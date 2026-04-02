L’hybridité est la capacité d’exécuter des workloads dans un ou plusieurs clouds publics, clouds privés et sur site. Le cloud hybride offre orchestration, gestion et portabilité des applications sur les infrastructures publiques, privées et sur site. Le résultat est un environnement informatique distribué unifié et flexible, dans lequel l’entreprise peut exécuter et faire évoluer ses workloads traditionnelles ou cloud natives selon le modèle informatique le plus approprié.

La portabilité est la capacité de déplacer les workloads et les données entre différents environnements de cloud computing, ce qui permet de migrer d’un cloud public vers un autre, voire vers un cloud privé, sans avoir à reconfigurer (significativement) la workload.

La combinaison des principes hybrides et portables facilite l’interopérabilité. Cela englobe la plateforme, les données et l’application. Les applications créées selon des principes de conception présentent un degré d’interopérabilité plus élevé.

Les entreprises adoptent une stratégie multi-cloud pour éviter l’enfermement propriétaire ou en raison d’exigences relatives à la résidence des données. Elles veulent avoir la capacité d’opérer une migration de type lift-and-shift des workloads, de les migrer d’un cloud à un autre ou d’exécuter des applications sur plusieurs clouds. Concevoir des applications cloud en tenant compte de la portabilité et de l’interopérabilité est essentiel pour ces entreprises.