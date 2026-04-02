IBM Well-Architected Framework
Le pilier Opérations efficaces se concentre sur les solutions qui répondent aux exigences en matière d’informations sur les workloads cloud, de processus numérisés et de maintien d’une posture opérationnelle proactive. Des pratiques et des conseils sur le déploiement d’équipes, d’automatisation et d’outils IA pour surveiller, gérer et maintenir les solutions de manière sécurisée, fiable et performante permettent d’y parvenir.
Parmi les exemples de modèles opérationnels, citons le modèle de modèle de création et de gestion autonome ou la mise en place d’une pratique d’ingénierie de la fiabilité des sites. Ces modèles opérationnels, comme d’autres, dépendent de la compréhension des besoins et du contexte de l’entreprise, des clients, des administrateurs et des équipes de développement.
Il est important de comprendre que les modèles opérationnels doivent être continuellement évalués, ajustés et adaptés aux besoins d’une entreprise en tenant compte de facteurs tels que le secteur, les exigences réglementaires, les solutions existantes et les objectifs des utilisateurs.
L’automatisation des tâches opérationnelles courantes et routinières à l’aide de scripts, d’agents intelligents et d’autres outils permet de maintenir des niveaux de service élevés.
Ce principe devrait s’appliquer à toutes les équipes et à toutes les dépendances afin de garantir l’efficacité de bout en bout, la rapidité, la précision, la réduction des erreurs, l’agilité et garantir la cohérence de l’environnement opérationnel.
Aujourd’hui, les équipes chargées des opérations disposent d’un grand choix d’outils opérationnels et peuvent sélectionner les meilleurs outils pour des aspects opérationnels spécifiques, ce qui peut, en l’absence de gestion, conduire à leur prolifération.
Les variations et l’intégration entre les outils peuvent entraîner des difficultés pour l’intégration des membres de l’équipe, le contrôle des licences et des coûts, l’agilité ainsi qu’une hausse des vulnérabilités. Les équipes chargées des opérations doivent continuellement chercher à minimiser et à consolider les outils et consoles opérationnels utilisés.
Toutes les solutions ne nécessitent pas une disponibilité 24h/24, 7j/7, ni un temps de réponse instantané. Les solutions efficaces doivent prendre en charge plusieurs niveaux de service au sein d’une seule et même solution et permettre de placer les workloads sur l’infrastructure qui répond le mieux à leurs exigences d’exploitation.
Les niveaux de service permettront également aux équipes de développement de prendre en compte les configurations et les instruments au niveau des applications afin de répondre aux objectifs métier et à une expérience utilisateur positive.
Les équipes chargées des opérations efficaces sont pluridisciplinaires, c’est-à-dire qu’elles réunissent toutes les compétences nécessaires pour soutenir un ensemble d’applications. La réalisation de ces capacités nécessite de prendre en considération l’ensemble de la pile de workloads, notamment les services d’application et d'infrastructure.
Les solutions et les outils d’opérations doivent soutenir ce modèle en permettant à la fois l’intégration (entre composants de la solution) et la séparation (d’autres solutions) des outils et des informations d’opérations.
De nombreuses pratiques opérationnelles sont courantes et peuvent être à la fois automatisées et accessibles via une API pour un accès plus étendu, par exemple en créant une automatisation pour gérer les secrets, mais aussi une API fonctionnant en continu pour exécuter des opérations de gestion des secrets.
Cette approche s’étend à l’intégration de nouvelles capacités et à l’intégration dans des workflows dynamiques. Cela permet à la fois de normaliser les procédures et de réduire le temps d’attente entre les équipes.
Des pratiques et des conseils pour créer des solutions opérationnelles efficaces. Ces conseils permettent aux équipes de mettre en œuvre les principes d’efficacité opérationnelle et de garantir la fiabilité, la disponibilité et les performances des systèmes complexes. Ces pratiques aident les organisations à atteindre leurs objectifs de fiabilité centrés sur l’utilisateur et à préserver la santé de leurs services.
Les pratiques opérationnelles efficaces sont ajustables et peuvent être adaptées aux besoins spécifiques et au contexte des consommateurs, des systèmes et des services d’une entreprise.
Les exigences, les workloads et les architectures propres à chaque organisation dicteront les bonnes pratiques à adopter. L’amélioration continue par le biais des commentaires, de l’évaluation et de l’alignement sur la stratégie cloud d’entreprise est essentielle pour maintenir l’efficacité et l’efficience.
Le résultat souhaité est de créer une culture de fiabilité et de collaboration qui améliore l’expérience utilisateur, génère de la valeur commerciale et minimise les perturbations.
