Una unidad de estado sólido (SSD) es un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria de estado sólido no volátil, normalmente flash NAND, para almacenar datos sin piezas móviles.

Desde principios de la década de 2000 en adelante, las unidades SSD han ganado una amplia adopción en los mercados de consumo y empresas, valoradas por su rendimiento excepcional y sus rápidas velocidades de acceso a los datos. Hoy en día, las SSD son el principal medio de almacenamiento para dispositivos de uso cotidiano como MacBook, ordenadores de sobremesa Mac, PC con Windows, portátiles y sistemas de juegos.

A diferencia de los discos duros y las unidades de disquete, que utilizan almacenamiento magnético con componentes mecánicos (por ejemplo, platos, discos giratorios, cabezales de lectura/escritura), las SSD utilizan memoria flash NAND para almacenar datos electrónicamente. Este enfoque elimina los retrasos físicos y ofrece un acceso a los datos más rápido.

Para obtener más información, consulte "Unidad de disco duro (HDD) frente a unidad de estado sólido (SSD): ¿cuál es la diferencia?"

Los chips de memoria de las SSD están organizados en bloques, que contienen celdas (a veces llamadas páginas o sectores) que almacenan bits de memoria individuales. Las SSD utilizan nivelación de desgaste para distribuir las escrituras de manera uniforme entre celdas, prolongando la vida útil del disco.

Las SSD están disponibles en varios factores de forma, que se refieren al tamaño físico, la configuración y la disposición del dispositivo. El formato de 2,5 pulgadas es el más habitual en ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles, mientras que las unidades M.2 se conectan directamente a la placa base para ofrecer un diseño más compacto.

Según un estudio de investigación de Mordor Intelligence, el mercado de SSD alcanzó los 61 300 millones de dólares en 2025. Además, se espera que alcance los 129 620 millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 16,16 %2.

La demanda de infraestructuras de inteligencia artificial (IA), la expansión de los centros de datos de los proveedores de servicios en la nube, además del actual cambio de las unidades de disco duro a las soluciones de almacenamiento de estado sólido, son los elementos que impulsan este crecimiento.