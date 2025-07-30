¿Qué es la resiliencia de las aplicaciones?

Las aplicaciones potencian prácticamente todos los aspectos de los negocios modernos, desde el procesamiento de transacciones de clientes y la gestión de la cadena de suministro hasta permitir la colaboración de los empleados y el análisis de datos en tiempo real.

Cuando estas aplicaciones fallan, el impacto puede ser grave. Tiempo de inactividad: períodos en los que una aplicación no está disponible o no puede funcionar correctamente, puede resultar en daños a la reputación, experiencia de usuario degradada y pérdidas financieras significativas.

De hecho, el 98 % de las organizaciones informan ahora de que los costes por tiempo de inactividad superan los 100 000 USD por hora, y un tercio estima pérdidas de 1-5 millones de dólares.

Al diseñar e implementar aplicaciones resilientes, las organizaciones pueden evitar y mitigar estas interrupciones.

La resiliencia de las aplicaciones depende de dos principios básicos:

Tolerancia a fallos: capacidad de una aplicación para continuar funcionando cuando falla una parte.

Alta disponibilidad: la capacidad de un sistema de ser accesible y fiable casi el 100 % del tiempo.

Las aplicaciones resilientes ayudan a reducir las vulnerabilidades en la arquitectura de aplicaciones, mejoran la eficacia operativa y garantizan una experiencia de usuario coherente incluso ante interrupciones inesperadas.