Chaque application cloud dotée de sa propre équipe administrative ou SRE aura tendance à adopter ou à créer une solution de surveillance. Pour minimiser les plans de contrôle, les équipes d’exploitation devraient préférer travailler avec une équipe d’outils centralisée afin d’adopter une solution de surveillance centralisée.
La consolidation des journaux de systèmes, d’événements et d’applications dans un emplacement central simplifie grandement la surveillance opérationnelle et le diagnostic des problèmes en réduisant le nombre de sources et d’emplacements de journaux qui doivent être surveillés et gérés par le personnel chargé des opérations. Les équipes peuvent ainsi mettre en place des systèmes de surveillance complets afin de collecter et d’analyser en permanence les indicateurs et les journaux des différents composants du système. Ces systèmes déclenchent des alertes lorsque les SLI s’écartent des plages acceptables, ce qui permet aux ingénieurs ou aux processus automatisés de réagir rapidement aux signaux indicatifs.
L’ancien modèle « break-fix » ne fonctionne tout simplement pas dans les environnements informatiques modernes avec des exigences clients plus élevées, des solutions multi-cloud tentaculaires et moins d’employés qualifiés pour tout gérer. Les outils d’opérations assistées par intelligence artificielle (AIOps) aident les équipes opérationnelles à maintenir la disponibilité, la performance et la sécurité de leurs environnements, et à identifier et résoudre rapidement les problèmes potentiels et en cours dans leur environnement.
L’adoption de l’AIOps est possible grâce à des activités clés, notamment :
Les spécifications et la configuration de l’infrastructure sont gérées comme du code, c’est-à-dire en utilisant des outils de provisionnement automatisés pour permettre la gestion de la configuration et garantir la cohérence de l’infrastructure entre les déploiements.
La configuration cohérente de l’infrastructure dans le code garantit des environnements reproductibles tout au long du cycle de vie des SLDC et des déploiements dans tous les environnements.
Cette approche présente des avantages clés, notamment :
Les équipes produit travaillent avec les parties prenantes pour définir des objectifs de niveau de service (SLO) et mettre en place des indicateurs de niveau de service (SLI) qui mesurent la résilience et la fourniture d’un service. Les SLI peuvent entretenir une relation plusieurs-à-un avec les SLO, en tirant parti d’indicateurs mesurables tels que la latence, les taux d’erreur et le temps de fonctionnement qui contribuent à atteindre les objectifs établis.
La création de SLO et de SLI permet de bénéficier d’avantages clés, notamment :
Élaborez de manière systématique des procédures qui définissent les rôles, les responsabilités, les canaux de communication et les protocoles de remontée au cours des processus clés tels que la gestion des incidents, des changements et des problèmes. Ces procédures garantissent une utilisation fonctionnelle, sécurisée, évolutive et rentable des ressources cloud.
Les procédures opérationnelles cloud les plus courantes sont les suivantes :
La mise en œuvre et la gestion de procédures bien définies incluent des simulations de processus pour émuler des scénarios et s’assurer que les équipes sont bien préparées à exécuter leurs tâches avec qualité et efficacité.
Après un incident inattendu, les équipes procèdent à des analyses rétrospectives et à des enquêtes irréprochables afin d’identifier les facteurs contributifs, la ou les causes profondes et l’efficacité de la réponse. Une solution numérisée et/ou automatisée est ensuite mise en place afin d’éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir.
Cette pratique comprend des examens réguliers et des améliorations basées sur des informations fondées sur les données, des analyses rétrospectives et des commentaires des parties prenantes. En outre, à mesure que les services sont intégrés et incorporés dans les environnements, l’intégration aux solutions automatisées existantes est essentielle pour maintenir une posture proactive.
Ainsi, les processus ne restent pas statiques, mais évoluent pour répondre aux objectifs, aux exigences et aux défis métier dynamiques.
Collaborer avec les équipes de sécurité pour garantir que les mesures de sécurité sont intégrées dans les processus de développement, de déploiement et de maintenance.
Il s’agit notamment d’opérer un shift-left avec la sécurité et les cycles de vie du développement logiciel (SDLC), en mettant l’accent sur la mise en œuvre de politiques par le biais de solutions codifiées et automatisées.
Une collaboration constante avec la sécurité garantit que les workloads déployés restent alignés sur les politiques dynamiques de l’entreprise et les objectifs métier. D’autres processus incluent l’utilisation régulière d’évaluations de sécurité, l’intégration de la gestion des vulnérabilités et l’invocation de contrôles périodiques de conformité.