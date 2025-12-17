Los términos almacenamiento flash y almacenamiento en unidad de estado sólido (SSD) a veces se usan indistintamente, pero existen claras diferencias entre ellos.
El almacenamiento flash se refiere a la propia tecnología de memoria, que comprende chips de memoria electrónicos que almacenan datos sin piezas móviles. El almacenamiento SSD (unidad de estado solido) describe un dispositivo de almacenamiento completo que utiliza memoria flash para sustituir a las tradicionales unidades de disco duro (HDD).
A continuación, exploramos en detalle estos tipos de tecnologías de almacenamiento.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El almacenamiento flash es un tipo de tecnología de almacenamiento de datos que utiliza chips de memoria flash para escribir y almacenar datos. La memoria flash no es volátil, lo que significa que conserva los datos incluso sin alimentación. La memoria flash almacena datos como cargas eléctricas en celdas de memoria dispuestas en chips de silicio, sin partes móviles, lo que lo hace más rápido y duradero que las unidades de disco giratorias tradicionales.
El almacenamiento flash utiliza dos tipos principales de memoria: NAND y NOR.
NAND se ha convertido en la tecnología de almacenamiento dominante para la mayoría de las aplicaciones debido a su mayor densidad, rendimiento más rápido y menor coste.
El almacenamiento flash surgió en la década de 1980 a medida que crecía la necesidad de un almacenamiento compacto y no volátil junto con el auge de dispositivos más portátiles. En 1986, Toshiba introdujo flash NAND para aplicaciones de almacenamiento de alta capacidad; En 1993, Intel introdujo flash NOR, diseñado para firmware y sistemas integrados.
La adopción generalizada del flash despegó con la introducción de dos dispositivos. Estos dispositivos fueron las unidades flash USB (introducidas en 2000) y los iPods basados en flash de Apple (introducidos en 2005). A finales de la década de 2000, las SSD basados en flash empezaron a desplazar a los discos duros tanto en ordenadores portátiles como en entornos de centros de datos.
La tecnología celular ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, desde la célula de un solo nivel (SLC) a la célula multinivel (MLC), pasando por la célula de triple nivel (TLC) y la célula de cuádruple nivel (QLC). En la década de 2010, la tecnología 3D NAND aumentó sustancialmente la densidad de almacenamiento y redujo los costes.
En la actualidad, el almacenamiento flash domina los mercados de consumo y empresarial. Según Enterprise Precedence Research, el mercado mundial de almacenamiento flash para empresas alcanzó los 21 920 millones de dólares en 2024. Además, se prevé que crezca de 23 710 millones de dólares en 2025 a aproximadamente 48 030 millones de dólares en 2034, con una CAGR del 8,16 %¹. La creciente adopción de tecnologías de cloud computing y virtualización, junto con la demanda de una mayor seguridad de datos, influyen y impulsan este crecimiento.
El almacenamiento flash se extiende mucho más allá de las SSD, alimentando unidades flash USB (también llamadas unidades flash USB), tarjetas de memoria (como tarjetas SD), teléfonos inteligentes, cámaras digitales y muchos otros dispositivos. En entornos empresariales, el almacenamiento flash alimenta all flash arrays y es compatible con aplicaciones que van desde centros de datos a gran escala hasta sensores de IoT y entornos edge.
Una unidad de estado sólido (SSD) es un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria de estado sólido no volátil, normalmente flash NAND, para almacenar datos sin piezas móviles.
Desde principios de la década de 2000 en adelante, las unidades SSD han ganado una amplia adopción en los mercados de consumo y empresas, valoradas por su rendimiento excepcional y sus rápidas velocidades de acceso a los datos. Hoy en día, las SSD son el principal medio de almacenamiento para dispositivos de uso cotidiano como MacBook, ordenadores de sobremesa Mac, PC con Windows, portátiles y sistemas de juegos.
