisateur aux charges postérieures au point de rupture (si possible, sauf en cas de panne du système). Il s’agit notamment de recueillir les temps de réponse des transactions, les débits des transactions et des données, ainsi que les données relatives à la consommation des ressources recueillies dans des conditions de charge croissantes. Par « transaction », nous entendons une tâche finie effectuée par le système, qu’il s’agisse de macro-transactions comme la connexion ou la mise à jour du compte, de sous-transactions individuelles (comme l’appel d’authentification au sein de la transaction de connexion) ou de simples résultats HTTP.

L’ensemble complet de données de performance, l’instantané de performance, inclut les indicateurs de performance ci-dessus pour la plage de charge « linéaire » à faible charge (où les fils traités individuellement ne ressentent pas la présence les uns des autres et les temps de réponse n’augmentent pas avec l’augmentation de la charge), la plage « non linéaire » où les temps de réponse augmentent à mesure que la charge augmente, les points de saturation, où les débits cessent d’augmenter avec l’accroissement de la charge et l’atteinte des niveaux de saturation, et une plage postérieure au point de rupture où les performances diminuent une fois que les débits ont atteint leur maximum et que les temps de réponse dépassent les niveaux SLA.

Couvrir toute la gamme des charges ne demande généralement pas plus d’efforts de la part des équipes de test que les simples tests aux niveaux de « pic » et de « contrainte » et les tests d’endurance, car les mêmes scripts de test sont utilisés (et l’effort principal consiste généralement à créer ces scripts). Mais les avantages de la création d’un tel instantané de performance sont les suivants :