Los recientes avances tecnológicos en el almacenamiento de datos han impulsado a empresas y consumidores a abandonar las tradicionales unidades de disco duro (HDD) en favor de una tecnología de unidades de estado sólido (SSD) más rápida y de menor latencia. En esta publicación, analizaremos esta nueva tecnología, así como el protocolo más rápido y popular disponible para conectarla a la placa base de un ordenador: la memoria exprés no volátil (NVMe).

Aunque los términos SSD y NVMe se utilizan a menudo para describir dos tipos diferentes de unidades, son tecnologías de almacenamiento de datos diferentes que pueden utilizarse para complementarse. Las SSD son un tipo de almacenamiento basado en semiconductores que se utiliza con almacenamiento flash, y NVMe es un protocolo para la transferencia de datos con gastos generales reducidos del sistema por operaciones de entrada/salida por segundo (E/S o IOPS) que se utiliza en SSD con memoria flash.

Las diferencias entre la tecnología NVMe y SSD son sutiles y pueden resultar confusas. Aunque todos los dispositivos NVMe son también unidades SSD, no todas las SSD son unidades NVMe. Según un informe de 2023 de International Data Corporation (IDC), NVMe se diseñó para acelerar la transferencia de datos a sistemas conectados a través de un PCI express, un bus de expansión en serie que es estándar para conectar un ordenador a uno o más dispositivos periféricos. Sin embargo, no todas las SSD utilizan tecnología PCIe; algunos utilizan las interfaces SATA y SAS más antiguas que se diseñaron para discos duros, lo que las hace compatibles con dispositivos más antiguos.