Los indicadores clave de rendimiento (KPI) de mantenimiento son puntos de referencia en los que se basan las organizaciones para realizar un seguimiento del rendimiento de sus operaciones de mantenimiento.
Los KPI de mantenimiento bien diseñados pueden dar a los directores de mantenimiento visibilidad de los principales procesos de mantenimiento y ayudar a mejorar la gestión de activos.
A medida que las prácticas modernas de mantenimiento evolucionan de prácticas obsoletas y reactivas hacia otras más modernas y proactivas, los KPI de mantenimiento juegan un papel crucial en la medición del éxito. Por ejemplo, las plataformas modernas de mantenimiento predictivo aprovechan la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para aumentar el tiempo medio entre fallos (MTBF), una de las métricas más importantes en las organizaciones de mantenimiento.
El seguimiento de los KPI y las métricas de mantenimiento se ha convertido en un elemento central para el éxito de las operaciones modernas de mantenimiento, ayudando a los equipos de mantenimiento a mantener los activos críticos disponibles y predecibles. Cuando los activos fallan de forma inesperada, las organizaciones pueden enfrentarse a una amplia gama de problemas, incluyendo tiempos de inactividad no planificados, tiempo de reparación prolongado, disminución del valor del activo, pérdida de tiempo de producción y aumento de los costes de mantenimiento.
En el pasado, las organizaciones se basaban casi exclusivamente en el mantenimiento reactivo, un enfoque de mantenimiento que solo repara los activos cuando se estropean. Hoy en día, las estrategias de mantenimiento se centran en las tácticas de mantenimiento preventivo y predictivo. Estos enfoques suelen estar respaldados por un sistema informatizado de gestión del mantenimiento (CMMS) que permite la monitorización de condiciones en tiempo real para optimizar las operaciones de mantenimiento.
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Los KPI de mantenimiento ayudan a los equipos de mantenimiento a transformar los datos sin procesar en indicadores de cómo funciona un sistema o equipo. El software CMMS recopila datos de fuentes como órdenes de trabajo de mantenimiento, sensores IoT integrados en activos y registros de uso de repuestos para calcular métricas de mantenimiento como MTBF y el tiempo medio de reparación (MTTR).
Los KPI de mantenimiento modernos dependen de varias actividades básicas de mantenimiento:
La recopilación y visualización de datos constituyen la base de los KPI de mantenimiento, permitiendo a los equipos de mantenimiento identificar y rastrear las métricas más relevantes para sus activos.
Con el tiempo, los equipos de mantenimiento recopilan datos sobre los activos de los que son responsables, como fallos en los equipos, número de reparaciones, uso de piezas de repuesto, inspecciones y programas de mantenimiento. Introducen esos datos en un CMMS, aunque, cada vez más, las herramientas de CMMS pueden automatizar este proceso.
El CMMS centraliza los datos de los activos y genera un panel de control de mantenimiento que conecta los datos con las métricas de rendimiento. Las métricas populares que puede mostrar el software CMMS incluyen:
El software de gestión de mantenimiento rastrea estas métricas de rendimiento (y otras) a lo largo del tiempo, proporcionando a los técnicos de mantenimiento una comprensión más clara de su rendimiento mediante KPI como los atrasos de mantenimiento, el tiempo de actividad de los activos, el cumplimiento de horarios y la disponibilidad de equipos.
Para la mayoría de las organizaciones, implementar una recogida y visualización sólida de datos mediante una herramienta CMMS sienta las bases para la monitorización de condiciones (CM) en tiempo real, un aspecto clave de la mayoría de las iniciativas de transformación digital.
La CM es un tipo de mantenimiento predictivo que utiliza la recopilación y análisis de datos en tiempo real para monitorizar el estado del activo, detectar fallos e identificar problemas a tiempo antes de que provoquen tiempo de inactividad.
La CM utiliza sensores IoT y análisis avanzados de IA para detectar cambios en vibraciones, temperatura, presión y niveles de fluidos, lo que puede ayudar a predecir cuándo es probable que un activo falle. Cuando se implementa como parte de una estrategia de mantenimiento general, la CM ayuda a optimizar la planificación del mantenimiento, simplificar las tareas de mantenimiento rutinarias y mejorar la eficiencia operativa general en una amplia gama de actividades de mantenimiento.
La mejora continua es un proceso continuo que comienza con la recopilación de datos de los activos y pasa por la identificación y el seguimiento de los KPI de mantenimiento y la mejora de los procesos de mantenimiento a lo largo del tiempo. Confiando en los KPI de mantenimiento, los equipos de mantenimiento practican la mejora continua tomando acciones correctivas que ayudan a mejorar la eficiencia operativa y a extender los ciclos de vida de los activos.
