Parmi les exemples de modèles opérationnels, citons le modèle de modèle de création et de gestion autonome ou la mise en place d’une pratique d’ingénierie de la fiabilité des sites. Ces modèles opérationnels, comme d’autres, dépendent de la compréhension des besoins et du contexte de l’entreprise, des clients, des administrateurs et des équipes de développement.

Il est important de comprendre que les modèles opérationnels doivent être continuellement évalués, ajustés et adaptés aux besoins d’une entreprise en tenant compte de facteurs tels que le secteur, les exigences réglementaires, les solutions existantes et les objectifs des utilisateurs.