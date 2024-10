NVMe vs. M.2: ¿Cuál es la diferencia?

Las unidades SSD son un tipo de dispositivo de almacenamiento en estado sólido que utiliza memoria flash para almacenar datos en un ordenador. A diferencia del almacenamiento magnético, como las unidades de disco duro (HDD) y las disqueteras, que almacenan los datos mediante imanes, las SSD utilizan tecnología NAND, un tipo de almacenamiento no volátil que no necesita energía para conservar sus datos. En una SSD, cada chip de memoria está formado por bloques que contienen celdas de memoria (también llamadas páginas o sectores), cada una de las cuales contiene bits de memoria. Mientras que los discos duros tienen una latencia y un tiempo de acceso inherentes debidos a los platos y al movimiento del cabezal de lectura/escritura, las unidades SSD no tienen partes móviles, lo que las hace mucho más rápidas.