A diferencia de los discos duros y las unidades de disquete, que utilizan almacenamiento magnético con componentes mecánicos (por ejemplo, platos, discos giratorios, cabezales de lectura/escritura), las SSD utilizan memoria flash NAND para almacenar datos electrónicamente. Este enfoque elimina los retrasos físicos y ofrece un acceso a los datos más rápido.
Para obtener más información, consulte "Unidad de disco duro (HDD) frente a unidad de estado sólido (SSD): ¿cuál es la diferencia?"
Los chips de memoria de las SSD están organizados en bloques, que contienen celdas (a veces llamadas páginas o sectores) que almacenan bits de memoria individuales. Las SSD utilizan nivelación de desgaste para distribuir las escrituras de manera uniforme entre celdas, prolongando la vida útil del disco.
Las SSD están disponibles en varios factores de forma, que se refieren al tamaño físico, la configuración y la disposición del dispositivo. El formato de 2,5 pulgadas es el más habitual en ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles, mientras que las unidades M.2 se conectan directamente a la placa base para ofrecer un diseño más compacto.
Según un estudio de investigación de Mordor Intelligence, el mercado de SSD alcanzó los 61 300 millones de dólares en 2025. Además, se espera que alcance los 129 620 millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 16,16 %2.
La demanda de infraestructuras de inteligencia artificial (IA), la expansión de los centros de datos de los proveedores de servicios en la nube, además del actual cambio de las unidades de disco duro a las soluciones de almacenamiento de estado sólido, son los elementos que impulsan este crecimiento.
La memoria no volátil exprés (NVMe) es una interfaz de controlador host y un protocolo de almacenamiento que acelera la transferencia de datos entre las unidades de estado sólido (SSD) a través de un conector de bus exprés (PCIe) de interconexión de componentes periféricos.
NVMe ayudó a avanzar en el almacenamiento SSD, alcanzando velocidades de transferencia de hasta 20 gigabytes por segundo (Gbps), más de tres veces la velocidad de las SSD SATA más antiguas. Muchos de las SSD NVMe de gama alta actuales también incluyen caché DRAM, lo que optimiza el rendimiento.
Las SSD NVMe son valiosos para aplicaciones que requieren acceso a datos de alta velocidad, incluida la virtualización, el análisis en tiempo real, las cargas de trabajo de IA y la creación de contenido. Aunque todos los dispositivos NVMe son SSD, no todas las SSD utilizan NVMe. Por ejemplo, las SSD más antiguas suelen utilizar interfaces SATA.
Para obtener más información, consulte "SSD vs. NVMe: ¿cuál es la diferencia?"
De cara al futuro, la demanda de almacenamiento flash y SSD seguirá evolucionando para satisfacer las necesidades de los consumidores y las empresas, impulsada principalmente por la IA y los datos generados en la nube.
Estas son algunas tecnologías que demuestran cómo está evolucionando el mercado.
Introducida por Samsung en 2014, la 3D NAND se ha vuelto crítica en la era de la IA. La memoria flash 3D NAND apila celdas de memoria verticalmente en varias capas sobre obleas de silicio, lo que ofrece una mayor densidad de almacenamiento de datos, mayor capacidad y un menor coste por bit.
Con velocidades de escritura hasta un 50 % más rápidas que las soluciones SSD tradicionales basadas en NAND, 3D NAND se ha vuelto crucial para implementar aplicaciones de IA como IA generativa (IA gen) y machine learning (ML). En cuanto al consumidor, la NAND 3D alimenta los dispositivos de uso diario que cada vez necesitan más almacenamiento, incluidos los televisores inteligentes, los ordenadores portátiles y las SSD.
Las tecnologías NAND de celda de cuatro niveles (QLC) y celda de cinco niveles (PLC) están ampliando la capacidad de almacenamiento junto con las NAND de celda de tres niveles (TLC), proporcionando soluciones rentables y de alta capacidad para centros de datos empresariales.
Estas tecnologías de celdas de mayor densidad almacenan más bits por celda (por ejemplo, cuatro para QLC, cinco para PLC), lo que permite una mayor capacidad a un coste menor.
