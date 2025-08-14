En el mundo de las soluciones de almacenamiento de datos, las unidades de estado sólido (SSD) creadas a partir de memoria flash 3D NAND han supuesto un cambio radical. Aunque la primera oleada de SSD era prohibitivamente cara para el almacenamiento a escala, en comparación con las unidades de disco duro tradicionales (HDD), las SSD modernas son más rápidas, duraderas y fiables.

En el corazón de todas las SSD se encuentran las celdas de memoria flash. Las SSD modernas se benefician de la tecnología 3D NAND flash para apilar varias capas de celdas de memoria verticalmente.

En comparación con la antigua NAND 2D, que organiza las celdas de memoria en una matriz plana, el apilamiento vertical de celdas flash mejora la densidad de almacenamiento de datos, la capacidad y el coste total por bit de datos. En pocas palabras, 3D NAND puede almacenar más bits de datos, mejor.

Ahora capaces de almacenar terabytes de datos con velocidades de escritura, resistencia y rendimiento mejorados, las SSD son la solución ideal para casos de uso de almacenamiento más grandes, desde configuraciones de edición de vídeo de alta gama hasta centros de datos profesionales.

Pero no todas las SDD son iguales. Clasificadas en función de su densidad de memoria flash NAND, las SSD que utilizan solo flash NAND 2D se conocen como unidades SLC (celda de un solo nivel). Las innovaciones posteriores introdujeron 3D NAND, lo que permite unidades MLC (celda multinivel), TLC (celda de triple nivel) y QLC (celda de cuatro niveles) que ofrecen un mejor rendimiento a costes por bit cada vez más bajos, dependiendo de la situación.

Aunque tanto las unidades QLC como las TLC son más lentas que sus homólogas de menor densidad de celdas, fabricantes como Intel y Samsung ofrecen un rendimiento optimizado mediante técnicas como DRAM o almacenamiento en caché SLC.