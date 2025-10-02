¿Qué es una pasarela federada?

En la federación de pasarelas, el plano de control central se encarga de la gestión, la monitorización y el gobierno, pero por lo general es inaccesible para los clientes. Los consumidores de API interactúan directamente con las pasarelas que forman el sistema federado (consultan el endpoint responsable de los servicios pertinentes), pero no consultan el propio plano de control. El avión recibe los metadatos y los registros solo cuando ya se ha realizado una llamada a la API.

Aunque este enfoque puede introducir cierta complejidad operativa, también promueve la independencia. Por ejemplo, ayuda a los equipos de plataformas a configurar sus propias pasarelas y servicios para satisfacer sus necesidades específicas, elegir sus propios protocolos e implementar implementaciones por su cuenta. Las arquitecturas federadas también son más resistentes a los errores de configuración y a las violaciones de seguridad, ya que los errores se aíslan en la pasarela en la que se originaron y no es probable que se propaguen a otras pasarelas de la red.

En la federación GraphQL, mientras tanto, los esquemas de múltiples servicios independientes (subgrafos) se combinan en un esquema de supergrafo unificado. Una única pasarela, o enrutador, presenta un único punto de entrada para las consultas de los clientes, proporcionando una experiencia API unificada.

El enrutador divide de manera inteligente las consultas en subsolicitudes más pequeñas, recuperando información relevante de múltiples subgrafos y compilándola en una respuesta cohesiva para los clientes.

Imagine una plataforma sanitaria con servicios separados para:

Pacientes: gestión de los datos del paciente, la información de contacto y los historiales médicos





gestión de los datos del paciente, la información de contacto y los historiales médicos Citas: programación y seguimiento de las próximas visitas





programación y seguimiento de las próximas visitas Facturación: gestión de facturas y notificaciones de facturación

En lugar de consultar cada uno de estos endpoints con una llamada API independiente, la federación GraphQL presenta una interfaz unificada que permite a los clientes (en este caso, un panel de control o una aplicación que atiende a médicos o pacientes) acceder al historial médico de un paciente, identificar su próxima cita y determinar su saldo pendiente con una sola llamada a la API, en lugar de tres solicitudes separadas.

La federación GraphQL proporciona una forma de crear una API GraphQL escalable en un entorno distribuido. El marco permite el desarrollo y la implementación independientes de servicios al tiempo que proporciona una interfaz unificada para las consultas de los clientes. Sin embargo, la federación GraphQL puede ser propensa a desafíos de coste y complejidad, vulnerabilidades de seguridad, congestión y redundancias.

Introducida en 2019, la federación Apollo es una implementación de la federación GraphQL que utiliza directivas especiales (como @key o @extends) dentro del lenguaje de definición de esquema GraphQL para definir relaciones entre diferentes tipos en los subgráficos.

Aunque Apollo es una solución común, no es la única opción de federación de GraphQL disponible. Las alternativas comunes incluyen Hive, Mesh, Indigo y WunderGraph Cosmo, cada una de las cuales ofrece diferentes niveles de personalización.

Aunque menos del 5 % de las empresas habían federado sistemas GraphQL en 2024, se espera que esa cifra alcance el 30 % en 2027, según la empresa de investigación Gartner. Los principales proveedores de servicios en la nube como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure, así como repositorios de código como GitHub, también son compatibles con las API GraphQL con herramientas integradas de observabilidad y validación.

La federación GraphQL tiene varias ventajas distintas, especialmente en su capacidad para optimizar el acceso a la API para los clientes. Los equipos pueden mantener un grado de independencia implementando, gestionando y escalando sus propios subgrafos.

Pero como marco centralizado, la federación GraphQL es más vulnerable a fallos de seguridad, problemas de congestión e ineficiencias de rendimiento. También está en deuda con los esquemas GraphQL, mientras que la federación de la pasarela API es compatible con varios protocolos.

Al desarrollar una estrategia de API, las organizaciones deciden si adoptar un marco de API GraphQL o utilizar otro estilo arquitectónico, como REST, para sus API.

En última instancia, las organizaciones pueden optar por incorporar la federación de GraphQL y otros estilos arquitectónicos en sus sistemas, y cada uno es responsable de gestionar diferentes funciones. En una configuración común, una empresa utiliza GraphQL internamente (con barreras estrictas para mitigar los problemas de seguridad, coste o complejidad) y utiliza un estilo arquitectónico diferente, como REST (que puede proporcionar un nivel de control más profundo y una adopción más fácil) para las API externas. En este escenario, también se podría utilizar una pasarela API para unificar estos estilos arquitectónicos dispar a través del plano de control central.