Las unidades flash QLC aumentan la densidad en un 33 % con respecto a las TLC, lo que las hace idóneas para cargas de trabajo de lectura intensiva, como el almacenamiento de archivos, la entrega de contenidos y el análisis de datos. La QLC y la PLC tienen ventajas y desventajas en cuanto al rendimiento de escritura y la vida útil en comparación con la TLC. Sin embargo, desempeñan un papel crucial en el soporte de aplicaciones (por ejemplo, transmisión de medios, dispositivos de juego) donde la capacidad y la rentabilidad son prioritarias sobre velocidades de escritura sostenidas.
Las all flash arrays (AFA) son sistemas de almacenamiento externo que utilizan medios flash, como SSD, para el almacenamiento persistente de datos.
Las AFA han evolucionado con varias tendencias clave que dan forma a su desarrollo, incluida la adopción de la tecnología NVMe, la aparición de soluciones de almacenamiento definido por software (SDS) y la integración de la IA para la gestión del almacenamiento. Estos avances hacen que las all flash arrays sean cada vez más atractivas para las empresas que gestionan operaciones de datos a gran escala con requisitos de rendimiento exigentes.
El almacenamiento computacional coloca el procesamiento directamente en los dispositivos de almacenamiento. Este proceso reduce el movimiento de datos, la congestión de la red y la latencia, lo cual es valioso para cargas de trabajo de IA y ML que procesan grandes conjuntos de datos.
Al permitir operaciones como el filtrado, la compresión y la transformación en la capa de almacenamiento, el almacenamiento computacional ayuda a las empresas a acelerar el rendimiento de las aplicaciones.
Para resumir, el almacenamiento flash y las SSD están estrechamente relacionados pero son tecnologías diferentes. Flash se refiere al propio medio de almacenamiento, mientras que las SSD son dispositivos de almacenamiento que suelen utilizar memoria flash. Comprender esta distinción favorece la toma de decisiones estratégicas sobre la infraestructura de almacenamiento.
A nivel industrial, el cambio de las tradicionales unidades de disco duro al almacenamiento basado en flash ha transformado la TI empresarial, ofreciendo un rendimiento más rápido y una mayor fiabilidad. A medida que la demanda de datos sigue creciendo, el almacenamiento flash y SSD seguirá siendo crucial para la infraestructura informática moderna.
Explore los aspectos esenciales de la seguridad de datos y comprenda cómo proteger el activo más valioso de su organización: los datos. Conozca los diferentes tipos, herramientas y estrategias que le ayudarán a proteger la información sensible de las ciberamenazas emergentes.
Descubra cómo las soluciones de almacenamiento más inteligentes le ayudan a gestionar y activar volúmenes masivos de datos no estructurados, impulsando los conocimientos de IA, agilizando las operaciones y mejorando la eficiencia del almacenamiento.
Aprenda a superar los retos a los que se enfrentan sus datos con un almacenamiento de archivos y objetos de alto rendimiento, diseñado para mejorar la IA, el machine learning y los procesos analíticos, a la vez que garantiza la seguridad y la escalabilidad de los datos.
Conozca los tipos de memoria y almacenamiento flash y explore cómo las empresas utilizan esta tecnología para mejorar la eficiencia, reducir la latencia y preparar para el futuro su infraestructura de almacenamiento de datos.
IBM® Storage FlashSystem proporciona ciberresiliencia y capacidades mejoradas de almacenamiento de datos.
IBM Storage es una familia de hardware de almacenamiento de datos, almacenamiento definido por software y software de gestión de almacenamiento.
IBM Technology Expert Labs proporciona servicios de infraestructura para servidores, mainframes y almacenamiento de IBM.
IBM® Storage FlashSystem proporciona ciberresiliencia y capacidades mejoradas de almacenamiento de datos.
1 Enterprise Flash Storage Market Size, Shares and Trends 2025-2034. Enterprise Precedence Research. 15 de septiembre de 2025.
2 Solid State Drive (SSD) Market Size & Share Analysis, Growth Trends And Forecast (2025-2030). Mordor Intelligence. 2025.