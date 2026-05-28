Los KPI de mantenimiento bien diseñados pueden dar a los directores de mantenimiento visibilidad de los principales procesos de mantenimiento y ayudar a mejorar la gestión de activos.

A medida que las prácticas modernas de mantenimiento evolucionan de prácticas obsoletas y reactivas hacia otras más modernas y proactivas, los KPI de mantenimiento juegan un papel crucial en la medición del éxito. Por ejemplo, las plataformas modernas de mantenimiento predictivo aprovechan la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para aumentar el tiempo medio entre fallos (MTBF), una de las métricas más importantes en las organizaciones de mantenimiento.

El seguimiento de los KPI y las métricas de mantenimiento se ha convertido en un elemento central para el éxito de las operaciones modernas de mantenimiento, ayudando a los equipos de mantenimiento a mantener los activos críticos disponibles y predecibles. Cuando los activos fallan de forma inesperada, las organizaciones pueden enfrentarse a una amplia gama de problemas, incluyendo tiempos de inactividad no planificados, tiempo de reparación prolongado, disminución del valor del activo, pérdida de tiempo de producción y aumento de los costes de mantenimiento.

En el pasado, las organizaciones se basaban casi exclusivamente en el mantenimiento reactivo, un enfoque de mantenimiento que solo repara los activos cuando se estropean. Hoy en día, las estrategias de mantenimiento se centran en las tácticas de mantenimiento preventivo y predictivo. Estos enfoques suelen estar respaldados por un sistema informatizado de gestión del mantenimiento (CMMS) que permite la monitorización de condiciones en tiempo real para optimizar las operaciones de mantenimiento.