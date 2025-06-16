¿Qué es la informática cognitiva?

Basada en los amplios marcos informáticos de la inteligencia artificial (IA) y el procesamiento de señales, la informática cognitiva combina una serie de disciplinas de machine learning (ML) con principios de interacción humano-ordenador, diálogo y técnicas de generación narrativa para crear máquinas que puedan aprender, razonar y entender como los humanos. Los sistemas de la informática cognitiva eficaces pueden procesar grandes cantidades de datos para identificar patrones y relaciones más allá de las capacidades humanas.

Aunque hay muchas áreas en las que los ordenadores pueden superar a los seres humanos, incluso a los sistemas avanzados de IA le siguen costando algunas tareas, como la comprensión del lenguaje natural y el reconocimiento de objetos específicos. La informática cognitiva busca emular los sistemas cognitivos del cerebro humano (por ejemplo, reconocimiento de patrones, reconocimiento de voz, etc.) para mejorar la toma de decisiones. Los sistemas de informática cognitiva pueden diseñarse para utilizar conjuntos de datos dinámicos en tiempo real y múltiples fuentes de información en combinación, incluidas entradas sensoriales como visuales, gestuales, auditivas o proporcionadas por sensores.

Algunos casos de uso reales de la informática cognitiva incluyen el análisis de sentimientos, la evaluación y las formas de reconocimiento de imágenes, como la detección facial y la detección de objetos. La informática cognitiva es de particular valor en los campos de la robótica, la sanidad, la banca, las finanzas y la venta minorista.