¿Qué es la orquestación de microservicios?

Imagine un director de orquesta sinfónica que dirige a cada músico que toque en el momento adecuado. Del mismo modo, la orquestación puede garantizar que cada microservicio realice su función específica cuando sea necesario para ofrecer experiencias de usuario fluidas. Sin esta coordinación, habría caos: servicios llamándose entre sí aleatoriamente, flujos de trabajo interrumpidos cuando fallan los componentes y sin visibilidad de lo que sucede en diversas infraestructuras de TI.

Las organizaciones necesitan orquestación porque las aplicaciones modernas son complejas y constan de cientos de servicios individuales. La orquestación de microservicios actúa como el sistema que transforma estos servicios independientes en aplicaciones bien coordinadas, manteniendo los beneficios de escalabilidad y flexibilidad de una arquitectura distribuida.

Según un informe de Research Nester, el mercado de orquestación de microservicios se valoró en 4700 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 72 300 millones de dólares en 2032. Esta investigación demuestra una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23,4 % durante el período de previsión1.

La constante expansión del mercado está impulsada por el crecimiento de las aplicaciones en empresas tecnológicas globales como Google y Amazon, junto con la creciente demanda de servicios de comercio electrónico, fintech y streaming.

Los principales servicios de streaming como Netflix y Hulu ejemplifican un caso de uso clásico. Confían en la orquestación para coordinar cientos de microservicios que gestionan todo, desde la autenticación de usuarios y las recomendaciones de contenido hasta el streaming de vídeo y la facturación. Todos deben trabajar al unísono para ofrecer millones de experiencias de visualización personalizadas simultáneamente.