La práctica de la mejora continua trata las operaciones de mantenimiento como una práctica en constante evolución en lugar de un conjunto estático de reparaciones en respuesta a averías. Los equipos de mantenimiento que utilizan los KPI de mantenimiento para informar sus actividades de mantenimiento pueden optimizar constantemente sus enfoques de acuerdo con la información más reciente sobre el estado y el rendimiento de los activos.
La evaluación comparativa es el proceso sistemático de comparar las métricas de rendimiento, coste y fiabilidad de los activos con los estándares del sector, y solo es posible una vez que la organización ha identificado los KPI de mantenimiento y ha empezado a rastrearlos.
Las organizaciones de mantenimiento de clase mundial suelen centrarse en referencias específicas de sectores para KPI críticos como MTBF, MTTR, tiempo medio hasta fallo (MTTF), porcentaje de mantenimiento planificado (PMP) y efectividad global del equipo (OEE).
La evaluación comparativa solo es adecuada para organizaciones de mantenimiento consolidadas, ya que requiere que los equipos establezcan primero procesos y sistemas fiables para el seguimiento de los KPI de mantenimiento, como el uso de un CMMS, la monitorización de condiciones y la mejora continua. Una vez implantadas estas prácticas, la evaluación comparativa puede ayudar a las organizaciones a ver cómo se sitúan respecto a sus homólogos.
Las organizaciones varían mucho en cuanto a las necesidades, el entorno operativo y el sector, lo que dificulta elegir los KPI correctos para medir el éxito.
He aquí un análisis detallado de seis KPI de mantenimiento fundamentales que han ayudado a las organizaciones de clase mundial a alcanzar sus objetivos de mantenimiento durante décadas.
El estándar de oro para las estrategias modernas de mantenimiento, el tiempo medio entre fallos (MTBF), captura el propósito fundamental de los programas de mantenimiento modernos: mantener los activos funcionando el mayor tiempo posible sin fallar.
El MTBF mide el tiempo medio que los activos están en funcionamiento antes de que fallen y requieran atención. La métrica MTBF se utiliza ampliamente en todos los sectores para medir la fiabilidad de los activos y prevenir fallos.
Al igual que el MTBF, el tiempo medio de reparación (MTTR) es también una de las formas más utilizadas para medir el éxito de una organización de mantenimiento. MTTR mide el tiempo medio que tarda en reparar un equipo después de que haya fallado.
Un MTTR más bajo sugiere una estrategia de mantenimiento más eficiente con un enfoque sólido para el inventario de piezas de repuesto y la gestión de órdenes de trabajo.
Es imposible que una organización de mantenimiento tenga éxito si los activos de los que es responsable no están operativos continuamente debido a fallos repetidos de equipos que provocan tanto tiempos de inactividad planificados como no planificados.
Según un informe reciente, el tiempo de inactividad no planificado cuesta a las 500 empresas más exitosas del mundo 1,4 billones de USD al año. Monitorizar el tiempo de inactividad de una máquina es una de las formas más sencillas para que una organización valore el éxito de un programa de mantenimiento porque a menudo es un signo de problemas subyacentes de gestión de mantenimiento .
El tiempo medio hasta la falla (MTTF) mide el tiempo medio que los activos no reparables, como bombillas, baterías y fusibles, pueden funcionar antes de fallar.
Las organizaciones de mantenimiento modernas confían en el MTTF para estimar la vida útil esperada de los activos baratos y reemplazables y lo utilizan para informar su estrategia general de piezas de repuesto.
La eficacia general del equipo (OEE) es una medida del rendimiento de un equipo a lo largo del tiempo.
La OEE se basa en más variables operativas que el MTBF y el MTTR, por lo que puede ser más difícil de medir y gestionar. Se considera uno de los KPI de mantenimiento más completos que las organizaciones pueden rastrear.
El porcentaje de mantenimiento planificado (PMP) mide el porcentaje de actividades de mantenimiento planificadas y programadas frente al número que se realizan de forma reactiva cuando falla un equipo.
A medida que las estrategias de mantenimiento modernas se alejan del mantenimiento reactivo hacia un mantenimiento más proactivo y mantenimiento predictivo, el PMP se está volviendo más importante. Un PMP más alto puede ser un indicador de un programa maduro y preventivo de mantenimiento que utilice un CMMS y nuevas tecnologías para reducir su dependencia de prácticas obsoletas y reactivas.
Las organizaciones que monitorizan constantemente las métricas de mantenimiento y utilizan la información que recopilan para mejorar los procesos centrales de mantenimiento a menudo obtienen una amplia gama de beneficios.
Estos son algunos de los más comunes:
Aunque los beneficios son innegables, las organizaciones que buscan identificar y rastrear con éxito los KPI de mantenimiento aún se enfrentan a una serie de obstáculos.
Desde dificultades para la preparación de los datos hasta la integración de herramientas modernas con infraestructuras heredadas, aquí están algunas de las más comunes:
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