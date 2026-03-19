Opérations financières et durabilité

Le pilier Opérations financières (FinOps) et durabilité contient des pratiques et des conseils pour créer des solutions rentables et efficaces en termes de ressources.

Le FinOps vise à aligner les équipes transversales des services financiers, informatiques et commerciaux afin de définir et de suivre les aspects économiques des ressources technologiques, y compris le cloud. S’inspirant de l’état d’esprit et de la collaboration introduits par le DevOps pour la création et l’exploitation de logiciels, le FinOps cherche à supprimer les silos d’équipe afin d’établir, de suivre et de prévoir de manière transparente les coûts, l’utilisation, la capacité et l’efficacité de l’utilisation des ressources pour équilibrer les objectifs de valeur commerciale et les exigences de performance. Dans le contexte du Well Architected Framework, le FinOps vise à aider les équipes à prendre des décisions fondées sur les données pour l’adoption du cloud en promouvant des méthodes de conception efficaces tout en maintenant la conformité applicable.

Parmi les domaines d’action du FinOps pour le cloud, on peut citer :

Optimisation des coûts : axée sur la réduction des coûts du cloud par un dimensionnement adéquat ou l’application d’une gouvernance pour gérer les instances cloud.

Gestion des coûts : axée sur la compréhension et l’allocation des coûts grâce à l’étiquetage, au showback et/ou au chargeback.

La durabilité est un domaine connexe qui se concentre sur les moyens de réduire l’impact négatif des activités sur l’environnement, y compris les opérations informatiques. Il s’agit d’une extension naturelle de l’objectif du FinOps de conception pour l’efficacité, puisque l’optimisation de l’utilisation des ressources aura également un impact positif sur les coûts environnementaux et sociaux du développement, de l’exploitation et de la récupération des ressources. À titre d’exemple, en n’exécutant pas les instances cloud qui ne sont pas nécessaires, les entreprises peuvent réduire la consommation énergétique, améliorer l’utilisation et la réutilisation des ressources et favoriser une consommation durable.

Parmi les domaines d’action en matière de durabilité du cloud, on peut citer :