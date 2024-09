En général, l'observabilité est la mesure dans laquelle il est possible de comprendre l'état ou la condition interne d'un système complexe en se basant uniquement sur la connaissance de ses résultats externes. Plus un système est observable, plus il est possible de remonter rapidement et précisément d'un problème de performance identifié à son origine, sans test ou codage supplémentaire.

Dans le domaine des technologies de l'information et du cloud computing, l'observabilité fait référence aux outils logiciels et aux pratiques permettant d'agréger, de corréler et d'analyser un flux constant de données de performance provenant d'une application distribuée ainsi que du matériel et du réseau sur lesquels elle s'exécute. Cela permet de mieux surveiller, dépanner et déboguer l'application et le réseau.

Si l'observabilité fait souvent référence à l'observabilité des systèmes informatiques, des workloads, des réseaux et de l'infrastructure, l'observabilité des données est une autre forme de cette technologie.

Avec l'observabilité des données, l'accent est mis sur la couche de données. L'idée est de déplacer l'assurance de la qualité des données plus en amont, afin de dépanner et d'atténuer tout problème à un stade précoce, avant que les problèmes ne corrompent un pool de données ou n'entraînent des problèmes systémiques de qualité des données. L'observabilité des données garantit une prise de décision en toute confiance et permet une automatisation pilotée par l'IA en fournissant des produits de données de qualité pour des résultats commerciaux fiables.

L'observabilité est un sujet critique. Ce guide vous offre une compréhension fondamentale de l'observabilité d'entreprise et de son rôle stratégique dans la gestion de nos opérations de plus en plus complexes. Vous y trouverez une explication des termes, vous verrez comment vos efforts s'alignent sur ceux de vos pairs, vous découvrirez le rôle de l'observabilité au sein de votre entreprise et explorerez les solutions d'observabilité d'IBM. Bien que ce guide se concentre principalement sur l'observabilité des applications, il est important de comprendre que l'observabilité a également un impact sur les données et les réseaux, et que les frontières entre les trois s'estompent.